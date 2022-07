Volver al inicio Set 1 1 - 4

0 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Simona Halep que supera a Paula Badosa Gibert y consigue el punto Set 1 ¡¡¡ TRIPLE PELOTA DE SEGUNDA ROTURA PARA SIMONA HALEP !!! Otra pelota larga por parte de una desconocida Paula Badosa. Set 1 1 - 3

0 - 40 El golpe de derecha de Paula Badosa Gibert se va fuera Set 1 SIMONA HALEP SIGUE A RITMO DE CRUCERO. O bien la rumana engancha algún que otro "palo" con la derecha, o bien Paula Badosa sigue sin apuntar bien a la línea de fondo. De momento, solo una jugadora en pista. 0-30. Set 1 1 - 3

0 - 30 El golpe de derecha de Paula Badosa Gibert se va fuera Set 1 1 - 3

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Simona Halep que supera a Paula Badosa Gibert y consigue el punto Set 1 SIMONA HALEP CONFIRMA EL BREAK. MAL COMIENZO DE PAULA BADOSA. La número 4 del mundo ha cometido tres fallos consecutivos de precipitación que le hacen ir a remolque en este inicio de encuentro. Set 1 Saque plano de Simona Halep, el resto de Paula Badosa Gibert se va fuera Set 1 1 - 2

30 - 40 El golpe de derecha de Paula Badosa Gibert se va fuera Set 1 ¡¡¡ NO SALEN LOS PARALELOS !!! Ahora de revés a dos manos, con mucha intención de provocar dos pelotas de contrarrotura. Se quedó en la red. Mucho juego de fondo. 30-30. Set 1 1 - 2

30 - 30 Paula Badosa Gibert estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 2

30 - 15 Simona Halep estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 2

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Simona Halep que supera a Paula Badosa Gibert y consigue el punto Set 1 1 - 2

15 - 0 El golpe de derecha de Simona Halep se va fuera Set 1 ¡¡¡ QUÉ PASSING CRUZADO DE SIMONA HALEP DESPUÉS DE LA PRESIÓN EN LA RED DE PAULA BADOSA !!! ¡¡¡ GRAN SEGUNDO PUNTO DE BREAK DE LA RUMANA QUE, EN CARRERA Y DE FORMA AGÓNÍCA, HA COLOCADO LA PELOTA CRUZADA SORPRENDIENDO A LA CATALANA !!!! Set 1 1 - 2

0 - 0 Impresionante passing shot de Simona Halep desde el fondo de la pista supera a Paula Badosa Gibert y le sirve para ganar el punto Set 1 No carbura la derecha paralela de Paula Badosa... SEGUNDA OPCIÓN DE ROTURA PARA SIMONA HALEP. Set 1 1 - 1

40 - ADV Paula Badosa Gibert estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 1

40 - 40 Simona Halep estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Los buenos restos profundos de la tenista de Constanza desembocan A LA PRIMERA PELOTA DE BREAK DEL ENCUENTRO. Paula Badosa tiene que arriesgar incluso los segundos. Set 1 1 - 1

30 - 40 El golpe de derecha de Paula Badosa Gibert se va fuera Set 1 1 - 1

30 - 30 Paula Badosa Gibert estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 1

30 - 15 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Paula Badosa Gibert que supera a Simona Halep y consigue el punto Set 1 Segundo servicio liftado de Paula Badosa Gibert, Simona Halep no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 1

0 - 15 El revés de Paula Badosa Gibert se va fuera Set 1 IGUALA SIMONA HALEP. También sin ningún tipo de problemas en un inicio de encuentro muy aséptico, apoyándose fundamentalmente en dos puntos gratuitos de saque. Minutos de tanteo. Set 1 Segundo servicio liftado de Simona Halep, Paula Badosa Gibert no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 0

15 - 40 Revés desde el centro de la pista de Simona Halep que supera a Paula Badosa Gibert Set 1 Saque plano de Simona Halep, el resto de Paula Badosa Gibert se va fuera Set 1 1 - 0

15 - 15 Simona Halep estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 0

0 - 15 Paula Badosa Gibert estrella su golpe de revés en la red Set 1 EN BLANCO PARA PAULA BADOSA NADA MÁS COMENZAR. Mucha solvencia en su puesta en escena y forzando los errores de la jugadora rumana. A ello ha contibuido que tres de los cuatro servicios con primeros. Set 1 1 - 0

0 - 0 Simona Halep estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 0

40 - 0 Simona Halep estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 0

30 - 0 El golpe de derecha de Simona Halep se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Paula Badosa Gibert, Simona Halep no puede precisar el resto y la bola se va fuera En Wimbledon ya disputó los octavos de final en 2021 cuando fue eliminada por Karolina Muchova. Todo preparado en esta Pista Central que presenta una pobre entrada. El juez de silla será la noruega, y ex tenista, Julie Minori Kjendlie. Se disputará al aire libre puesto que hoy no hay previsión de lluvia. Todo ello gracias sobre todo a ese Indian Wells que venció a finales del año pasado y al que ha dado continuidad gracias a sus semifinales en el WTA Finals de Guadalajara, la victoria en Sydney, las semifinales otra vez de Indian Wells o los cuartos de final en Miami, antes de pegar un pequeño bajó entre la tierra y la hierba antes de llegar a este grande. La tenista española, residente en Madrid, de ascendencia catalana pero nacida en Nueva York, cuenta tan solo con 24 años de edad. Está disfrutando sin duda, de la mejor temporada de su carrera deportiva llegando a ser número 3 del mundo y hoy tiene la oportunidad de igualar su mejor resultado en Grand Slam que fueron los cuartos de final de Roland Garros el año pasado. Sin embargo, Paula Badosa, sobria y seria como la que más, de buen servicio y mejor juego de fondo, no le ha andado a la zaga ante Louisa Chirico (6-2 y 6-1), Irina Bara (6-3 y 6-2) y, sobre todo, frente a Petra Kvitova donde, reponiéndose del gran inicio de la checa, vimos su mejor versión (7-5 y 7-6). Para llegar a estas lides, esta jugadora rumana, luchadora, restadora y de corte siempre de tierra batida, ha solucionado sus partidos por la vía rápida frente a Karolina Muchova (6-3 y 6-2), Kirsten Flipkens (7-5 y 6-4) y contra Magdalena Frech (6-4 y 6-1), cediendo tan solo una media por manga de 3,16 juegos. A la hierba de Londres ha vuelto desde su último entorchado, por lo que lleva 10 victorias consecutivas en este tornero. Hoy aspira a estar en cuartos de final por quinta temporada una jugadora que la única vez que se ha enfrentado en estas pistas a una española, perdió. Fue contra Anabel Medina en primera ronda en 2012 (3-6, 6-1 y 6-2). La tenista de Constanta, de 30 años de edad y entrenada por Patrick Mouratoglou, no es la que era en cursos pasados. En dos años tan solo ha ganado un título, el de Melbourne en 2022. Estamos hablando de una tenista que ha vencido 23 títulos, entre los que se encuadran dos Grand Slams (Roland Garros 2018 y Wimbledon 2019), aparte de tres finales más. Hoy Paula Badosa, en la pista central del All England Club de tenis de Londres, se medirá a toda una campeonísima como es Simona Halep, a la que solo se ha enfrentado una vez en su carrera. Fue este mismo año en segunda ronda del WTA1000 de Madrid cuando cayó derrotada por 6-3 y 6-1. Nos encontramos en los octavos de final de Wimbledon. Solo dos jugadoras españolas a lo largo de la historia han logrado enlazar durante tres años consecutivos unos octavos de final en cualquiera de los Grand Slam de la temporada; nada más y nada menos que Arantxa Sánchez-Vicario y Conchita Martínez. Hola muy buenas tardes y sean bienvenidos a un auténtico partidazo de tenis, de los mejores que se pueden ver en el circuito WTA, el que nos brindarán a continuación nuestra jugadora española, Paula Badosa, número 4 del mundo, frente a la rumana Simona Halep que actualmente es la 18ª del Ranking.