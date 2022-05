Volver al inicio Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 2 ¡Juego para Botic! Deja en blanco a Nadal tras unos cuantos grandes saques a los que no pudo restar el balear. Set 2 Saque plano de Botic van de Zandschulp, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 0

40 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 0 - 0

30 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Saque plano de Botic van de Zandschulp, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡JUEGO Y SET PARA RAFA NADAL! Tras 35 minutos, el balear se adelanta en el partido con un gran ritmo e imponiéndose ante un Van de Zandschulp que no parece levantar cabeza. Set 1 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Botic van de Zandschulp no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 3 - 5

0 - 40 Botic van de Zandschulp estrella su golpe de revés en la red Set 1 3 - 5

0 - 30 Rafael Nadal con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Botic van de Zandschulp se apunta el tanto Set 1 3 - 5

0 - 15 Botic van de Zandschulp estrella su golpe de derecha en la red Set 1 ¡Juego para el tulipán! No se va a rendir y, menos aún, regalarle el set a Rafa. Lo tendrá que ganar en su saque. Set 1 Saque plano de Botic van de Zandschulp, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 2 - 5

40 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Botic van de Zandschulp que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 Saque plano de Botic van de Zandschulp, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 2 - 5

15 - 15 Remate desde la red de Botic van de Zandschulp que no opciones a Rafael Nadal Set 1 2 - 5

0 - 15 El golpe de derecha de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 1 ¡CONFIRMA BREAK! ¡Se pone 5-2 y encarrila el set tras casi media hora de juego! Set 1 2 - 5

0 - 0 Botic van de Zandschulp estrella su golpe de derecha en la red Set 1 2 - 4

0 - 40 Botic van de Zandschulp estrella su golpe de revés en la red Set 1 2 - 4

0 - 30 Botic van de Zandschulp estrella su golpe de derecha en la red Set 1 2 - 4

0 - 15 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 ¡BREAAAAAAAAK! ¡Salvó la primera el holandés tras un peloteo espectacular, pero la segunda cayó del lado de Nadal para ponerse con 4-2 y saque en el primer set! Set 1 2 - 4

0 - 0 Botic van de Zandschulp estrella su golpe de derecha en la red Set 1 2 - 3

30 - 40 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡DOS BOLAS DE BREAK PARA RAFA! Set 1 2 - 3

15 - 40 Botic van de Zandschulp estrella su golpe de derecha en la red Set 1 2 - 3

15 - 30 Botic van de Zandschulp estrella su golpe de revés en la red Set 1 2 - 3

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Botic van de Zandschulp que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 2 - 3

0 - 15 El golpe de derecha de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 1 ¡3-2 PARA RAFA! ¡Se impone en el quinto juego para mantenerse por delante en el marcador! La presión sigue siendo para Botic van de Zandschulp, que no parece tener el nivel necesario para vencer al balear en este momento. Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 1 2 - 2

0 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Botic van de Zandschulp y consigue el punto Set 1 2 - 2

0 - 30 El revés de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 1 2 - 2

0 - 15 Botic van de Zandschulp estrella su golpe de derecha en la red Set 1 ¡Juego para el neerlandés! Provocó ahora varios errores al balear para evitar que se despegue en el set. Parece que Nadal va recuperando sensaciones... Set 1 2 - 2

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 Ace de Botic van de Zandschulp con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 1 - 2

30 - 30 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 1 - 2

15 - 30 El golpe de derecha de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 1 Botic van de Zandschulp falla su segundo servicio, doble falta Set 1 1 - 2

15 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡JUEGO NADAL! ¡Recupera la iniciativa y se pone por delante en el marcador en el momento del primer descanso del partido! Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 1 1 - 1

0 - 40 Botic van de Zandschulp estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 1

0 - 30 El golpe de derecha de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 1 1 - 1

0 - 15 El revés de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 1 ¡CONTRABREAK! ¡Provoca errores al tulipán haciéndole jugar en el fondo de la pista con pelotas altas y consigue devolver la igualada al marcador tras el mal inicio! Set 1 1 - 1

0 - 0 Botic van de Zandschulp estrella su golpe de derecha en la red Set 1 ¡DOS BOLAS DE BREAK PARA NADAL! Set 1 1 - 0

15 - 40 El golpe de derecha de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 1 1 - 0

15 - 30 Botic van de Zandschulp estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 0

15 - 15 El golpe de derecha de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 1 Saque plano de Botic van de Zandschulp, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡Y lo ejecuta! ¡Salta la sorpresa en esta pista Suzzane Lenglen! El holandés provoca el error de Nadal y rompe el saque del balear en el primer juego del partido. Set 1 1 - 0

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡OJO! ¡Bola de break para Botic van de Zandschulp! Set 1 0 - 0

40 - 30 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Botic van de Zandschulp supera a Rafael Nadal y gana el tanto Set 1 0 - 0

30 - 30 Gran resto de derecha de Botic van de Zandschulp que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Botic van de Zandschulp se va fuera Set 1 0 - 0

15 - 15 Botic van de Zandschulp estrella su golpe de revés en la red Set 1 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 1 ¡COMIENZA EL PARTIDO! ¡Ya están los dos tenistas en la pista! ¡En breves instantes, tras el sorteo de saque y el calentamiento, comenzará el encuentro! ¡Vamos con ello! Tras la finalización del encuentro enre Gauff y Kanepi -con triunfo de la norteamericana-, se espera que Nadal y Van de Zandschulp salten a la pista en más o menos 10-15 minutos. ¡Les esperamos! ¡Así que no quieran perderse este encuentro! Botic van de Zandschulp quiere hacer historia venciendo al Rey de la arcilla en su primer enfrentamiento. Nadal, pro su parte, quiere seguir intratable por otro triunfo en París. Es la 18ª edición de Roland Garros que disputa el español, y ha llegado al menos a los cuartos de final en 15 de las 17 anteriores, incluyendo las semis en las últimas cinco (cuatro títulos a excepción de la eliminación en semis el año pasado ante Novak Djokovic). Solo una vez cayó en tercera ronda Rafa Nadal en Roland Garros. Fue en 2016, cuando ni siquiera pudo salir a la pista ante Granollers. Tampoco cedió un solo set en primera ronda ante el australiano Jordan Thompson con un triple 6-2. El balear sumó su victoria 300 en un Grand Slam en la ronda anterior con un contundente triunfo ante Corentin Moutet (6-3, 6-1 y 6-4). De Rafa Nadal poco hay que decir. La leyenda del tenis quiere sumar su 22º Grand Slam y luchará contra todo, su físico incluido, para lograrlo donde más veces se ha coronado. De hecho, el neerlandés se encuentra con su mejor situación histórica en el ranking ATP (29 actualmente). Fruto de ello ha sido, por ejemplo, disputar su primer y, hasta ahora, única final en el circuito: en Múnich hace escasos 26 días, aunque tuvo que abandonar antes de finalizar el primer set. Este es el primer enfrentamiento en la carrera ATP entre el tenista balear y el holandés, con Van de Zandschulp siendo una de las sorpresas en este Roland Garros. Iba ganando los dos primeros sets a Fabio Fognini en la ronda anterior cuando el italiano se vio forzado a retirarse. ¡Buenas tardes y bienvenidos a otro encuentro más de Roland Garros! ¡La fiesta del tenis sobre la arcilla! ¡El Rey de la pista y de este torneo, Rafa Nadal, sigue su camino hacia otro título más! Su próximo escollo en el camino es el neerlandés Botic van de Zandschulp.