Volver al inicio Set 2 ¡¡¡ Y PELOTA DE SEGUNDO BREAK PARA RAFA NADAL !!! Set 2 0 - 2

40 - ADV Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 2 Parecía que Novak Djokovic iba a encarrilar su juego de la manera más sencilla posible, pero nada más lejos de la realidad, Rafa Nadal sigue restando profundo y o bien mete presión para que un inestable balcánico falle o bien se mete en pista para terminar. Set 2 0 - 2

40 - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 0 - 2

40 - 30 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 2 0 - 2

40 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 2

30 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 0 - 2

15 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 2 0 - 2

15 - 0 Revés desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal Set 2 ¡¡¡ EN BLANCO PARA RAFA NADAL QUE ESTÁ JUGANDO AL TENIS DE FORMA MARAVILLOSA !!! ¡¡¡ NO SOLO HA CONFIRMADO EL SET SINO QUE ESTÁ BORRANDO DE LA PISTA A UN NOVAK DJOKOVIC CABIZBAJO !!! Set 2 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 0 - 1

0 - 40 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Novak Djokovic y le sirve para ganar el punto Set 2 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 2 0 - 1

0 - 15 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Novak Djokovic y le sirve para ganar el punto Set 2 ¡¡¡ POR FIN ROTURA PARA RAFA !!!! ¡¡¡ POR FIN ROTURA PARA RAFA !!!! ¡¡¡ POR FIN ROTURA PARA RAFA !!!! ¡¡¡ POR FIN ROTURA PARA RAFA !!!! ¡¡¡ HA COSTADO MUCHÍSIMO PERO HA VUELTO A PONERSE DE CARA ESTE SET !!! No le basta a Nole con su buen servicio porque el español está restando a las mil maravillas para ganar iniciativa y repartir con la derecha. Encomiable tamibén en el remate en la red. Set 2 0 - 1

0 - 0 Remate desde la red de Rafael Nadal que no opciones a Novak Djokovic Set 2 ¡¡¡ SÉPTIMA BOLA DE ROTURA PARA RAFA NADAL !!! Set 2 0 - 0

40 - ADV Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 2 0 - 0

40 - 40 Remate desde la red de Novak Djokovic que no opciones a Rafael Nadal Set 2 A LA SEXTA IRÁ LA VENCIDA ???? Set 2 0 - 0

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 0 - 0

40 - 40 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 ¡¡¡ RAFA NADAL EN ESTADO PURO, APLICANDO LA TÉCNICA DEL PÉNDULO HASTA QUE DESTROZA A SU MASTODÓNTICO RIVAL CON UNA DEJADA INVERTIDA QUE SIRVE PARA LEVANTAR LA CENTRAL PARISINA Y OPTAR A SU QUINTO PUNTO DE BREAK !!!! Set 2 0 - 0

40 - ADV Rafael Nadal con una precisa dejada a la que no llega Novak Djokovic se apunta el tanto Set 2 0 - 0

40 - 40 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 ¡¡¡ CUARTO PUNTO DE BREAK PARA RAFA NADAL !!! ¡¡¡ ESTE JUEGO PUEDE RESULTAR CLAVE PARA EL DEVENIR DE LOS CUARTOS DE FINAL !!!! Set 2 0 - 0

40 - ADV El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 2 Si el primer juego del encuentro ha durado 10 minutos, el segundo no le va a la zaga. Genial Novak Djokovic atacando cuando está contra las cuerdas. Deuce. Set 2 0 - 0

40 - 40 Revés desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal Set 2 ¡¡¡ SIGUE REPARTIENDO RAFA NADAL, MACHACANDO EL REVÉS DE NOLE !!! ¡¡¡ TERCERA OPCIÓN DE ROTURA !!! ¿¿Lo conseguirá?? Set 2 0 - 0

40 - ADV Gran volea desde media pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 0 - 0

40 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 ¡¡¡ SEGUNDA OPORTUNIDAD DE BREAK PARA RAFA NADAL !!! En la primera, el resto no botó en la línea de fondo de milagro. Set 2 0 - 0

40 - ADV Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 ¡¡¡ PUNTO DE BREAK PARA RAFA NADAL !!! Set 2 0 - 0

30 - 40 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 2 LA PRIMERA DOBLE FALTA DE PARTIDO DE NOVAK DJOKOVIC EN UN PUNTO Y UNA DERECHA ABIERTA DEMOLEDORA CON UN REMATE POSTERIOR EN OTRO LE ABREN LA PUERTA A RAFA NADAL PARA COMENZAR CON BOLA DE BREAK. 30-30. Set 2 0 - 0

30 - 30 Remate desde la red de Rafael Nadal que no opciones a Novak Djokovic Set 2 0 - 0

30 - 15 Buen derechazo desde la red de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal Set 2 Novak Djokovic falla su segundo servicio, doble falta Set 2 0 - 0

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Rafa Nadal levantó dos pelotas de rotura y, a posteriori, asestó su segundo golpe. A partir de ahí, el jugador serbio se dejó llevar mientras que el español, con una derecha dictatorial y con un revés a dos manos muy seguro, decidió seguir fino apuntando a las líneas para dar el primer pasito hacia las semifinales. Set 1 ¡¡¡ PRIMER SET PARA RAFA NADAL EN 49 MINUTOS !!! Todo ello después de que el primer juego haya durado 10 minutos, y los cuatro primeros media hora. Novak Djokovic pudo devolver el break encajado en ese primer juego en el cuarto pero no pudo. Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 1 ¡¡¡ PELOTA DE PRIMER SET PARA RAFA NADAL !!! Set 1 2 - 5

30 - 40 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 1 ¡¡¡ SE BUSCA EL SET BALL EN LA PISTA CENTRAL DE LA PHILIPPE CHATRIER EN EL SEGUNDO CUARTO DE FINAL DE LA EDICIÓN MASCULINA DE ESTA TEMPORADA !!! Set 1 2 - 5

30 - 30 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 2 - 5

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 2 - 5

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 2 - 5

15 - 0 Rafael Nadal no consigue superar la red con su volea Set 1 Novak Djokovic, al que se le ha visto en este juego más por la red ya con poco que perder, recorta en el marcador.... PERO AHORA RAFA NADAL, Y CON BOLAS NUEVAS, SIRVE PARA ANOTARSE EL 1-0 EN EL MARCADOR. Set 1 2 - 5

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 1 - 5

40 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 5

30 - 15 El globo defensivo de Rafael Nadal se va fuera Set 1 1 - 5

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 1 - 5

15 - 0 Novak Djokovic con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 ¡¡¡ EN BLANCO PARA RAFA NADAL QUE SE DISPONE A RESTAR PARA CERRAR EL PRIMER SET !!! Tras desperdiciar sus dos opciones de break en el cuarto juego y sufrir una posterior rotura, Nole ha bajado el pistón y veremos si no está ya centrado en la segunda manga. Set 1 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 1 ¡¡¡ ROMPEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE RAFAAAAAAAAAAAAAAAAEL NADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL !!! ¡¡¡ VAYA DERECHA A LA LÍNEA !!! ¡¡¡ QUÉ FINO HA EMPEZADO EL MANACORENSE EN SU GOLPEO !!! El inicio no ha podido ser mejor, pero este partido promete la eternidad. Set 1 1 - 4

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 ¡¡¡ ERROR CON LA DERECHA INVERTIDA DE NOVAK DJOKOVIC...... PELOTA DE SEGUNDO BREAK PARA RAFA NADAL !!! Set 1 1 - 3

30 - 40 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 3

30 - 30 Revés desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal Set 1 1 - 3

15 - 30 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 1 1 - 3

15 - 15 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 1 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡¡¡ RAFA NADAL POR DELANTE !!! El tenista español está ganando la partida en este encuentro que se ha planteado de forma larga, quizás interesada por parte de un Novak Djokovic mucho más fresco de físico y consciente de la limitación, sobre todo en el pie, que tiene el manacorense. Set 1 1 - 3

0 - 0 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 1 1 - 2

40 - ADV El globo defensivo de Novak Djokovic se va fuera Set 1 1 - 2

40 - 40 La contradejada de Rafael Nadal se estrella en la red Set 1 1 - 2

40 - ADV El remate de Novak Djokovic se va fuera Set 1 PERO RAFA NADAL EN ROLAND GARROS ES MUCHO RAFA. Repartiendo con la derecha y rematando de forma espectacular en la red conduce el juego al deuce, levantando sus dos primeras pelotas de break. Set 1 1 - 2

40 - 40 Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Novak Djokovic Set 1 1 - 2

40 - 30 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 1 ¡¡¡ DOBLE PUNTO DE ROTURA PARA NOVAK DJOKOVIC !!! El revés a dos manos del serbio está empezando a funcionar y le está contragolpeando cada derecha, aunque sea en forma de saque, de Rafa Nadal. Set 1 1 - 2

40 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 2

30 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 2

15 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 2

0 - 15 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 1 JUEGO EN BLANCO PARA NOVAK DJOKOVIC. De esta forma se estrena en el partido el número 1 del mundo que ha amarrado el juego con su primer ace del encuentro. A Rafa Nadal se le escapó por un milímetro su derecha en el primer punto, y Nole se ha puesto las pilas para empezar a enlazar puntos. Set 1 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 0 - 2

40 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 0 - 2

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 0 - 2

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡¡¡ CONFIRMA RAFA !!! Y lo hace mostrando muy buenas sensaciones, con golpes ganadores, dirigiendo con la derecha, conectando su primer ace, muy bien con el revés paralelo a dos manos y llegando a las dejadas de un Nole que no está planteando el partido con tus tenis directo. Set 1 0 - 2

0 - 0 Rafael Nadal gana el tanto con un revés desde la red Set 1 0 - 1

30 - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 0 - 1

30 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 1 0 - 1

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 0 - 1

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡¡¡ Y ROMPE RAFA NADAL A LAS PRIMERAS DE CAMBIO EN UN PRIMER JUEGO QUE HA DURADO 10 MINUTOS DE PARTIDO !!! ¡¡¡ VAYA BATALLA NOS ESPERA !!! Set 1 0 - 1

0 - 0 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 1 RAFA NADAL REPARTIENDO..... TERCERA PELOTA DE BREAK. ¿Será la vencida? Set 1 0 - 0

40 - ADV Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 0

40 - 40 El globo defensivo de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡¡¡ SEGUNDA OPORTUNIDAD DE ROTURA PARA RAFA NADAL !!! En la primera tentativa, Nole le cazó la dejada, se la levantó por encima y, a la remanguillé, quiso rematar el balear estampándose contra la red. Set 1 0 - 0

40 - ADV El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 1 0 - 0

40 - 40 El remate de Rafael Nadal se estrella en la red Set 1 ¡¡¡ PRIMERA PELOTA DE BREAK DEL PARTIDO PARA RAFA NADAL EN UNOS ALBORES DE ENCUENTRO LENTOS, CON MUCHAS BOLAS ALTAS Y EXCESIVAMENTE TÁCTICO !!! Set 1 0 - 0

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 0 - 0

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 Saque liftado de Novak Djokovic, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 0

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 0 - 0

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 0 - 0

15 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 0

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Todo preparado en una abarrotada Philippe Chatrier que se encuentra al descubierto. Todavía hay luz en París pero el partido se disputará prácticamente de noche. El público está enfervorizado, el juez de silla será el francés Damien Dumusois. Frente a frente, Rafa Nadal - Novak Djokovic, el duelo más repetido en un Grand Slam en la era Open (18 partidos). Un duelo de leyenda entre dos de los mejores tenistas de todos los tiempos. Hasta que llegaron esos problemas Rafa Nadal, que solo había jugado dos partidos en los últimos siete meses de 2021, volvió implacable venciendo en Melbourne, en el Open de Australia y en Acapulco, sin olvidarnos tampoco de su final en Indian Wells tras acabar destrozado de semifinales en su triunfo contra Carlos Alcaraz. Por culpa de una fisura en las costillas estuvo parado dos meses después de un inicio de temporada espectacular, y los dolores crónicos en el pie le están lastrando en su regreso, en plena temporada de tierra batida al alcanza solamente los cuartos de final contra Carlos Alcaraz en Madrid y perder en octavos de final de Roma frente a Denis Shapovalov. Por su parte Rafa Nadal, aparte de ganar con facilidad a Corentin Moutet (6-3, 6-1 y 6-4) y Botic Van der Zandschulp (6-3, 6-2 y 6-4), también lo hizo frente a Jordan Thompson (triple 6-2), para sufrir a cinco sets contra un Felix Auger Aliassime que le llevó más allá de las cuatro horas y media en octavos de final (3-6, 6-3, 6-2, 3-6 y 6-3). “Djoko” busca el tercer Roland Garros de su carrera deportiva, pero sobre todo lo que quiere es alcanzar a Rafa Nadal como el tenista con más Grand Slams de la era Open (actualmente cuenta con 30 por 31 del mallorquín). Para ello ha finiquitado por la vía rápida en esta edición a Yoshinito Nishioka, Alex Molcan, Aljaz Bedene y Diego Schwartzman, a una media de 2,5 juegos encajados por encuentro. Tras un 2021 prácticamente pulcro al conseguir Open de Australia, Roland Garros y Wimbledon, y llegar a la final del Open USA, aparte también del Masters 1000 de París. Su polémica en Australia le ha obligado a Novak Djokovic, de Belgrado y con 35 años, a un parón donde, hasta llegar a Madrid, solo compitió en Dubai (semifinales), Montecarlo (segunda ronda) y Belgrado (finalista). Enfrente, Novak Djokovic que, en su sexto torneo del año, está mostrando el nivel que atesora y que todos conocemos. Ya lo confirmó en el Masters 1000 de Roma donde se impuso y que empezamos a vislumbrar en el Masters 1000 de Madrid cuando cayó en semifinales frente a Carlos Alcaraz. Un hándicap que tendrá que lidiar frente al vigente campeón del torneo y actual verdugo suyo en aquellas titánicas semifinales de 2021, que fue precisamente el último choque entre ellos (3-6, 6-3, 7-6 y 6-2). Un cara a cara que se instala en el 30-28 a favor del balcánico (19-9 en tierra batida a favor del español). A su vez, Carlos Alcaraz también se quejó de ello en la noche del domingo, ya que el murciano también había disputado algunos encuentros de esta edición a partir de las 20:45 (hora a la que va a dar inicio este choque). En definitiva, la organización le ha hecho caso omiso, y Rafa Nadal vuelve a jugar por la noche. Y todo ello ha venido después de que nuestro mejor deportista de todos los tiempos se haya quejado de jugar de noche en esta edición: lo hizo ante Corentin Moutet y Botic Van der Zanschulp, encuentros que ganó con relativa facilidad. Primero porque a Rafa Nadal le gusta el sol y el calor; y segundo porque a Nole le encanta jugar de noche. Que no solo es el torneo que el balear ha ganado en más ocasiones, sino que además no hay ningún tenista ni masculino ni femenino en la historia del tenis que haya vencido en más ocasiones un Grand Slam que Rafa Nadal en Roland Garros (13 títulos), lo que le ha valido el honor de ser el Rey indiscutible de la tierra batida. A pesar de medirse frente a frente dos de los grandes dominadores del tenis universal en los últimos 15 años, junto a Roger Federer, este partido ha tomado un cariz especial tras el anuncio del manacorense de que, en caso de perder, hoy puede ser su último encuentro en Roland Garros. Hola muy buenas tardes a todos los seguidores del tenis, muy buenas tardes a todos los amantes del mundo del deporte español, porque, a continuación, ofreceremos en directo el Clásico del tenis mundial. El 59º enfrentamiento entre el serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, y el español Rafa Nadal, quinta raqueta del planeta.