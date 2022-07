Volver al inicio Set 1 ¡JUEGO Y SET PARA RAFA NADAL! ¡Se hace con la primera manga con un 6-1 aplastante! ¡El balear está siendo más acertado con golpeos desde el fondo de la pista y con subidas bien medidas a la red! Sonego sufre al resto y le cuesta mantener su servicio. El primer punto es para el español y, de seguir así, el encuentro ya tiene vencedor. ¿Lo remediará el italiano? Set 1 1 - 6

0 - 0 Lorenzo Sonego estrella su golpe de revés en la red Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Lorenzo Sonego Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Lorenzo Sonego Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Lorenzo Sonego se va fuera Set 1 ¡JUEGO PARA NADAL! ¡Rompe de nuevo! ¡Se lo vuelve a regalar Sonego, ahora con una doble falta, y Rafa saca para ganar el primer set! Set 1 Lorenzo Sonego falla su segundo servicio, doble falta Set 1 Segundo servicio liftado de Lorenzo Sonego, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 ¡DOS BOLAS DE BREAK PARA NADAL! Set 1 1 - 4

15 - 40 Lorenzo Sonego estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 4

15 - 30 Lorenzo Sonego estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 4

15 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 1 - 4

0 - 15 El revés de Lorenzo Sonego se va fuera Set 1 ¡CONFIRMA LA ROTURA! ¡Se pone Rafa con 4-1 a favor en el primer set! Se van al segundo descanso del parcial. Los dos muestran ahora un juego más ofensivo, pero Sonego comete más fallos. Ahora Nadal le dio vida con un par de dobles faltas, pero consiguió rehacerse incluyendo un punto magistral donde ambos deportistas mostraron las ganas que tienen de ganar el encuentro. Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Lorenzo Sonego se va fuera Set 1 1 - 3

30 - 40 El golpe de derecha de Lorenzo Sonego se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Lorenzo Sonego no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 1 1 - 3

15 - 15 La dejada de Lorenzo Sonego se estrella en la red Set 1 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 1 ¡SE LO REGALA SONEGO! ¡Buscaba un resto pegado a la línea del pasillo de dobles, pero se le marchó fuera y Nadal consigue romper en el primer set! ¡Saca para el 4-1! Set 1 1 - 3

0 - 0 El revés de Lorenzo Sonego se va fuera Set 1 ¡PRIMERA BOLA DE BREAK DEL PARTIDO! ¡ES PARA RAFA! Set 1 1 - 2

30 - 40 El golpe de derecha de Lorenzo Sonego se va fuera Set 1 Saque plano de Lorenzo Sonego, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Lorenzo Sonego, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 2

0 - 30 El golpe de derecha de Lorenzo Sonego se va fuera Set 1 1 - 2

0 - 15 Lorenzo Sonego no consigue superar la red con su volea Set 1 ¡JUEGO RAFA! ¡Segundo saque del español y segunda vez que deja a cero con su servicio a Sonego! Juega muy agresivo eligiendo bien las subidas a la red. Inicio estratosférico del balear. El italiano, al resto, no ha tenido ninguna opción por el momento. Set 1 1 - 2

0 - 0 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 1 - 1

0 - 40 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 1 - 1

0 - 30 El golpe de derecha de Lorenzo Sonego se va fuera Set 1 1 - 1

0 - 15 El golpe de derecha de Lorenzo Sonego se va fuera Set 1 ¡Juego Sonego! ¡Sacó y forzó una dejada en el último punto a la que llegó Rafa, pero voleó el italiano para pasar al balear y firmar el 1 iguales en el inicio del partido! Set 1 1 - 1

0 - 0 Gran volea desde media pista de Lorenzo Sonego que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 0 - 1

40 - 30 El revés de Lorenzo Sonego se va fuera Set 1 Saque plano de Lorenzo Sonego, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 0 - 1

30 - 15 Fabuloso resto de revés de Rafael Nadal que no consigue devolver Lorenzo Sonego Set 1 Ace de Lorenzo Sonego con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 0 - 1

15 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 ¡JUEGO RAFA! ¡Dominante y obligando a Sonego a defenderse y forzando su error! Buen inicio del balear. Set 1 0 - 1

0 - 0 Lorenzo Sonego estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Lorenzo Sonego se va fuera Set 1 0 - 0

0 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Lorenzo Sonego y consigue el punto Set 1 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Lorenzo Sonego no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 ¡COMIENZA EL PARTIDO! ¡Ya salen los dos tenistas a la pista de juego! ¡En unos instantes, tras el sorteo de saque y el aclentamiento, comenzará el choque entre Nadal y Sonego! ¡Vamos con ello! ¡Así que no se vayan muy lejos! En alrededor de 25 minutos, si Paula Badosa acaba venciendo en el tie break del segundo set a Kvitova, se espera que comience el partido entre el tenista español y el italiano. ¡Duelo mediterráneo en la pista central del All England Club! ¡Les esperamos! Sin duda, tenemos por delante un encuentro que no va a dejar indiferente. El italiano viene a ser una de las sorpresas del torneo, y para ello qué mejor que derrotar al tenista balear, ganador de los dos major disputados en 2022. Rafa parte como favorito y no debe sucumbir a la confianza. En Wimbledon en particular, Sonego ya sabe lo que es perder ante un tenista español tras caer en primera ronda de la edición de 2019 ante Marcel Granollers. Lorenzo Sonego ha logrado el pase a octavos de final en tan solo dos ocasiones en Grand Slam: Roland Garros en 2020 y también en Wimbledon en la edición del año pasado. Por su parte, Lorenzo Sonego ha logrado alcanzar la tercera ronda tras vencer a Kudla en cinco sets en el primer encuentro de la competición y a Hugo Gaston en tres sets en el choque de la ronda anterior. Ha superado la tercera ronda de Wimbledon en sus tres últimas participaciones: Octavos en 2017 y semifinales en 2018 y 2019. Solo una vez cayó en esta ronda en específico: en su estreno en 2003. Rafa Nadal quiere volver a ganar tres Grand Slam en un mismo año en su carrera, tal como hizo en 2010, y para eso tiene que vencer a un tipo tan duro como el italiano Sonego. La hierba nunca ha sido la mejor en la que se desenvolvió el balear, y unido a la lesión hace que le cueste algo más disputar su mejor nivel. Sin embargo, eso no ha sido ningún tipo de impedimento para que muestre los destellos de calidad a los que nos tiene acostumbrados. Rafa Nadal ha alcanzado esta ronda del torneo eliminando a Francisco Cerundolo y a Ricardas Berankis, necesitando para vencer a ambos un total de 4 sets y cediendo, al menos, tres juegos en cada uno de ellos. Este es el primer enfrentamiento entre ambos tenistas en el circuito ATP. ¡Muy buenas tardes y bienvenidos a otro encuentro más de Wimbledon! ¡Última hornada de los encuentros de la tercera ronda de la edición de 2022! Hoy, Rafa Nadal se mide a Lorenzo Sonego por un puesto en los octavos de final.