Volver al inicio Set 1 Ace de Botic van de Zandschulp con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 Saque plano de Botic van de Zandschulp, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡¡¡ PARALELO DE REVÉS DEMOLEDOR DE RAFA NADAL A LA MISMÍSIMA LÍNEA QUE HA DESATADO LOS APLAUSOS DE LA PISTA CENTRAL !!! Nos vamos al deuce. Set 1 2 - 3

40 - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Botic van de Zandschulp y consigue el punto Set 1 2 - 3

40 - 30 La dejada de Rafael Nadal se estrella en la red Set 1 Segundo servicio liftado de Botic van de Zandschulp, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 SEGUNDA DOBLE FALTA DEL ENCUENTRO QUE ACERCA A RAFA NADAL A OTRA PELOTA DE BREAK. Botic van de Zandschulp se queja de un ruido en la ejecución de su segundo. 15-30. Set 1 Botic van de Zandschulp falla su segundo servicio, doble falta Set 1 2 - 3

15 - 15 Botic van de Zandschulp con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 2 - 3

0 - 15 Botic van de Zandschulp estrella su golpe de revés en la red Set 1 EN BLANCO PARA RAFA NADAL QUE YA SUMA CUATRO ACES EN SU CUENTA PARTICUILAR, DOS EN ESTE MISMO JUEGO. Reporta seguridad el manacorense con el servicio, y eso es importante para poder aprovechar cualquier resquicio el finalista este año en Munich. Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Botic van de Zandschulp Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Botic van de Zandschulp Set 1 2 - 2

0 - 15 El revés de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 1 Una lástima ese segundo servicio en forma de ace a la línea, y el intercambio posterior, cuya derecha de Rafa Nadal en pleno intercambio se conectó más alta de la cuenta. Por lo demás, el neerlandés ha asestado su segundo ace del encuentro para empatar este inicio de contienda. Set 1 Ace de Botic van de Zandschulp con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 Saque plano de Botic van de Zandschulp, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 1 - 2

30 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 PRIMER ACE DEL ENCUENTRO DE BOTIC VAN DE ZANDSCHULP. ¡¡¡ Y ha sido sobre segundo servicio evitando el 0-30 peligroso de Rafa Nadal !!! 15-15. Set 1 Ace de Botic van de Zandschulp con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 1 - 2

0 - 15 Botic van de Zandschulp no consigue superar la red con su volea Set 1 RAFA NADAL HA TENIDO QUE ARRIESGAR CON EL SEGUNDO SERVICIO CON 15-30 EN CONTRA. Después ha tenido que exprimirse para ponerse de derecha invertida y cruzar la pelota por toda la pista para el 40-30, y finalmente se ha sacado un voleón a los pies de forma magistral para no complicarse el juego. No hay que fiarse de este pelirrojo. Set 1 1 - 2

0 - 0 La contradejada de Botic van de Zandschulp se estrella en la red Set 1 1 - 1

30 - 40 El passing shot de Botic van de Zandschulp se estrella en la red Set 1 1 - 1

30 - 30 Botic van de Zandschulp estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 1

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Botic van de Zandschulp que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Botic van de Zandschulp Set 1 1 - 1

15 - 0 Botic van de Zandschulp con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 CON SUFRIMIENTO, CON UNA DOBLE FALTA Y LEVANTANDO DOS PELOTAS DE ROTURA, BOTIC VAN DE ZANDSCHULP IGUALA ESTE INICIO DE ENCUENTROS DE OCTAVOS DE FINAL. Tocará ser solvente al servicio y paciente al resto. Set 1 Saque plano de Botic van de Zandschulp, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Botic van de Zandschulp, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 1

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Botic van de Zandschulp que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 SEGUNDA OPCIÓN DE ROTURA PARA UN RAFA NADAL, CUYA BUENA PRIMERA NOTICIA ES QUE ESTÁ SABIENDO RESTAR GRAN PARTE DE LOS PALOS DEL NEERLANDÉS. Set 1 0 - 1

40 - ADV El golpe de derecha de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 1 0 - 1

40 - 40 El golpe de derecha de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 1 0 - 1

ADV - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 Saque plano de Botic van de Zandschulp, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 0 - 1

30 - 40 Botic van de Zandschulp estrella su golpe de derecha en la red Set 1 ¡¡¡ PUNTAZO PARA RAFA NADAL QUE HA LLEGADO A BOLAS IMPOSIBOLES, TANTO EN LA RED COMO RETROCEDIENDO !!! Ha logrado superar a un Botic van de Zandschulp gigante en la red y al que le ha costado más afrontar el globo del manacorense. Set 1 0 - 1

30 - 30 El passing shot de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 1 Saque plano de Botic van de Zandschulp, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 PRIMERA DOBLE FALTA DEL ENCUENTRO PARA BOTIC VAN DE ZANDSCHULP. 15-15. Set 1 Botic van de Zandschulp falla su segundo servicio, doble falta Set 1 0 - 1

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 PRIMER JUEGO DEL PARTIDO PARA RAFA NADAL QUE SE HA ANOTADO EL PRIMER ACE DEL ENCUENTRO. Le quedan 9 para llegar a los 500 en Wimbledon. Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 1 0 - 0

15 - 40 El revés de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Botic van de Zandschulp Set 1 0 - 0

15 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Todo preparado en la Pista Central del All England Club de tenis de Londres que, a pesar de ser lunes, se encuentra hasta la bandera. No hay riesgo de lluvia aunque hace mucho tiempo. Se jugará al aire libre. El juez de silla será el brasileño Carlos Bernardes. Ovación para ambos tenistas, especialmente para el manacorense que aspira a disputar unos cuartos de final por octava vez en toda su trayectoria en Wimbledon. Este pelirrojo que, hasta este año, solo había jugado dos encuentros en Wimbledon, hoy aspira a igualar su máxima cota en Grand Slam, los cuartos de final alcanzados en 2021 en el US Open donde fue eliminado por el a la postre campeón Daniil Medvedev. Solo se ha medido una vez a Rafa Nadal. Lo hizo en este último Roland Garros y ahí el español no le dio pie a nada: 6-3, 6-2 y 6-4 en tercera ronda. Con 26 años de edad y dirigido por Peter Lucassen, está disfrutando del mejor momento de su carrera. Jugador constante de buen saque, luce más en tierra batida donde este año ha llegado a la única final de su vida, la de Munich en la que tuvo que retirarse frente a Holger Rune. Fue la guinda a un 2022 donde también luce sus semifinales en el césped de Queens hace dos semanas. Su rival Botic Van der Zandschulp, neerlandés y número 25 del mundo, tiene más recorrido en sus piernas. Si es verdad que derrotó por la vía fácil a Feliciano López (6-2, 6-3 y 6-3), pero tuvo que rehacerse tanto frente a Emil Ruusuvuori (3-6, 6-1, 6-4 y 6-4) como contra Richard Gasquet (7-5, 2-6, 7-6 y 6-1). De momento, empezó con alguna duda esta edición. En primera ronda se durmió en los laureles en el tercer set frente a Francisco Cerundolo sacando su mejor versión cuando el argentino casi le lleva al quinto set (6-4, 6-3, 4-6 y 6-4); en segunda brilló su parte más sobria contra Ricardas Berankis aunque también se dejó otro set (6-4, 6-4, 4-6 y 6-3). Contra Lorenzo Sonego, Rafa Nadal fue Rafa Nadal (6-1, 6-2 y 6-4). Ahora, Rafa Nadal busca convertirse en el sexto jugador capaz de ganar los tres primeros grandes del calendario, tras Jack Crawford, Don Budge, Lew Hoad, Road Laver y Novak Djokovic. Sólo dos de ellos, Don Budge (1938) y Rod Laver (1962 y 1969), completaron el Grand Slam en un mismo año. El tenista balear ya ha ganado cuatro torneos en este 2022, entre ellos dos Grand Slam, el Open de Australia y Roland Garros, además de Melbourne y Acapulco. Solo en una ocasión el de Manacor ha logrado ser campeón en tres Grand Slam en una misma temporada, en 2010 cuando ganó Roland Garros, Wimbledon y el US Open. Perdió las de 2006 y 2007, ambas ante Roger Federer, y la última que disputó, en 2011 frente a Novak Djokovic. No obstante, también son recordados sus tropezones. Hasta en cinco ediciones no ha podido superar la tercera ronda, que se lo digan a Srichaphan, Gilles Muller, Lukas Rosol, Steve Darcis o Dustin Brown. Un Grand Slam cuya superficie es la menos propicia para el número 4 del mundo, a pesar de ello ha llegado a la final en cinco ocasiones y se ha proclamado campeón en dos de ellas (2008 y 2020). Consiguió reinar en la hierba londinense en 2008 cuando derrotó en la final a Roger Federer y en 2010 cuando se impuso a Tomas Berdych. Hola muy buenas tardes y sean bienvenidos al partido de octavos de final de Rafa Nadal en esta edición de Wimbledon. Tras proclamarse campeón en Roland Garros, hoy continua con pie firme en la majestuosa Pista Central del All England Club de tenis de Londres frente al neerlandés Botic Van der Zandschulp.