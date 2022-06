Volver al inicio Set 1 Ace de Francisco Cerundolo con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 Saque plano de Francisco Cerundolo, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Saque plano de Francisco Cerundolo, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡¡¡ PRIMER JUEGO DEL ENCUENTRO PARA RAFA NADAL !!! Saques cortados para sacar de pista a Francisco Cerundolo, primer ace para su cuenta particular, bien en el rally probando a su rival y mejor en la volea para dejar muerta la bola en el último punto. Set 1 0 - 1

0 - 0 El passing shot de Francisco Cerundolo se estrella en la red Set 1 0 - 0

30 - 40 Francisco Cerundolo estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 0

30 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Francisco Cerundolo Set 1 0 - 0

15 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 0 - 0

0 - 15 El revés de Francisco Cerundolo se va fuera Todo preparado en la Pista Central en el All England Club de tenis de Londres que se encuentra a reventar. A diferencia de ayer, hoy se jugará al aire libre porque hay nubes y claros, 20 grados y muy poca probabilidad de lluvia. Todo lista para volver a disfrutar del tenis de Rafa Nadal. El bonaerense, que solo ha jugado dos partidos de Grand Slam, los dos en Roland Garros y los dos perdiendo por la vía rápida, será el 319º rival distinto al que se haya medido Rafa Nadal. El manacorense ha ganado 11 de sus últimos 12 partidos ante argentinos, y los tres que ha disputado en hierba frente a ellos, los tres frente a Juan Martín del Potro. Ha tenido varias actuaciones destacadas este año. Llegó a cuartos del ATP 250 de Buenos Aires donde cayó ante otra vez ante Diego Schwartzman, quien también fue su verdugo en semifinales del ATP 500 de Río de Janeiro. Se coló en semifinales del Masters 1000 de Miami. Ahí no estaba su compatriota, ahí fue Casper Ruud el que se cruzó en su camino. Aparte, se mide a un rival al que todavía no ha estudiado en pista. Por lo que le costará. Francisco Cerundolo, perteneciente a la NextGen, natural de Buenos Aires y entrenado por Kevin Konfederak, es como buen argentino un experto en tierra batida. Su máximo éxito fue la final que perdió en Buenos Aires en 2021 contra Diego Schwartzman. Eso sí, se presenta en Londres aparentemente recuperado de ese pie derecho que le ha martirizado en su temporada de tierra batida, y sin haber realizado más toma de contacto con la hierba que en la exhibición de la semana pasada Hurlingham Tennis Classics 2022. Venció a Stanislas Wawrinka pero cayó derrotado contra Félix Auger-Aliassime. Ahora, Rafa Nadal busca convertirse en el sexto jugador capaz de ganar los tres primeros grandes del calendario, tras Jack Crawford, Don Budge, Lew Hoad, Road Laver y Novak Djokovic. Sólo dos de ellos, Don Budge (1938) y Rod Laver (1962 y 1969), completaron el Grand Slam en un mismo año. El tenista balear ya ha ganado cuatro torneos en este 2022, entre ellos dos Grand Slam, el Open de Australia y Roland Garros, además de Melbourne y Acapulco. Solo en una ocasión el de Manacor ha logrado ser campeón en tres Grand Slam en una misma temporada, en 2010 cuando ganó Roland Garros, Wimbledon y el US Open. Perdió las de 2006 y 2007, ambas ante Roger Federer, y la última que disputó, en 2011 frente a Novak Djokovic. No obstante, también son recordados sus tropezones. Hasta en cinco ediciones no ha podido superar la tercera ronda, que se lo digan a Srichaphan, Gilles Mulles, Lukas Rosol, Steve Darcis o Dustin Brown. Un Grand Slam cuya superficie es la menos propicia para el balear, a pesar de ello ha llegado a la final en cinco ocasiones y se ha proclamado campeón en dos de ellas (2008 y 2020). Consiguió reinar en la hierba londinense en 2008 cuando derrotó en la final a Roger Federer y en 2010 cuando se impuso a Tomas Berdych Hola muy buenas tardes y sean bienvenidos al debut de Rafa Nadal, cuarto en el Ranking ATP, en esta edición de Wimbledon. Tras proclamarse campeón en Roland Garros, hoy reaparece en la majestuosa Pista Central del All England Club de tenis de Londres frente al argentino Francisco Cerundolo, número 41 del mundo.