Volver al inicio Set 3 No quiere Sinner que cambie el partido, y si Alcaraz se llevó su anterior juego en blanco, es ahora el italiano el que ha cerrado sin recibir ningún punto en contra. Set 3 2 - 2

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Espectacular que ha soltado Sinner en carrera y saltando. Pidió Alcaraz revisión pero tocó línea. Set 3 1 - 2

40 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jannik Sinner que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 1 - 2

30 - 0 Jannik Sinner con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 1 - 2

15 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 3 Va más de hora y media de partido en la pista central. Set 3 Este último juego lo ha solventado en blanco, algo que no había sucedido hasta el momento a lo largo de todo el partido. Importante que su confianza aumente para que equilibre la balanza en Londres. Set 3 ¡Impecable juego de Alcaraz! Lo cierra con un ace desde la izquierda que fue imposible para Sinner. El español quiere despertar y aún no está todo perdido pese a encontrarse dos sets por debajo en el marcador. Set 3 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Jannik Sinner Set 3 1 - 1

0 - 40 Dejada afortunada de Carlos Alcaraz que toca en la red y le vale para ganar el punto Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Jannik Sinner se va fuera Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Jannik Sinner se va fuera Set 3 No da respiro Sinner. Alcaraz ha iniciado con un aire distinto en su tenis, pero aún así el italiano está intratable cuando puede golpear con comodidad. Set 3 1 - 1

0 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 3 0 - 1

40 - 15 Jannik Sinner estrella su golpe de revés en la red Set 3 0 - 1

40 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 3 0 - 1

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jannik Sinner que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 0 - 1

15 - 0 La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 3 ¡Lo gana Alcaraz! Pone el primer juego a su favor el murciano, que inicio ofreciendo tres bolas de break, y ha conseguido ganar cinco puntos consecutivos. Set 3 0 - 1

0 - 0 Volea afortunada Carlos Alcaraz que toca la red y consigue el punto Set 3 ¡Opción para que Alcaraz lo remonte! Despierta el español sobre la red tras un inicio dubitativo. Set 3 0 - 0

40 - ADV El revés de Jannik Sinner se va fuera Set 3 ¡Salva las tres bolas de break Alcaraz! Se igualan las cosas y se resolverá en el iguales. Set 3 0 - 0

40 - 40 La fortuna ha sonreído a Carlos Alcaraz, su volea toca la red y gana el punto Set 3 ¡Gran dejada de Alcaraz! Dando la vuelta al juego para que no inicie con ruptura como el anterior set. Set 3 0 - 0

40 - 30 Carlos Alcaraz con una precisa dejada a la que no llega Jannik Sinner se apunta el tanto Set 3 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Jannik Sinner se va fuera Set 3 ¡Tres bolas de break para Sinner! Set 3 0 - 0

40 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 0 - 0

30 - 0 Gran resto de derecha de Jannik Sinner que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 0 - 0

15 - 0 El remate de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 2 El italiano rompió el primer juego del set e hizo buena esa diferencia. Tres de sus seis juegos, además, los mantuvo en blanco para ganar y ponerse 2-0 en la pista central. Set 2 Al español le están saliendo menos cosas, pero está teniendo menos solidez con su tenis y solamente cuando se alarga un poco el intercambio de golpeos está sacando cosas más en claro. Sinner por su parte domina y tiene mucho más peligro en la mayoria de intercambios. Set 2 ¡Lo gana Sinner en blanco! Segundo set para el italiano, que de nuevo ha demostrado que en el intercambio de esfuerzos ha sido superior a un Alcaraz que ha estado poco concentrado y mostrando poca confianza en sus golpeos. Set 2 6 - 4

0 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 Tres bolas de set para Sinner. Set 2 5 - 4

40 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 Saque plano de Jannik Sinner, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Segundo servicio liftado de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Puede Sinner cerrar el segundo set con su saque. Set 2 Sinner por su parte intenta continuar con su partido. Buen juego desde atrás y golpes que apuren. Con mucha chispa el italiano, que se ha aventuado a subir a la red en alguna ocasión. Set 2 ¡Vende cara la piel Alcaraz! Sufre el español, le cuesta porque no está desplegando su mejor tenis, pero tras perder su primer saque está consiguiendo reponerse cuando se le complican las cosas. Set 2 5 - 4

0 - 0 Jannik Sinner estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Jannik Sinner se va fuera Set 2 ¡Iguales! Sinner consigue poner el 40-40 jugando en la red pero con la fortuna de su lado. Set 2 5 - 3

40 - 40 Gran volea desde media pista de Jannik Sinner que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 5 - 3

30 - 40 El revés de Jannik Sinner se va fuera Set 2 5 - 3

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Jannik Sinner y consigue el punto Set 2 5 - 3

30 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Doble error de dejadas en el inicio del juego. Set 2 5 - 3

15 - 15 La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 2 5 - 3

0 - 15 La dejada de Jannik Sinner se estrella en la red Set 2 ¡Lo gana Sinner! Se precipitó Alcaraz con su derecha y el golpeo se le marchó fuera. Set 2 5 - 3

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 ¡Se repite saque! Se cantó mal un derechazo de Alcaraz. Set 2 Jannik Sinner falla su segundo servicio, doble falta Set 2 De nuevo va Sinner sin muchos miramientos con su saque. Alcaraz no consolidando su resto. Set 2 Saque plano de Jannik Sinner, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque plano de Jannik Sinner, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 4 - 3

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Jannik Sinner que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 4 - 3

0 - 15 Jannik Sinner estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Sinner seguirá teniendo su saque para mantener la ventaja. Y el italiano no quiere sorpresas en ese escenario. Los dos últimos cayeron de su lado sin encajar ningún punto en contra, todo en blanco. Set 2 Y solenta con otro ace Alcaraz. Se le complicaron las cosas al murciano, pero supo reponerse a través de los saques directos. Necesita cosas así para levantar el partido. Set 2 Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Jannik Sinner Set 2 4 - 2

30 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Jannik Sinner y consigue el punto Set 2 ¡Doble ace para Alcaraz! No quiere caer doblegado con su saque e iguala las cosas. Set 2 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Jannik Sinner Set 2 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Jannik Sinner Set 2 Increíble lo que está jugando Sinner. Quiere todo por la vía rápida. Superderechazo ahora para ponerse más aún por delante. Set 2 4 - 2

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jannik Sinner que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 4 - 2

15 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 ¡Nuevo juego en blanco para Sinner! Sigue el italiano en su escalada por conseguir el segundo set del partido. Muy enfocado con su saque, ofreciendo pocas dudas. Set 2 Segundo servicio liftado de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Segundo servicio liftado de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Saque plano de Jannik Sinner, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 3 - 2

15 - 0 Jannik Sinner con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 Para sorpresa de todos, tras estar nublado y amenazar con llover, ha salido el sol en la pista central. Set 2 Sinner esta abarcando toda la pista, y sus golpeos están siendo buenísimos. El italiano se encuentra en estado de gracia sobre la hierba y se le nota su comodidad. Set 2 ¡Solventa Alcaraz con un ace! Quiere seguir hacia delante el español y dar la vuelta a las cosas en Wimbledon. Está siendo inferior, pero no está tan lejos de poder iniciar la remontada. Set 2 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Jannik Sinner Set 2 3 - 1

30 - 40 El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera Set 2 Mucha tensión por parte de Alcaraz, al que le está faltando concentrarse más. Seis errores no forzados en este set. Set 2 3 - 1

30 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Jannik Sinner se va fuera Set 2 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 3 - 1

15 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 ¡Se le sigue complicando la cosa Alcaraz! Primer juego en blanco para uno de los dos tenistas, y es Sinner el que lo hace. 3-1 tras 54 minutos de partido. Set 2 Saque plano de Jannik Sinner, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque plano de Jannik Sinner, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Segundo servicio liftado de Jannik Sinner, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 2 - 1

15 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Recordemos que en caso de que sucediera, la pista se tapa rápidamente y se echa el techo retráctil para que no pueda mojarse la pista y se pueda disputar lo más pronto posible. Set 2 El partido ha tenido un amago de posible lluvia, pero de momento no se ha parado el enfrentamiento y no parece que vaya a suceder. No se ven paraguas en la pista central y tampoco público cubierto. Set 2 Aún así el italiano está dejando poco margen para cambiar las cosas. Muy sólido, exprimiendo en cada golpeo y aprovechando cualquier punto inconsistente de Alcaraz sobre la pista. Set 2 ¡Estrena su casillero Alcaraz! Segundo juego que hace el español después de un primer set complicado. Sinner no ha levantado el pie del acelerador pero Alcaraz parece cada vez más metido. Set 2 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Jannik Sinner Set 2 2 - 0

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Jannik Sinner y consigue el punto Set 2 ¡Increíble resto de Sinner! Dominaba Alcaraz, y tras un saque abierto el italiano responde con un winner. Set 2 2 - 0

15 - 30 Gran resto de derecha de Jannik Sinner que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 2 - 0

0 - 30 El revés de Jannik Sinner se va fuera Set 2 2 - 0

0 - 15 El revés de Jannik Sinner se va fuera Set 2 ¡2-0 para Sinner! Juego largo entre ambos jugadores, que pudo irse de un lado o de otro, pero es el italiano el que mantiene la ventaja. Set 2 Saque plano de Jannik Sinner, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 ¡Supera Sinner a Alcaraz con un bote pronto! Se repone el italiano tras una doble falta. Set 2 1 - 0

ADV - 40 Revés desde el centro de la pista de Jannik Sinner que supera a Carlos Alcaraz Set 2 Jannik Sinner falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Saque plano de Jannik Sinner, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 1 - 0

40 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Puede que llegue la lluvia a la pista central. Set 2 ¡Bola de break Alcaraz! Mucho más sólido en su juego, complicando más las cosas. Set 2 1 - 0

40 - ADV El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera Set 2 1 - 0

40 - 40 La volea de Jannik Sinner se va fuera Set 2 ¡Le sale todo a Sinner! Dejada de Alcaraz en la que se hizo largo y en la contradejada no llega el español. Set 2 1 - 0

40 - 30 Contradejada de Jannik Sinner con la que supera a Carlos Alcaraz y gana el punto Set 2 ¡Increíble punto! Ejercicio de resistencia de Alcaraz, con Sinner moviéndole por la pista. Tiró un globo forzadísimo el español pero la pelota se marchó fuera. Set 2 1 - 0

30 - 30 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 ¡Quiere crecer Alcaraz! Forzando a su rival y jugando al milímetro de la pista en el intercambio. Set 2 1 - 0

15 - 30 Jannik Sinner estrella su golpe de revés en la red Set 2 Saque plano de Jannik Sinner, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 1 - 0

0 - 15 El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera Set 2 ¡Lo rompe Sinner! Se adelanta en el primer juego del segundo set y toma de nuevo la delantera al español. Le está saliendo todo al italiano, que rompió con un resto impresionante a línea. Set 2 1 - 0

0 - 0 Gran resto de derecha de Jannik Sinner que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 Dos bolas de break para Sinner en el inicio del segundo set. Necesita levantarse el murciano. Set 2 0 - 0

40 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Jannik Sinner se va fuera Set 2 0 - 0

30 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 1 El juego del español desde el fondo de la pista no está siendo del todo bueno, con errores no forzados y sin precisar lo suficiente como para apretar a su rival. Pese encontrarse igualados en winners (6-6), la diferencia la hace el italiano. Set 1 ¡Increíble! Lo finaliza con un ace, el segundo en el partido y de su cuenta. El italiano está jugando al tenis bien, con mucha cabeza y sabiendo lo que le conviene. De momento, superior a un Alcaraz enérgico pero fallón. Set 1 Ace de Jannik Sinner con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 1 Tiene saque para finalizar el primer set Sinner. Set 1 5 - 1

40 - 30 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 ¡Grandísimo paralelo de Alcaraz! Corrió el español para pegarle de derecha y dejar en el sitio a su rival. Set 1 5 - 1

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Jannik Sinner y consigue el punto Set 1 5 - 1

30 - 15 Jannik Sinner estrella su golpe de derecha en la red Set 1 5 - 1

30 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque plano de Jannik Sinner, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 ¡Lo rompe Sinner! Tendrá la oportunidad el italiano de finalizar el primer set con su saque. Está jugando muy bien. Set 1 5 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Jannik Sinner se va fuera Set 1 ¡Dos bolas de break para Sinner! Puede ponerse el italiano 5-1. Set 1 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 1 4 - 1

30 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Restando muy bien Sinner, apretando las tuercas a Alcaraz y haciéndole sufrir en su saque. Set 1 4 - 1

15 - 15 El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera Set 1 4 - 1

15 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 El partido en la pista central está exigiendo una precisión de cirujano. La hierba da pocas réplicas para poder subsanar un error. Set 1 El italiano está forzando al milímetro sus golpeos, y el murciano no ha podido contrarrestar este aspecto, teniendo además seis errores no forzados. Set 1 4-1 para Sinner, que está con su saque impecable, y pese a los intentos de Alcaraz por plantar batalla el español no está consiguiendo consolidarse sobre la pista. Set 1 4 - 1

0 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 3 - 1

40 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Muy sólido Sinner, que está yendo a más y mostando una gran concentración desde el fondo de la pista. Set 1 3 - 1

30 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 3 - 1

15 - 15 El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera Set 1 Saque plano de Jannik Sinner, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 ¡Rompe Sinner! El italiano se coloca 3-1 y tras un intento de dejada de Alcaraz la pelota se queda en la red y no iguala el marcador. Set 1 3 - 1

0 - 0 La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 1 ¡Primera bola de break! Puede Sinner romper el saque de Alcaraz y dar la primera sorpresa del enfrentamiento. Set 1 2 - 1

40 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 2 - 1

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Jannik Sinner y consigue el punto Set 1 Quiere sorprender Sinner en el cuarto juego del partido. Primera vez en la que está por delante al resto. Set 1 2 - 1

30 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 2 - 1

15 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 2 - 1

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Jannik Sinner y consigue el punto Set 1 Por el momento el partido está teniendo puntos de poco intercambio, y casi siempre en el fondo de la pista. Se nota que los jugadores están entrando en calor y precisando sus golpeos para ponerse por delante. Set 1 ¡Mantiene su servicio Sinner! Sufriendo el italiano, pero consigue afianzar con el saque el tercer juego del partido. Alcaraz está mostrando solidez, aunque de momento tiene más errores no forzados (4). Set 1 Saque plano de Jannik Sinner, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Jannik Sinner falla su segundo servicio, doble falta Set 1 Globo de Alcaraz y la manda fuera Sinner de revés. Iguales en la pista central y esto es el tercer juego. Set 1 1 - 1

40 - 40 El revés de Jannik Sinner se va fuera Set 1 1 - 1

40 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 Dejo Sinner una gran subida a red, y Alcaraz responde ahora con un revés sensacional que iguala las cosas. Set 1 1 - 1

30 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Jannik Sinner y consigue el punto Set 1 1 - 1

30 - 15 Jannik Sinner con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 ¡Intentó un gran derechazo Alcaraz pero se marchó fuera! Sinner sigue comenzando algo flojo con so saque. Set 1 1 - 1

15 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 1 - 1

0 - 15 El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera Set 1 ¡En blanco el juego para Alcaraz! Inicia el murciano dominando con su saque. Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Jannik Sinner se va fuera Set 1 1 - 0

15 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 1 - 0

0 - 40 Jannik Sinner estrella su golpe de revés en la red Set 1 Va Alcaraz sólido con su saque, aunque le ayudó la cinta en el último punto. Set 1 1 - 0

0 - 30 Jannik Sinner estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 0

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Jannik Sinner y consigue el punto Set 1 Arranco bien Alcaraz pero se repuso bien Sinner para llevarse el primer juego del partido. Cuatro minutos en el contador. Set 1 Saque plano de Jannik Sinner, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 0 - 0

40 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 0

30 - 30 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Sorprende Alcaraz ganando dos puntos seguidos pero Sinner no quiere perder su primer saque. Set 1 0 - 0

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Jannik Sinner que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 0 - 0

0 - 30 El revés de Jannik Sinner se va fuera Set 1 0 - 0

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Jannik Sinner y consigue el punto Todo preparado para que de comienzo el partido. Instantes para que comiencen a jugar. El egipcio Adel Nour será el juez de silla para este vibrante partido en la pista central. Los tenistas realizaran el calentamiento durante algunos instantes y cuando acaben se dispondrán a comenzar el partido. ¡Saltan los dos tenistas a la pista central de Wimbledon! Se viene un precioso patido de tenis en un dia en el que no hay sol en Londres. Esperemos que no llueva pese al techo retráctil. Ambos tenistas comparten año en el que se hicieron profesionales: 2018. No obstante, Sinner ha disputado más partidos desde entonces. El italiano ha ganado 106 enfrentamientos y ha perdido 51. Alcaraz por su parte goza de unas cifras de 65 y 22. Finalizado el partido entre Watson y Niemeier en la pista central (victoria de la alemana por 6-2 y 6-4), no quedará mucho para que el público de Londres pueda ver a Sinner y Alcaraz batirse.