Volver al inicio Set 2 2 - 1

0 - 0 La volea de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 1 - 1

40 - 0 El passing shot de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque liftado de Tallon Griekspoor, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Saque liftado de Tallon Griekspoor, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Se complicó Carlos Alcaraz en este juego, pero lo ha resuelto bien finalmente con dos primeros extraordinarios, uno directo y otro imposible de devolver por parte de su rival. Set 2 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Tallon Griekspoor no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado que no puede devolver Tallon Griekspoor Set 2 1 - 0

40 - 40 Tallon Griekspoor con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 1 - 1

0 - 0 El revés de Tallon Griekspoor se va fuera Set 2 1 - 0

15 - 40 Tallon Griekspoor estrella su golpe de revés en la red Set 2 1 - 0

15 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 1 - 0

0 - 30 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Tallon Griekspoor no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Buen turno de servicio de Tallon Griekspoor, consciente de que necesita jugar ahora a su máximo potencial para tratar de equilibrar la balanza. Set 2 1 - 0

0 - 0 Remate desde el centro de la pista de Tallon Griekspoor que no da opciones a Carlos Alcaraz Set 2 0 - 0

40 - 15 Tallon Griekspoor no consigue superar la red con su volea Set 2 Saque liftado de Tallon Griekspoor, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Segundo servicio liftado de Tallon Griekspoor, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 0 - 0

15 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Falló un remate cuando lo tenía todo a favor el español en su primera bola de set, pero no dejó escapar la segunda y se termina adjudicando la primera manga de un partido en el que se ha ido imponiendo poco a poco desde el fondo de la pista, con paciencia y determinación. Set 1 CARLOS ALCARAZ SE LLEVA EL PRIMER SET !!! Set 1 Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado que no puede devolver Tallon Griekspoor Set 1 4 - 6

0 - 0 El remate de Tallon Griekspoor se va fuera Set 1 DOS BOLAS DE SET PARA ALCARAZ !!! Set 1 4 - 5

15 - 40 El golpe de derecha de Tallon Griekspoor se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Tallon Griekspoor no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 4 - 5

15 - 15 Carlos Alcaraz no consigue superar la red con su volea Set 1 4 - 5

0 - 15 El golpe de derecha de Tallon Griekspoor se va fuera Set 1 Carlos Alcaraz tiene la oportunidad ahora de cerrar el primer parcial del partido con su saque Set 1 BREAK DE CARLOS ALCARAZ !!! Tremendo punto en la red el que ha ganado el murciano. Moviendo de lado a lado a su rival y rematando con una sensacional volea. Set 1 4 - 5

0 - 0 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 BOLA DE BREAK PARA ALCARAZ !!! Es la cuarta opción del partido para el español. Set 1 Tallon Griekspoor falla su segundo servicio, doble falta Set 1 4 - 4

30 - 30 Gran resto de derecha de Carlos Alcaraz que supera a Tallon Griekspoor y consigue el punto Set 1 4 - 4

30 - 15 Tallon Griekspoor estrella su golpe de revés en la red Set 1 Saque liftado de Tallon Griekspoor, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 4 - 4

15 - 0 El passing shot de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Juego en blanco para Alcaraz !!! Sigue madurando el partido el tenista murciano. Set 1 4 - 4

0 - 0 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 4 - 3

0 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Tallon Griekspoor y consigue el punto Set 1 4 - 3

15 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Tallon Griekspoor no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Tremendo el juego que ha logrado salvar ahora Tallon Griekspoor. Ha tenido que remontar tres bolas de break, pero ha sabido sufrir y sigue llevando la iniciativa en el marcador en esta primera manga del partido. Set 1 Ace de Tallon Griekspoor con un saque liftado que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 1 Segundo servicio liftado de Tallon Griekspoor, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Ha levantado Tallon Griekspoor las tres bolas de break !!! Logra forzar el deuce el neerlandés. Set 1 3 - 3

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Tallon Griekspoor que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 3 - 3

30 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 3 - 3

15 - 40 El passing shot de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 1 TRIPLE BOLA DE BREAK PARA CARLOS ALCARAZ !!! Set 1 3 - 3

0 - 40 El golpe de derecha de Tallon Griekspoor se va fuera Set 1 3 - 3

0 - 30 Tallon Griekspoor estrella su golpe de revés en la red Set 1 3 - 3

0 - 15 Tallon Griekspoor estrella su golpe de revés en la red Set 1 Ahora sí. Vuelve a dominar Alcaraz con el saque y continúa la igualdad en este primer tramo del partido. Set 1 3 - 3

0 - 0 Tallon Griekspoor estrella su golpe de revés en la red Set 1 3 - 2

15 - 40 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Tallon Griekspoor no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 3 - 2

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Tallon Griekspoor y consigue el punto Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Tallon Griekspoor no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Muy solvente de momento con el servicio Tallon Griekspoor. El tenista de Países Bajos está variando mucho el saque y de momento a Alacarz le está costando contrarrestarlo. Set 1 Saque liftado de Tallon Griekspoor, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 2 - 2

40 - 15 Remate desde la red de Tallon Griekspoor que no opciones a Carlos Alcaraz Set 1 2 - 2

30 - 15 Carlos Alcaraz no consigue superar la red con su volea Set 1 Saque liftado de Tallon Griekspoor, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 2 - 2

0 - 15 Impresionante passing shot de Carlos Alcaraz desde el fondo de la pista supera a Tallon Griekspoor y le sirve para ganar el punto Set 1 Ha salido airoso ahora Alcaraz de su primer juego comprometido del partido. Ha tenido que levantar una bola de break en contra el de El Palmar antes de amarrar el saque. Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Tallon Griekspoor no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 2 - 1

40 - ADV Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Tallon Griekspoor se apunta el tanto Set 1 2 - 1

40 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Tallon Griekspoor no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 2 - 1

40 - 40 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 BOLA DE BREAK PARA GRIEKSPOOR !!! Primera del partido para el neerlandés. Set 1 2 - 1

40 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 2 - 1

30 - 30 El golpe de derecha de Tallon Griekspoor se va fuera Set 1 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 1 2 - 1

15 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado que no puede devolver Tallon Griekspoor Set 1 Ha intentado ahora apretar algo más al resto el tenista español, pero está consiguiendo amarrar su saque de momento el neerlandés. Buenas sensaciones las que está ofreciendo Alcaraz en su segundo partido este año en el All England Club. Set 1 Saque liftado de Tallon Griekspoor, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 1

ADV - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 1 - 1

40 - 40 Tallon Griekspoor estrella su golpe de revés en la red Set 1 Segundo servicio liftado de Tallon Griekspoor, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque liftado de Tallon Griekspoor, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 1

15 - 30 El golpe de derecha de Tallon Griekspoor se va fuera Set 1 1 - 1

15 - 15 Tallon Griekspoor no consigue superar la red con su volea Set 1 Segundo servicio liftado de Tallon Griekspoor, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Por la vía rápida Alcaraz !!! Juego en blanco para el tenista murciano y ha conseguido dos saques directos en su primer turno de servicio. Set 1 Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado que no puede devolver Tallon Griekspoor Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Tallon Griekspoor no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 0

0 - 30 Remate desde la red de Carlos Alcaraz que no opciones a Tallon Griekspoor Set 1 Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado que no puede devolver Tallon Griekspoor Set 1 Tallon Griekspoor se anota el primer juego del partido, con turno de saque, sin ninguna dificultad. Set 1 Saque liftado de Tallon Griekspoor, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 0

40 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Tallon Griekspoor, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 0

15 - 15 Tallon Griekspoor estrella su golpe de revés en la red Set 1 Saque liftado de Tallon Griekspoor, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Esta será la primera que ambos jugadores se vean las caras en el cuadro principal de un torneo ATP. Tallon Griekspoor doblegó en su primer partido en este torneo a todo un veterano del circuito, el italiano Fabio Fognini en un duelo a cuatro sets (5-7, 7-5, 6-3 y 6-4). Esta es la segunda ocasión en la que el jugador de Países Bajos disputa la segunda ronda en torneos de Grand Slam después de disputarla también en la pasada edición de Roland Garros, aunque terminó perdiendo ese partido. Tallon Griekspoor ocupa actualmente el puesto 53 del ranking. El tenista neerlandés aún no ha estrenado su palmarés en cuanto a torneos ATP se refiere. En cuanto a Grand Slam se refiere, alcanzó este año los cuartos de final en Roland Garros, igualando su mejor registro histórico en este tipo de torneos (también cuartos en el US Open de 2021), mientras que fue eliminado en la tercera ronda del Open de Australia. Carlos Alcaraz afronta el tercer Grand Slam del curso como número 7 de la ATP y este año ha conquistado cuatro títulos, incluyendo los Masters 1000 de Miami y Madrid, además de los ATP 500 de Barcelona y Río de Janeiro. De hecho, la joven perla del tenis español sufrió bastante para superar su partido de primera ronda y necesitó cinco sets para doblegar al alemán Jan-Lennard Struff (4-6, 7-5, 4-6, 7-6 y 6-4). Lo cierto es que Carlos Alcaraz ha llegado a la temporada de hierba con algunas dudas después de haber sufrido algunas dolencias en su codo y con el objetivo de continuar con su meteórico ascenso después de firmar una primera mitad de año extraordinaria. En su primera participación Wimbledon (2021), Alcaraz también necesitó cinco sets para superar la primera ronda contra Yasutaka Uchiyama y fue eliminado en segunda a manos de Daniil Medvedev. El tenista murciano afronta su segunda participación en Wimbledon y, de ganar hoy al jugador neerlandés, disputará por primera vez la tercera ronda del Grand Slam londinense. Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de segunda ronda de Wimbledon 2022 entre Carlos Alcaraz y Tallon Griekspoor. ¿Preparados? Comenzamos…