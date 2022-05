Volver al inicio Set 2 6 - 6

2 - 4 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 2 6 - 6

2 - 3 Con un preciso passing shot desde el la red, Carlos Alcaraz supera a Albert Ramos Viñolas y gana el tanto Set 2 6 - 6

2 - 2 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 6 - 6

1 - 2 Gran volea desde media pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 2 Saque plano de Albert Ramos Viñolas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 6 - 6

0 - 0 El revés de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 2 6 - 5

40 - ADV Impresionante passing shot de Carlos Alcaraz desde el fondo de la pista supera a Albert Ramos Viñolas y le sirve para ganar el punto Set 2 6 - 5

40 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 6 - 5

30 - 40 El golpe de derecha de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 2 6 - 5

30 - 30 Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Albert Ramos Viñolas se apunta el tanto Set 2 6 - 5

30 - 15 La contradejada de Albert Ramos Viñolas se estrella en la red Set 2 6 - 5

30 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 6 - 5

15 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 6 - 5

0 - 0 El globo de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque plano de Albert Ramos Viñolas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 5 - 5

30 - 15 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 5 - 5

15 - 15 Remate desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que no da opciones a Albert Ramos Viñolas Set 2 Ace de Albert Ramos Viñolas con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 2 5 - 5

0 - 0 El golpe de derecha de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 2 5 - 4

30 - 40 Albert Ramos Viñolas estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 2 5 - 4

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 2 5 - 4

15 - 15 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 5 - 4

0 - 15 Albert Ramos Viñolas estrella su golpe de derecha en la red Set 2 5-4 para Ramos, con ambos tenistas sin ceder su saque en esta segunda manga. Mucho más complicado para Alcaraz ahora... Set 2 Ace de Albert Ramos Viñolas con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 2 4 - 4

40 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque plano de Albert Ramos Viñolas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque plano de Albert Ramos Viñolas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 3 - 5

0 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 2 3 - 4

15 - 40 La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 2 3 - 4

0 - 40 El golpe de derecha de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 2 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Albert Ramos Viñolas Set 2 4 - 3

0 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 3 - 3

40 - 30 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 3 - 3

30 - 30 El revés de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 2 3 - 3

30 - 15 El revés de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 2 3 - 3

30 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque plano de Albert Ramos Viñolas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Albert Ramos Viñolas Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 2 3 - 2

15 - 30 El revés de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 2 3 - 2

15 - 15 Carlos Alcaraz con una precisa dejada a la que no llega Albert Ramos Viñolas se apunta el tanto Set 2 3 - 2

15 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Saque plano, en su segundo servicio de Albert Ramos Viñolas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 2 - 2

ADV - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Albert Ramos Viñolas que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 2 - 2

40 - 40 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Carlos Alcaraz supera a Albert Ramos Viñolas y gana el tanto Set 2 Saque plano, en su segundo servicio de Albert Ramos Viñolas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque plano de Albert Ramos Viñolas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 2 - 2

40 - ADV Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 2 2 - 2

40 - 40 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 2 - 2

30 - 40 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 2 - 2

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 2 2 - 2

15 - 30 Carlos Alcaraz con una precisa dejada a la que no llega Albert Ramos Viñolas se apunta el tanto Set 2 2 - 2

15 - 15 Albert Ramos Viñolas estrella su golpe de revés en la red Set 2 2 - 2

15 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 2 2 - 1

40 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 2 - 1

30 - 40 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 2 - 1

30 - 30 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 2 - 1

15 - 30 Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Albert Ramos Viñolas se apunta el tanto Set 2 2 - 1

15 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 2 - 1

0 - 15 Albert Ramos Viñolas estrella su golpe de revés en la red Set 2 Más firme Ramos en este segundo set, manteniendo al menos su saque. 2-1 para el barcelonés, que ahora restará ante Alcaraz. Set 2 2 - 1

0 - 0 La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 2 1 - 1

40 - 30 Albert Ramos Viñolas estrella su golpe de derecha en la red Set 2 1 - 1

40 - 15 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 1 - 1

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 2 Saque plano de Albert Ramos Viñolas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque plano de Albert Ramos Viñolas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 1 - 1

0 - 0 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 1 - 0

0 - 40 El revés de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 2 1 - 0

0 - 30 El revés de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 2 Saque plano, en su segundo servicio de Carlos Alcaraz, el resto de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 2 1 - 0

0 - 0 El remate de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 0 - 0

40 - 30 El revés de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 2 0 - 0

40 - 15 El revés de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 2 0 - 0

30 - 15 Albert Ramos Viñolas estrella su golpe de revés en la red Set 2 0 - 0

30 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 0 - 0

15 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 ¡Le pone el lazo! Primer set para Alcaraz, que apenas cedió ante su compatriota. Ramos lo ha pasado realmente mal en este primer set. Set 1 1 - 6

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 1 1 - 5

15 - 40 Impresionante passing shot de Albert Ramos Viñolas desde el fondo de la pista supera a Carlos Alcaraz y le sirve para ganar el punto Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 1 1 - 5

0 - 15 El golpe de derecha de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 1 Segunda rotura. 5-1 ya. El primer set está muy cerca para Carlitos... Set 1 1 - 4

40 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 1 - 4

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 1 1 - 4

40 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 4

30 - 40 Gran volea desde media pista de Albert Ramos Viñolas que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 1 - 4

15 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 4

0 - 40 Gran volea desde media pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 1 1 - 4

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 1 1 - 4

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 1 Se pone 4-1 Alcaraz tras romper el servicio a Ramos y luego ganar su servicio. Pone la directa el murciano hacia el primer set. Set 1 1 - 4

0 - 0 Albert Ramos Viñolas estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 3

15 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 Saque plano, en su segundo servicio de Carlos Alcaraz, el resto de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 1 Saque plano, en su segundo servicio de Carlos Alcaraz, el resto de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 1 1 - 3

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 1 1 - 3

0 - 0 Albert Ramos Viñolas estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 2

15 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 1 - 2

0 - 40 La contradejada de Albert Ramos Viñolas se estrella en la red Set 1 1 - 2

0 - 30 El revés de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 1 1 - 2

0 - 15 El revés de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 1 2-1 para Alcaraz en este primer parcial, con cada uno ganando su servicio con facilidad. Ahora sirve Ramos para empatar a dos... Set 1 Saque plano, en su segundo servicio de Carlos Alcaraz, el resto de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 1 1 - 1

0 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 1 Saque plano, en su segundo servicio de Carlos Alcaraz, el resto de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 1 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Albert Ramos Viñolas Set 1 1 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 0 - 1

40 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 1

30 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 0 - 1

15 - 15 Albert Ramos Viñolas estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Saque plano de Albert Ramos Viñolas, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 0 - 1

0 - 0 Albert Ramos Viñolas estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 0

30 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 0

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Albert Ramos Viñolas y consigue el punto Set 1 0 - 0

15 - 30 El golpe de derecha de Albert Ramos Viñolas se va fuera Set 1 0 - 0

30 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 0 - 0

15 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Hasta la fecha, dos enfrentamientos entre ambos, los dos resueltos a favor de Alcaraz, uno en Brasil y otro en Croacia. Será, por tanto, su primer cara a cara a cinco sets. ¡Esto está a punto de empezar! Albert Ramos tuvo su mejor resultado en el torneo en 2016, cuando llegó a cuartos de final. Alcaraz llegó el año pasado a la tercera ronda del torneo parisino, pero su ascensión ha sido violenta desde entonces. Tras ganar el Masters 1000 de Madrid y descansar en Roma, el murciano ha puesto el foco en el Grand Slam. El murciano, gran aparición del tenis mundial en 2022, se mide a su compatriota con todo el favoritismo y los focos de su parte. Un adolescente de 19 años ante un veterano de 34. ¡Buenas tardes! Sean bienvenidos a la retransmisión del partido de segunda ronda de Roland Garros que medirá a Carlos Alcaraz con Albert Ramos.