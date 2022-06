Volver al inicio Set 2 ¡¡¡ Y GRITO AL CIELO !!! ¡¡¡ AL TECHADO !!! ¡¡¡ POR FIN !!! ¡¡¡ ALELUYA !!! ¡¡¡ A BASE DE RESTO GANADORES CARLOS ALCARAZ DESTROZA EL SERVICIO INABORDABLE DE JAN-LENNARD STRUFF !!! TRAS HORA Y TRES CUARTOS DE PARTIDO, EL ENCUENTRO VUELVE A COMENZAR. Set 2 5 - 7

0 - 0 Gran resto de derecha de Carlos Alcaraz que supera a Jan-Lennard Struff y consigue el punto Set 2 ¡¡¡ SE QUEDÓ LA VOLEA DEL ALEMÁN !!! ¡¡¡ SE QUEDÓ LA VOLEA DEL ALEMÁN !!! ¡¡¡ DOBLE PUNTO DE BREAK PARA CARLOS ALCARAZ, SÉPTIMA OPCIÓN DE ROTURA PARA CHARLY!!! ¡¡¡ NO SE PUEDE ESCAPAR !!! 15-40. Set 2 5 - 6

15 - 40 Jan-Lennard Struff no consigue superar la red con su volea Set 2 ¡¡¡ OTRA VEZ CARLOS ALCARAZ AMENAZA CON LA PELOTA DE SET EN LA PISTA 1 DEL ALL ENGLAND CLUB TENIS DE LONDRES !!! Hay que provocar el intercambio. 15-30. Set 2 5 - 6

15 - 30 El revés de Jan-Lennard Struff se va fuera Set 2 5 - 6

15 - 15 Fabuloso resto de revés de Carlos Alcaraz que no consigue devolver Jan-Lennard Struff Set 2 5 - 6

15 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 ¡¡¡ NOS VAMOS A LOS 13 ACES PARA ASEGURAR EL TIE BREAK EN ESTE SEGUNDO PARCIAL !!! Tres de ellos en este juego, el último con segundo saque, récord de Carlos Alcaraz en un partido en toda su trayectoria ATP. Set 2 Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Jan-Lennard Struff Set 2 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Jan-Lennard Struff Set 2 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Jan-Lennard Struff Set 2 5 - 5

15 - 15 Impresionante passing shot de Jan-Lennard Struff desde el fondo de la pista supera a Carlos Alcaraz y le sirve para ganar el punto Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Jan-Lennard Struff se va fuera Set 2 ¡¡¡ CARLOS ALCARAZ LE PEGA UNA PATADA AL AIRE SEGÚN HA LLEGADO LA PELOTA !!! No puede con esa losa. Ya son seis oportunidades distribuidas en cinco juegos al resto diferentes; y Jan-Lennard Struff no desaprovecha la situación para amarrar su servicio. Set 2 5 - 5

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Ace de Jan-Lennard Struff con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 2 ¡¡¡ NOOOOO !!! ¡¡¡ CON SEGUNDO SERVICIO, CARLOS ALCARAZ PECA DE PRECIPITACIÓN !!! Deuce. Set 2 Segundo servicio liftado de Jan-Lennard Struff, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 ¡¡¡ QUÉ RESTO !!! ¡¡¡ QUÉ RESTO !!! ¡¡¡ QUÉ RESTO !!! ¡¡¡ RESTAZO CRUZADO DE CARLOS ALCARAZ QUE CUENTA AHORA CON PELOTA DE SET !!! ¡¡¡ SEXTA BOLA DE BREAK, QUÉ MEJOR MOMENTO PARA APROVECHAR LA PRIMERA !!!! Set 2 4 - 5

30 - 40 Gran resto de derecha de Carlos Alcaraz que supera a Jan-Lennard Struff y consigue el punto Set 2 Saque plano de Jan-Lennard Struff, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 4 - 5

15 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 ¡¡¡ CHARLY RESTA !!! ¡¡¡ CHARLY RESTA !!! ¡¡¡ Y ACECHA LA PELOTA DE SET EN LA PISTA NÚMERO 1 CUBIERTA DEL ALL ENGLAND CLUB DE TENIS EN LONDRES !!! 0-30. Set 2 4 - 5

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Jan-Lennard Struff y consigue el punto Set 2 4 - 5

0 - 15 El revés de Jan-Lennard Struff se va fuera Set 2 Tres puntos desde la línea de saque: uno al cuerpo de su rival, el otro cortado hacia el exterior y el úlimo en una precipitación del alemán con segundo del español provocan que el murciano se levante de un 15-30 desapacible.CARLOS ALCARAZ RESTA PARA EMPATAR SU DEBUT EN ESTE WIMBLEDON. Set 2 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Jan-Lennard Struff no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Jan-Lennard Struff se va fuera Set 2 4 - 4

30 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 4 - 4

15 - 15 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Jan-Lennard Struff se va fuera Set 2 ¡¡¡ CARLOS ALCARAZ VUELVE A QUEDARSE EN LA ORILLA !!! En los intercambios le imprime más fuerza de la necesaria y, en el último punto, tan solo tenía que volear con habilidad pero su intento se quedó en la red. Habrá que seguir remando. Set 2 4 - 4

0 - 0 Carlos Alcaraz no consigue superar la red con su volea Set 2 3 - 4

ADV - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Jan-Lennard Struff alterna dos puntos gratis y una doble falta (la tercera del partido) para llevarnos a un deuce que pueden dar pie a esa bola de ruptura ansiada por Carlos Alcaraz. Set 2 Jan-Lennard Struff falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Saque plano de Jan-Lennard Struff, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque plano de Jan-Lennard Struff, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 ¡¡¡ CARLOS ALCARAZ QUIERE OTRA OPORTUNIDAD !!! ¡¡¡ BUSCA LA BOLA DE BREAK, LA SEXTA !!! ¡¡¡ DOS RESTOS GANADORES Y LA ALIANZA DEL OJO DE HALCÓN LE AYUDAN A ELLO !!! 15-30. Set 2 3 - 4

15 - 30 Gran resto de Carlos Alcaraz que no consigue devolver Jan-Lennard Struff Set 2 3 - 4

15 - 15 Fabuloso resto de revés de Carlos Alcaraz que no consigue devolver Jan-Lennard Struff Set 2 3 - 4

15 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 ¡¡¡ DOS PUNTOS GRATIS Y UNA GRAN DERECHA INVERTIDA EN APPROACH LE SACA DEL ATOLLADERO A UN CARLOS ALCARAZ QUE ESTÁ DEMOSTRADO QUE NO PUEDE DESPISTARSE UN SEGUNDO !!! Jan-Lennard Struff se encuentra muy metido y concienciado cual es el patrón a seguir para desarbolar al tenista de moda en la ATP. Set 2 3 - 4

0 - 0 El globo defensivo de Jan-Lennard Struff se va fuera Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Jan-Lennard Struff se va fuera Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Jan-Lennard Struff se va fuera Set 2 ¡¡¡ DOS DOBLES FALTAS ACUMULA CARLOS ALCARAZ EN ESTE JUEGO Y, ATENCIÓN, PORQUE JAN-LENNARD STRUFF CUENTA CON OTRA PELOTA DE BREAK !!! ¡¡¡ PELIGRO !!! Set 2 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 2 3 - 3

30 - 30 Fabuloso resto de revés de Jan-Lennard Struff que no consigue devolver Carlos Alcaraz Set 2 3 - 3

15 - 30 El remate de Jan-Lennard Struff se va fuera Set 2 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 2 3 - 3

0 - 15 Jan-Lennard Struff estrella su golpe de revés en la red Set 2 No hay más historia en el encuentro que el gobierno dictatorial del saque de ambos tenistas que no permite sorpresas al resto. No llueve en el exterior de la pista 1, por lo que la jornada debería reanudarse en breve. Luce el sol pero aquí se seguirá jugando cubierto. Set 2 Saque plano de Jan-Lennard Struff, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Segundo servicio liftado de Jan-Lennard Struff, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 2 - 3

30 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 2 - 3

15 - 15 La volea de Jan-Lennard Struff se va fuera Set 2 Saque plano de Jan-Lennard Struff, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 CARLOS ALCARAZ SE MUESTRA SEGURO AL SERVICIO Y YA SUMA CINCO ACES EN SU CUENTA PARTICULAR. En esta segunda manga cuenta con un 75% de primeros, de primeros ganados y de segundos al bolsillo. La clave va a estar en si va a saber romper a su rival para provocar el punto de inflexión. Set 2 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Jan-Lennard Struff no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Jan-Lennard Struff Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Jan-Lennard Struff se va fuera Set 2 2 - 2

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Jan-Lennard Struff y consigue el punto Set 2 2 - 2

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Jan-Lennard Struff que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 JAN-LENNARD STRUFF DEVUELVE LA IGUALADA AL MARCADOR EN EL SEGUNDO SET A UNA VELOCIDAD DE VÉRTIGO. Sigue sin haber ritmo, y eso es lo que no está beneficiando a un Carlos Alcaraz que se lleva el punto una vez que ha puesto el resto en juego. Set 2 Segundo servicio liftado de Jan-Lennard Struff, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Saque plano de Jan-Lennard Struff, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 1 - 2

30 - 30 Jan-Lennard Struff estrella su golpe de revés en la red Set 2 Ace de Jan-Lennard Struff con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 2 Saque plano de Jan-Lennard Struff, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 1 - 2

0 - 15 Jan-Lennard Struff no consigue superar la red con su volea Set 2 ¡¡¡ MUY PELIGROSO JAN-LENNARD STRUFF AL RESTO !!! Pero Carlos Alcaraz ha estado atento y definitorio en la red para no dejarse sorprender. El alemán sigue poniendo a prueba la estabilidad mental del español, que sabe que tiene una losa que superar como es la de las bolas de break. Set 2 1 - 2

0 - 0 Remate desde la red de Carlos Alcaraz que no opciones a Jan-Lennard Struff Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Jan-Lennard Struff se va fuera Set 2 1 - 1

30 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 1 - 1

15 - 30 Carlos Alcaraz gana el tanto con un revés desde la red Set 2 1 - 1

15 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Jan-Lennard Struff Set 2 ¡¡¡ NO PUEDE CARLOS ALCARAZ !!! ¡¡¡ CINCO PELOTAS DE BREAK QUE NO HA APROVECHADO !!! Jan-Lennard Struff reacciona bien a esta situación con primeros y siendo expeditivo en las voleas. El jugador murciano no debe desesperarse ante esta tesitura. Set 2 1 - 1

0 - 0 Jan-Lennard Struff con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 Saque plano de Jan-Lennard Struff, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 ¡¡¡ SE FUE FUERAAAAAAAA EL PAAAASSING !!! ¡¡¡ QUÉ LÁSTIMA !!! Deuce. Set 2 0 - 1

40 - 40 El passing shot de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 ¡¡¡ PRIMERA OPCIÓN DE BREAK PARA EL GANADOR DE RIO, BARCELONA, MIAMI Y MADRID !!! ¡¡¡ LA QUINTA DEL PARTIDO !!! Aún no ha aprovechado ninguna. Set 2 0 - 1

40 - ADV El golpe de derecha de Jan-Lennard Struff se va fuera Set 2 ¡¡¡ PRIMERA GRAN DEJADA DE CARLOS ALCARAZ QUE NOS CONDUCE A UN DEUCE MUY INTERESANTES PARA SUS INTERESES !!! A esta situación se ha llegado después de una defensa imposible e increíble con 40-15 en contra. Set 2 0 - 1

40 - 40 Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Jan-Lennard Struff se apunta el tanto Set 2 0 - 1

40 - 30 El passing shot de Jan-Lennard Struff se estrella en la red Set 2 Saque plano de Jan-Lennard Struff, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 0 - 1

30 - 15 Jan-Lennard Struff estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Segundo servicio liftado de Jan-Lennard Struff, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Segundo servicio liftado de Jan-Lennard Struff, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 CARLOS ALCARAZ COMIENZA GOLPEANDO SUMANDO DOS ACES MÁS A SU CUENTA PARTICULAR. Tiene que empujar desde el primer momento para recuperar el terreno perdido, no desconcentrarse cuando su rival le presiona en la red y, sobre todo en el resto, aprovechar las oportunidades que se le brinden. Set 2 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Jan-Lennard Struff Set 2 0 - 0

15 - 40 El passing shot de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 2 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Jan-Lennard Struff no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Jan-Lennard Struff Set 2 0 - 0

0 - 15 Impresionante passing shot de Carlos Alcaraz desde el fondo de la pista supera a Jan-Lennard Struff y le sirve para ganar el punto Set 1 No ha habido intercambio que era lo que convenía al español, que tiene que subir sus porcentajes de saque; frente a un jugador teutón que ha aprovechado el 76& de sus primeros servicios, incluyendo seis saques directos. Set 1 JAN-LENNARD STRUFF CONQUISTA EL PRIMER SET FRENTE A CARLOS ALCARAZ EN POCO MÁS DE TRES CUARTOS DE HORA. Con un estilo clásico de Wimbledon, de poco ritmo, saque y excelente volea ha superado a un español con buenas sensaciones pero altibajos en su juego. Set 1 Ace de Jan-Lennard Struff con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 1 ¡¡¡ PELOTA DE SET PARA JAN-LENNARD STRUFF !!! Set 1 5 - 4

40 - 30 Jan-Lennard Struff con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 5 - 4

15 - 40 Impresionante passing shot de Carlos Alcaraz desde el fondo de la pista supera a Jan-Lennard Struff y le sirve para ganar el punto Set 1 ¡¡¡ SOBREVUELA POR LA PISTA NÚMERO 1, CUBIERTA, DEL ALL ENGLAND CLUB TENIS DE LONDRÉS EL PRIMER SET BALL DEL PARTIDO !!! 30-15. Set 1 Saque plano de Jan-Lennard Struff, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 5 - 4

0 - 30 El globo defensivo de Jan-Lennard Struff se va fuera Set 1 5 - 4

0 - 15 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 A PESAR DE COMETER SU SEGUNDA DOBLE FALTA, CARLOS ALCARAZ OBLIGARÁ EN EL SIGUIENTE JUEGO A JAN-LENNARD STRUFF A CERRAR CON SU SAQUE ESTE PRIMER ACTO. Ambos jugadores cuentan con las mismas estadísticas de aces (5) y dobles faltas (2). El murciano obligado a reaccionar cuanto antes al resto. Set 1 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Jan-Lennard Struff Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Jan-Lennard Struff se va fuera Set 1 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 1 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Jan-Lennard Struff no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 5 - 3

0 - 15 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Jan-Lennard Struff y consigue el punto Set 1 JUEGO PARA JAN-LENNARD STRUFF ASESTANDO SU QUINTO ACE, ÉSTE ÚLTIMO CON SEGUNDO SERVICIO. Lo ha tenido en la mano el tenista murciano, que muestra coraje pero ahora tiene que servir para no despedirse de esta primera manga. Set 1 Ace de Jan-Lennard Struff con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 1 Segundo servicio liftado de Jan-Lennard Struff, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 La cinta se alía con Carlos Alcaraz para no perder el set, después de que Jan-Lennard Struff haya solventado la bola de ruptura con un ace (el cuarto) y un punto gratuito de saque. Set 1 4 - 3

40 - 40 Passing shot afortunado de Carlos Alcaraz que toca la red y consigue el punto Set 1 Saque plano de Jan-Lennard Struff, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Ace de Jan-Lennard Struff con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 1 ¡¡¡ VAMOS CARLOS !!! ¡¡¡ VAMOS CARLOS !!! ¡¡¡ VAMOS CARLOS !!! ¡¡¡ VAMOS CARLOS !!! ¡¡¡ HA LLEGADO CON PIERNAS A UNA DEJADA IMPOSIBLE DE JAN-LENNARD STRUFF Y HA CONECTADO UNA CONTRADEJADA IMPRESIONANTE PARA FORZAR SU CUARTA OPCIÓN DE ROTURA !!!! Set 1 4 - 3

40 - ADV Contradejada de Carlos Alcaraz con la que supera a Jan-Lennard Struff y gana el punto Set 1 4 - 3

40 - 40 El passing shot de Jan-Lennard Struff se va fuera Set 1 Ace de Jan-Lennard Struff con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 1 ¡¡¡ HAY UN ATISBO DE ESPERANZA EN ESTE SET !!! ¡¡¡ VUELVE A LLEVAR AL ALEMÁN AL DEUCE UN CARLOS ALCARAZ QUE SE REPONE DEL 40-0 INICIAL !!! Set 1 4 - 3

40 - 40 Fabuloso resto de revés de Carlos Alcaraz que no consigue devolver Jan-Lennard Struff Set 1 4 - 3

40 - 30 El golpe de derecha de Jan-Lennard Struff se va fuera Set 1 4 - 3

40 - 15 La volea de Jan-Lennard Struff se va fuera Set 1 4 - 3

40 - 0 La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 1 4 - 3

30 - 0 Jan-Lennard Struff con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 Saque plano de Jan-Lennard Struff, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 CARLOS ALCARAZ SOLIDIFICA SU SERVICIO Y ESTA VEZ LO ATA CON SOLVENCIA. Quizás sea demasiado tarde porque Jan-Lennard Struff se encuentra muy seguro y estable, especialmente al servicio. Veremos que sucede en este juego donde se disputará el partido con pelotas nuevas. Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Jan-Lennard Struff se va fuera Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Jan-Lennard Struff se va fuera Set 1 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Jan-Lennard Struff Set 1 4 - 2

15 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Jan-Lennard Struff Set 1 JAN-LENNARD STRUFF NO SE DESPEINA Y CIERRA EN BLANCO SU SERVICIO PARA SEGUIR COMANDANDO EL SET. El mejor juego al servicio del alemán. Set 1 Saque plano de Jan-Lennard Struff, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque plano de Jan-Lennard Struff, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 3 - 2

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Jan-Lennard Struff que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 Saque plano de Jan-Lennard Struff, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 HA SUDADO SANGRE, SUDOR Y LÁGRIMAS CARLOS ALCARAZ PARA SEGUIR VIVO EN EL PRIMER SET. El 50% de ganados con el primer servicio le está condenando, y no tiene oportunidad de intercambiar donde es mejor. Todo ello en un momento de la tarde donde solo en la pista central y en la número 1 se está jugando, puesto que está jarreando de lo lindo en Londres. Set 1 ¡¡¡ PELOTA DE BREAK PARA JAN-LENNARD STRUFF !!! Un primer set sin ningún tipo de ritmo se complica. No está fino nuestro representante que necesita más primeros como sea. Set 1 3 - 2

0 - 0 Jan-Lennard Struff no consigue superar la red con su volea Set 1 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Jan-Lennard Struff no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 ¡¡¡ OTRO JUEGO CON DEUCE !!! Jan-Lennard Struff se abalanza sobre la pelota en los segundos servicios de Carlos Alcaraz que está sufriendo un inicio muy complicado de un encuentro que se está disputando en indoor. Set 1 3 - 1

40 - 40 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Jan-Lennard Struff Set 1 PRIMERA DOBLE FALTA DEL PARTIDO PARA CARLOS ALCARAZ. El del Palmar vuelve a complicarse el juego al saque después de comenzar con un 30-0 a favor. 30-30. Set 1 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 1 3 - 1

15 - 30 Fácil dejada de Jan-Lennard Struff con la que gana el punto Set 1 3 - 1

0 - 30 Jan-Lennard Struff no consigue superar la red con su volea Set 1 3 - 1

0 - 15 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Jan-Lennard Struff y consigue el punto Set 1 ¡¡¡ JUEGO PARA JAN-LENNARD STRUFF !!! El 158 del mundo ha salvado la tercera bola de rotura con mucha dosis de suerte. Se lanzó a la red, Carlitos le restó a los pies, el germano optó por la dejada, la que consiguió gracias al apoyo de la cinta. Set 1 Segundo servicio liftado de Jan-Lennard Struff, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque plano de Jan-Lennard Struff, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 2 - 1

40 - 40 Fácil dejada de Jan-Lennard Struff con la que gana el punto Set 1 ¡¡¡ UN GRAN RESTO GANADOR DE REVÉS CRUZADO CON PRIMERO DEL ALEMÁN Y UNA DOBLE FALTA DE JAN-LENNARD STRUFF LE ENTREGAN EL TERCER PUNTO DE BREAK A CARLOS ALCARAZ !!! Set 1 Jan-Lennard Struff falla su segundo servicio, doble falta Set 1 2 - 1

40 - 40 Fabuloso resto de revés de Carlos Alcaraz que no consigue devolver Jan-Lennard Struff Set 1 Ace de Jan-Lennard Struff con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 1 2 - 1

40 - 40 Jan-Lennard Struff estrella su golpe de revés en la red Set 1 2 - 1

40 - 30 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 2 - 1

30 - 30 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 2 - 1

15 - 30 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Carlos Alcaraz supera a Jan-Lennard Struff y gana el tanto Set 1 2 - 1

15 - 15 El passing shot de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Jan-Lennard Struff falla su segundo servicio Set 1 ¡¡¡ BREAK PARA JAN-LENNARD STRUFF !!! El finalista en Munich 2021 ha infligido mucha presión sobre el saque de Carlos Alcaraz. No ha tenido remilgos en tirar (incluso hemos visto un resto ganador suyo), en apretar desde la red y en poner en un compromiso el tenis del español, como así ha sucedido. Set 1 2 - 1

0 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 1

40 - 30 Remate desde la red de Jan-Lennard Struff que no opciones a Carlos Alcaraz Set 1 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Jan-Lennard Struff no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 ¡¡¡ CARLOS ALCARAZ SE PRECIPITA EN EL APPROACH Y EN LA VOLEA Y EL TENISTA DE WARSTEIN ACECHA PARA SU PRIMERA PELOTA DE BREAK !!! 15-30. Set 1 1 - 1

30 - 15 La volea de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 1 - 1

15 - 15 Gran resto de derecha de Jan-Lennard Struff que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Jan-Lennard Struff se va fuera Set 1 JUEGO DE OCHO MINUTOS DE DURACIÓN Y CON MUCHO SUFRIMIENTO EL QUE HA SACADO ADELANTE JAN-LENNARD STRUFF. Carlos Alcaraz ha dilapidado sus dos primeras opciones de rotura, si bien es cierto que el saque le ha funcionado al alemán cuando ha tenido que solventar la papeleta. Set 1 Saque plano de Jan-Lennard Struff, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 0 - 1

ADV - 40 Remate desde la red de Jan-Lennard Struff que no opciones a Carlos Alcaraz Set 1 0 - 1

40 - 40 Jan-Lennard Struff no consigue superar la red con su volea Set 1 0 - 1

ADV - 40 Remate desde la red de Jan-Lennard Struff que no opciones a Carlos Alcaraz Set 1 0 - 1

40 - 40 El golpe de derecha de Jan-Lennard Struff se va fuera Set 1 0 - 1

ADV - 40 El passing shot de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 1 0 - 1

40 - 40 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 ¡¡¡ SEGUNDA OPCIÓN DE ROTURA PARA EL TENISTA MURCIANO !!! Set 1 0 - 1

40 - ADV La volea de Jan-Lennard Struff se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Jan-Lennard Struff, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 ¡¡¡ PRIMERA PELOTA DE BREAK DEL ENCUENTRO PARA CARLOS ALCARAZ !!! Set 1 0 - 1

40 - ADV El golpe de derecha de Jan-Lennard Struff se va fuera Set 1 CARLOS ALCARAZ FUERZA EL DEUCE EN SU PRIMER JUEGO AL RESTO. Parecía encarrilarlo Jan-Lennard Struff por la vía rápida, con saque y volea muy estilo Wimbledon, pero una contradejada espectacular y un mal revés cortado del alemán llevan el 40-40 en el marcador. Set 1 0 - 1

40 - 40 El revés de Jan-Lennard Struff se va fuera Set 1 0 - 1

40 - 30 Contradejada de Carlos Alcaraz con la que supera a Jan-Lennard Struff y gana el punto Set 1 Segundo servicio liftado de Jan-Lennard Struff, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 1

30 - 15 El golpe de derecha de Jan-Lennard Struff se va fuera Set 1 0 - 1

30 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 0 - 1

15 - 0 Jan-Lennard Struff con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 PRIMER JUEGO DEL PARTIDO PARA CARLOS ALCARAZ. En blanco e incluyendo sus dos primeros saques directos del torneo. En los intercambios ha logrado doblar el brazo de su rival. Set 1 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Jan-Lennard Struff Set 1 0 - 0

0 - 40 El golpe de derecha de Jan-Lennard Struff se va fuera Set 1 0 - 0

0 - 30 Jan-Lennard Struff estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Jan-Lennard Struff Todo preparado en la pista número 1 del All England Club de tenis de Londres que presenta muy buena entrada y un césped perfecto debido a que es el primer día. Todas las miradas puestas en este chavalito de 19 años, español, que ha revolucionado el tenis en este 2022. El pupilo de Juan Carlos Ferrero será número 6 del mundo, por delante de Novak Djokovic, al cabo de estas dos semanas debido a que la ATP ha decidido, por el boicot de Wimbledon a tenistas rusos y bielorrusos, que no se puntúe. No obstante, de su evolución en uno de los grandes del año influirá en su confianza para afrontar los torneos venideros, en concreto la gira norteamericana de agosto. Hoy será una buena piedra de toque para un Carlos Alcaraz que no ha podido rodarse en los torneos previos de hierba debido a una lesión inoportuna en el codo, del que ya no tiene ninguna molestia. Muy consciente de la presión que conlleva su figura declaró en rueda de prensa que “no pensaba en las expectativas de la gente para afrontar este Grand Slam”. Diestro de Warstein, se trata de un gigantón de 1’93 de estatura, que cuenta con un buen saque y que siempre se ha defendido sobre tierra batida. Características que podrían ajustarse perfectamente a la superficie de césped. Cumple su novena participación en Wimbledon donde en primera ronda ha caído seis veces, siendo la tercera su máxima cota. Alcanzó el número 29 del mundo en 2020 y la temporada pasada logró sobre la tierra de Munich la única final de su carrera, que perdió frente a Nikoloz Basilashvilii. Un habitual Top 50, este año ha pegado un bajón monumental al disputar 12 partidos y vencer solo dos: uno a primeros de años en la ATP Cup ante John Isner y otro hace tres semanas en Stuttgart sobre hierba, contra Marcos Girón. Un Jan-Lennard Struff que, a sus 32 años e instalado en la posición 158 del Ranking ATP, dista mucho por culpa de un problema en el pie derecho de aquel tenista que llegó en dos ocasiones a los octavos de final de Roland Garros. Asiduo a los octavos de final de Masters 1000 como Indian Wells, París, Shanghai o Cincinnati, donde alcanzó los cuartos de final en 2020 cuando fue eliminado por Novak Djokovic. Para más inri se mide a un rival, Jan-Lennard Struff, contra el que ya ha jugado una vez, lo hizo precisamente en un Grand Slam, en la edición de 2021 de Roland Garros en tercera ronda. Aquel día el germano, que era el 42 del mundo, venció en poco más de dos horas y en tres sets al murciano, por entonces el 97 del planeta. Su rendimiento es toda una incógnita. Hoy será el tercer encuentro que dispute en ATP. Solo ha jugado dos partidos, los dos el año pasado en Wimbledon. Venció con muchos apuros al japonés Yasutaka Uchiyama (116 del mundo) por 6-3, 6-7, 6-2, 3-6 y 6-3; para luego ser arrasado por el gran ausente este año, el ruso Daniil Medvedev, por 6-4, 6-1 y 6-2. Carlos Alcaraz, número 7 del mundo y vigente ganador del ATP NextGen Finals, y campeón este año de Río de Janeiro, Miami, Barcelona y Madrid, aparte de ser semifinalista en Indian Wells y cuartofinalista en Roland Garros, tiene un nuevo reto por delante: ver como se acopla su tenis revolucionario no solo a la hierba sino al escenario majestuoso de Wimbledon. Hola muy buenas tardes a todos los seguidores del tenis, muy buenas tardes a todos los amantes de Wimbledon, porque, en el día de hoy, se ha iniciado el Grand Slam de la hierba por excelencia. A continuación, retransmitiremos en directo el debut de Carlos Alcaraz este año en el All England Club y que tendrá como enemigo al alemán Jan-Lennard Struff.