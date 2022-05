Volver al inicio Set 2 2 - 4

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Juan Ignacio Londero que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 2 - 4

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Juan Ignacio Londero y consigue el punto Set 2 2 - 4

0 - 15 Juan Ignacio Londero estrella su golpe de derecha en la red Set 2 BREAK DE CARLOS ALCARAZ. El murciano aprovecha la primera oportunidad de rotura, como en la manga anterior, para romper el servicio de su rival aunque en esta ocasión ha llegado antes, en el sexto juego. Set 2 2 - 4

0 - 0 El golpe de derecha de Juan Ignacio Londero se va fuera Set 2 2 - 3

30 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Juan Ignacio Londero y consigue el punto Set 2 2 - 3

30 - 30 El golpe de derecha de Juan Ignacio Londero se va fuera Set 2 2 - 3

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Juan Ignacio Londero que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 Saque plano de Juan Ignacio Londero, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 2 - 3

0 - 15 El revés de Juan Ignacio Londero se va fuera Set 2 La dinámica en este segundo set es la misma que en el primero, sin opciones de break para ninguno de los dos tenistas y mucha igualdad sobre la pista. En el primero, solo un detalle decidió a favor de Alcaraz que aprovechó su primera bola de rotura para llevarse la victoria. Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Juan Ignacio Londero se va fuera Set 2 2 - 2

30 - 40 Juan Ignacio Londero estrella su golpe de derecha en la red Set 2 2 - 2

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Juan Ignacio Londero que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 2 - 2

15 - 30 Carlos Alcaraz con una precisa dejada a la que no llega Juan Ignacio Londero se apunta el tanto Set 2 2 - 2

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Juan Ignacio Londero y consigue el punto Set 2 2 - 2

15 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Responde Juan Ignacio Londero ganando también el juego en blanco con su saque, 2-2 en el segundo set. Set 2 Saque plano de Juan Ignacio Londero, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 1 - 2

40 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Saque plano de Juan Ignacio Londero, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 1 - 2

15 - 0 La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 2 Juego en blanco para Carlos Alcaraz en este segundo set que de momento está siendo igualado como fue el primero. Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Juan Ignacio Londero se va fuera Set 2 1 - 1

0 - 40 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 1 - 1

0 - 30 El golpe de derecha de Juan Ignacio Londero se va fuera Set 2 1 - 1

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Juan Ignacio Londero y consigue el punto Set 2 Juego para Juan Ignacio Londero que iguala el segundo set cuando se ha disputado casi una hora en este encuentro. Set 2 1 - 1

0 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Juan Ignacio Londero que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 0 - 1

ADV - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 0 - 1

40 - 40 El golpe de derecha de Juan Ignacio Londero se va fuera Set 2 0 - 1

40 - 30 Juan Ignacio Londero estrella su golpe de derecha en la red Set 2 0 - 1

40 - 15 La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 2 0 - 1

30 - 15 El golpe de derecha de Juan Ignacio Londero se va fuera Set 2 Saque plano de Juan Ignacio Londero, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Carlos Alcaraz ha comenzado la segunda manga ganando con su servicio. Set 2 Saque plano de Juan Ignacio Londero, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 0 - 1

0 - 15 El golpe de derecha de Juan Ignacio Londero se va fuera Set 2 0 - 1

0 - 0 El revés de Juan Ignacio Londero se va fuera Set 2 0 - 0

15 - 40 Carlos Alcaraz con una precisa dejada a la que no llega Juan Ignacio Londero se apunta el tanto Set 2 0 - 0

15 - 30 El revés de Juan Ignacio Londero se va fuera Set 2 0 - 0

15 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Juan Ignacio Londero se va fuera Set 1 SET PARA CARLOS ALCARAZ. En la primera oportunidad que ha tenido el murciano rompe el servicio de su rival y se lleva un primer set muy disputado. Set 1 4 - 6

0 - 0 Juan Ignacio Londero estrella su golpe de revés en la red Set 1 BOLA DE BREAK PARA ALCARAZ. El último golpe de Londero se marcha largo y el español dispone de la oportunidad de llevarse la primera manga. Set 1 4 - 5

40 - ADV El golpe de derecha de Juan Ignacio Londero se va fuera Set 1 Doble falta del argentino que pone el 40 iguales, y Alcaraz que buscará la bola de break. Set 1 Juan Ignacio Londero falla su segundo servicio, doble falta Set 1 Saque plano de Juan Ignacio Londero, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 4 - 5

30 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 4 - 5

15 - 30 El revés de Juan Ignacio Londero se va fuera Set 1 4 - 5

15 - 15 Juan Ignacio Londero estrella su golpe de revés en la red Set 1 4 - 5

15 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Carlos Alcaraz celebra el juego que le pone con 5-4 y posibilidad de cerrar el primer set al resto, de momento ninguno de los dos ha cedido su servicio. Set 1 4 - 5

0 - 0 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Juan Ignacio Londero se va fuera Set 1 4 - 4

15 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 4 - 4

0 - 30 Carlos Alcaraz con una precisa dejada a la que no llega Juan Ignacio Londero se apunta el tanto Set 1 4 - 4

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Juan Ignacio Londero y consigue el punto Set 1 Juego en blanco para Juan Ignacio Londero que está dejando buenas sensaciones en este primer set. Set 1 4 - 4

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Ace de Juan Ignacio Londero con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 1 3 - 4

30 - 0 Juan Ignacio Londero con una precisa dejada a la que no llega Carlos Alcaraz se apunta el tanto Set 1 Segundo servicio liftado de Juan Ignacio Londero, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Dos buenos primeros del murciano le permiten sacar adelante un juego complicado, 4-3 para él. Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Juan Ignacio Londero se va fuera Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Juan Ignacio Londero se va fuera Set 1 Presiona ahora Londero el servicio de Carlos Alcaraz, 40-40. Set 1 3 - 3

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Juan Ignacio Londero que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 3 - 3

30 - 40 Juan Ignacio Londero estrella su golpe de revés en la red Set 1 3 - 3

30 - 30 Juan Ignacio Londero estrella su golpe de revés en la red Set 1 3 - 3

30 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 3 - 3

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Juan Ignacio Londero que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 3 - 3

0 - 15 Juan Ignacio Londero estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Juego para Londero, consiguio ventaja Alcaraz con el 15-30 pero reaccionó el argentino para sacarlo adelante y poner el 3-3. Set 1 3 - 3

0 - 0 La contradejada de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque plano de Juan Ignacio Londero, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Primera doble falta en el partido de Juan Ignacio Londero. Set 1 Juan Ignacio Londero falla su segundo servicio, doble falta Set 1 Saque plano de Juan Ignacio Londero, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Juan Ignacio Londero, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 2 - 3

15 - 30 El revés de Juan Ignacio Londero se va fuera Set 1 2 - 3

15 - 15 El revés de Juan Ignacio Londero se va fuera Set 1 2 - 3

15 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 El murciano sube a la red para ganar el punto con el que cierra el quinto juego del partido. 3-2 para Alcaraz en la primera manga, de momento los dos ganan con su servicio. Set 1 2 - 3

0 - 0 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 2 - 2

15 - 40 El golpe de derecha de Juan Ignacio Londero se va fuera Set 1 2 - 2

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Juan Ignacio Londero y consigue el punto Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Juan Ignacio Londero se va fuera Set 1 2 - 2

15 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 2 - 2

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Juan Ignacio Londero que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 1 - 2

40 - 30 El golpe de derecha de Juan Ignacio Londero se va fuera Set 1 Saque plano de Juan Ignacio Londero, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 1 - 2

30 - 15 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 1 - 2

15 - 15 Juan Ignacio Londero estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 2

15 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Saque directo, el primero de Carlos Alcaraz en el partido y que le permite cerrar el juego en blanco. Set 1 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Juan Ignacio Londero Set 1 1 - 1

0 - 40 El revés de Juan Ignacio Londero se va fuera Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Juan Ignacio Londero se va fuera Set 1 1 - 1

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Juan Ignacio Londero y consigue el punto Set 1 El paralelo de Carlos Alcaraz se marcha al pasillo de dobles, juego para Londero que pone el 1-1 en el primer set. Set 1 1 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Buen golpe de derechas de Londero que le permite sumar el punto, la bola cae cerca de la línea. Set 1 0 - 1

40 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Juan Ignacio Londero que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 0 - 1

30 - 15 Juan Ignacio Londero estrella su golpe de revés en la red Set 1 Primer saque directo del partido que corre de cuenta de Juan Ignacio Londero. Set 1 Ace de Juan Ignacio Londero con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 1 0 - 1

15 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Juego fácil para el de El Palmar que empieza el encuentro ganando con su saque. Set 1 0 - 1

0 - 0 El globo defensivo de Juan Ignacio Londero se va fuera Set 1 Domina Carlos Alcaraz con la derecha en este juego con su saque, cerca de cerrarlo. Set 1 0 - 0

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Juan Ignacio Londero y consigue el punto Set 1 0 - 0

15 - 30 El golpe de derecha de Juan Ignacio Londero se va fuera Set 1 0 - 0

15 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Juan Ignacio Londero no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Arranca el encuentro con el tenista murciano al servicio. Ambos tenistas están calentando en pista y el partido está a punto de comenzar. Su primer rival en este torneo será, como comentábamos, Juan Ignacio Londero, número 141 del ranking a quien no se ha enfrentado nunca anteriormente. El argentino solo ha disputado un ATP 500 en este año, en Río de Janeiro, y fue eliminado en dieciseisavos por el español Albert Ramos. Además, el pasado mes de marzo llegó a semifinales de Indian Wells donde fue eliminado por Rafa Nadal. En el otro Grand Slam disputado este año, el Open de Australia, no pudo pasar de dieciseisavos donde le derrotó en cinco sets Matteo Berretini. En la capital de España, el murciano dio una exhibición eliminando a Rafa Nadal, Novak Djokovic y venciendo a Zverev en la final, convirtiéndose en el jugador más joven en derrotar en un mismo torneo a tres rivales del Top-5. Hoy todo es muy diferente y el joven tenista español ha arrasado en un gran inicio de año 2002 en el que ya ha ganado cuatro títulos, incluidos dos Masters 1000: Miami y Madrid. Esta es la segunda vez que Alcaraz participa en Roland Garros, lo hizo hace un año cuando llegó como número 97 del mundo para convertirse en el primer tenista procedente de la previa que alcanzaba la tercera ronda desde 1992. Entonces cayó en dieciseisavos ante Jan-Lennard Struff. El tenista murciano, que nunca ha superado los cuartos de final de un Grand Slam, es uno de los tenistas a seguir en esta edición de Roland Garros por la gran temporada que está realizando. Con poco más de 19 años, es ya el sexto en el ranking ATP. Buenas tardes y bienvenido a disfrutar del debut de Carlos Alcaraz en Roland Garros, su rival hoy es el argentino Juan Ignacio Londero.