Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Ricardas Berankis Set 1 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Ricardas Berankis Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Ricardas Berankis se va fuera Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Ricardas Berankis se va fuera Set 1 ¡Juego Berankis! Se nota inferior al lituano, que sufrió ante el resto de Nadal. Sin embargo, consiguió mantener su primer saque del partido. Turno para Rafa... Set 1 1 - 1

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 1

40 - 30 Ricardas Berankis estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 1

40 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Saque plano de Ricardas Berankis, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Ricardas Berankis falla su segundo servicio, doble falta Set 1 0 - 1

15 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡JUEGO NADAL! ¡Cómodo turno de saque para empezar el partido del balear! Sencillo y con el saque a favor, Berankis solo tuvo un golpe certero. Set 1 0 - 1

0 - 0 Ricardas Berankis estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 0

15 - 40 Ricardas Berankis estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Ricardas Berankis Set 1 0 - 0

15 - 15 Gran resto de derecha de Ricardas Berankis que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Ricardas Berankis no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 ¡COMIENZA EL PARTIDO! ¡Ya salen los dos tenistas a la pista de juego! En unos instantes, tras el sorteo inicial y el calentamiento, comenzará el partido de segunda ronda entre Ricardas Berankis y Rafa Nadal. ¡Vamos con ello! ¡No se vayan muy lejos! En unos minutos tendrá lugar el inicio del choque entre Rafa Nadal y Ricardas Berankis por un puesto en tercera ronda. ¡Les esperamos! En Wimbledon en particular, Berankis no ha superado nunca la segunda ronda y ya sabe lo que es caer ante un tenista español en esta ronda del torneo: Feliciano López venció al lituano en segunda ronda en 2010 en cuatro sets. El lituano ha vencido en 13 torneos Challenger y ha perdido en dos finales del circuito ATP: Los Ángeles en 2012 (ante su rival de primera ronda en este Wimbledon) y en Moscú en 2017 (frente a Damir Dzumhur). En la otra parte tenemos a Ricardas Berankis, de 32 años, que ha pasado por el circuito ATP sin destacar en exceso. Venció en primera ronda a Sam Querrey con cierta facilidad. Nunca llegó a estar en el top 50 del ranking ATP (estuvo exactamente en el puesto 50º en mayo de 2016). Rafa Nadal ha ganado en 54 partidos de Wimbledon frente a las 12 derrotas en el torneo británico. En su carrera tiene un índice de victorias del 78% en partidos en hierba. Wimbledon es, sin embargo, el major que menos veces ha ganado el balear (2, las mismas que el Open de Australia). Ha alcanzado las semifinales en las dos últimas ediciones en las que ha participado (2018 y 2019), aunque no llega a la final desde 2011. Rafa llega a Wimbledon este año tras vencer los dos primeros Grand Slam de 2022 y busca ganar tres en un mismo año por segunda vez en su carrera tras el año 2010, donde solo falló en el Open de Australia. Rafa Nadal alcanza la segunda ronda tras verse cómodo tras los nuevos remedios frente a su lesión en el pie. El balear se ve en forma y así lo hizo ver tras vencer a Cerundolo en la primera ronda por 3-1. Este es el segundo enfrentamiento entre el tenista balear y el lituano en el circuito ATP, siendo el anterior precedente este mismo año en el torneo de Melbourne con victoria fácil de Rafa por 6-2 y 7-5. ¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la narración de otro encuentro más del campeonato de Wimbledon! Correspondiente a la segunda ronda del torneo, Rafa Nadal se medirá ante el lituano Ricardas Berankis.