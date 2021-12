Volver al inicio Set 4 ¡Gracias por seguir el partido con nosotros! Esperamos que hayan disfrutado del encuentro y de su retransmisión. ¡Que pasen buena noche y hasta la próxima! Set 4 ¡Tremendo triunfo del serbio, que se planta en una nueva final de Roland Garros venciendo al rey de la arcilla y del torneo! Nunca había perdido Rafa en unas semifinales. Set 4 ¡JUEGO, SET Y PARTIDO PARA NOVAK DJOKOVIC! Set 4 6 - 2

0 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 4 5 - 2

40 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 4 ¡TRES BOLAS DE PARTIDO PARA NOVAK DJOKOVIC! Set 4 5 - 2

40 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 4 5 - 2

30 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 4 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 4 ¡5-2 para Nole y tiene el set y el partido en su mano! ¡Parece que el serbio se va a hacer con el otro puesto de la final! Set 4 5 - 2

0 - 0 Novak Djokovic con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto Set 4 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 4 Novak Djokovic falla su segundo servicio, doble falta Set 4 4 - 2

30 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 4 4 - 2

15 - 15 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 4 4 - 2

15 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 4 ¡NUEVO BREAK PARA NOVAK DJOKOVIC! ¡Se coloca 4-2 y encarrila el set y también el partido! Set 4 4 - 2

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 4 ¡Bola de break para Novak Djokovic! Set 4 3 - 2

40 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 4 3 - 2

30 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 4 3 - 2

15 - 30 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 4 3 - 2

15 - 15 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 3 - 2

0 - 15 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 4 ¡Juego en blanco para Djokovic, que se va al primer descanso del set con ventaja en el marcador! Set 4 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 4 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 4 2 - 2

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 4 ¡CONSIGUE DJOKOVIC EL BREAK! ¡Vuelve a empatar el set! ¡Está siendo un partidazo! Set 4 2 - 2

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 4 1 - 2

40 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 4 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 4 1 - 2

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 4 1 - 2

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 4 0 - 2

40 - 0 Revés desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal Set 4 0 - 2

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 4 0 - 2

15 - 0 Novak Djokovic con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto Set 4 ¡CONFIRMA RAFA EL BREAK Y SE PONE 2-0 EN EL CUARTO SET! ¡Quiere seguir peleando por el partido y lo está demostrando! Set 4 0 - 2

0 - 0 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 4 0 - 1

30 - 40 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 4 0 - 1

30 - 30 Rafael Nadal con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Novak Djokovic se apunta el tanto Set 4 0 - 1

30 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 4 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 4 0 - 1

15 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 4 ¡BREAK PARA RAFA! ¡No quiere perderse una el balear! ¡Vuelve a ponerse a tope demostrando que no le afectó perder los dos sets anteriores y quiere ganar el cuarto para llegar al quinto! Set 4 0 - 1

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 4 0 - 0

30 - 40 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 4 0 - 0

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 4 0 - 0

30 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 4 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 4 0 - 0

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 Solo en una ocasión en Grand Slam ganó Nadal el primer set y Djokovic el segundo y el tercero. Fue en la final del Open de Australia de 2012, llegaron al 5 set y el partido duró cinco horas y media. Set 3 ¡JUEGO Y SET PARA NOVAK DJOKOVIC! ¡Se pone por delante el serbio tras perder el primer set del encuentro! ¡Hora y media han necesitado para culminar esta nueva manga! Set 3 7 - 6

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 ¡BOLA DE SET PARA NOVAK DJOKOVIC! Set 3 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 3 6 - 6

5 - 4 Rafael Nadal con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Novak Djokovic se apunta el tanto Set 3 6 - 6

5 - 3 La volea de Rafael Nadal se va fuera Set 3 6 - 6

4 - 3 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 6 - 6

3 - 3 Novak Djokovic con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 6 - 6

2 - 3 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 3 6 - 6

2 - 2 La dejada de Novak Djokovic se estrella en la red Set 3 6 - 6

2 - 1 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 6 - 6

1 - 1 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 3 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 3 ¡NOS VAMOS AL TIE-BREAK! Set 3 6 - 6

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 3 5 - 6

ADV - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 3 5 - 6

40 - 40 La contradejada de Rafael Nadal se va fuera Set 3 ¡BOLA DE SET PARA RAFA! Set 3 5 - 6

40 - ADV Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 3 5 - 6

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 5 - 6

40 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 5 - 6

30 - 30 Remate desde la red de Novak Djokovic que no opciones a Rafael Nadal Set 3 5 - 6

15 - 30 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 3 5 - 6

15 - 15 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 3 5 - 6

15 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 3 ¡JUEGO RAFA! ¡Celebra a grito pelado el balear! ¡Se asegura el tie-break en un tercer set de muchas idas y venidas donde tuvo que salvar, en este juego, varias bolas de rotura! Está que cualquiera puede ganar. Set 3 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 3 5 - 5

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 5 - 5

ADV - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 3 ¡Lo salva el balear con una gran derecha! Set 3 5 - 5

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 ¡Mal momento para fallar! ¡Bola de rotura para Nole! Set 3 5 - 5

40 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 5 - 5

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 5 - 5

15 - 30 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 3 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 3 5 - 5

0 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 3 ¡BREAAAAAK! ¡No se rinde Rafa! ¡Iguala el partido a 5 y sacará para el 6-5 a su favor! ¡Está obligado a ganar! Explota el público de júbilo ante semejante encuentro. Set 3 5 - 5

0 - 0 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 3 5 - 4

30 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 5 - 4

30 - 30 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Novak Djokovic y le sirve para ganar el punto Set 3 5 - 4

30 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 3 5 - 4

30 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 3 5 - 4

15 - 0 Novak Djokovic con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 ¡Juego para Rafa, que hace lo suyo para intentar seguir vivo! Sin embargo, una vez más, tiene que romper el saque del serbio para empatar el set. Set 3 5 - 4

0 - 0 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 3 5 - 3

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 5 - 3

15 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 3 5 - 3

0 - 15 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 3 ¡Confirma break el serbio y se coloca 5-3 en el tercer set para encarrilar esta nueva manga! Set 3 Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 4 - 3

ADV - 40 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 3 4 - 3

40 - 40 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 3 4 - 3

ADV - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 4 - 3

40 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 4 - 3

30 - 40 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 3 4 - 3

30 - 30 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 3 4 - 3

30 - 15 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 3 4 - 3

30 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 3 4 - 3

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 ¡Y VUELVE EL BREAK DE NOLE! ¡Esto es un no parar! Se lo lleva el serbio dejando en blanco a un Nadal que vuelve a cometer muchos errores. Así no va a poder ganar a Djokovic. Set 3 4 - 3

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 3 3 - 3

40 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 3 - 3

30 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 3 3 - 3

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 ¡CONTRABREAK DE RAFA! ¡Devuelve la rotura al serbio para mantener el marcador igualado! ¡Ya vamos 3-3 y sirve el balear para volver a estar por delante en el resultado! Set 3 3 - 3

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 3 - 2

40 - ADV Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 3 3 - 2

40 - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 3 - 2

30 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 3 ¡DOS BOLAS DE BREAK PARA RAFA! Set 3 3 - 2

15 - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 3 - 2

15 - 30 Fabuloso resto de revés de Rafael Nadal que no consigue devolver Novak Djokovic Set 3 3 - 2

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 3 - 2

0 - 15 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 3 ¡Y BREAK DE NOLE! ¡Otro error de Nadal! Incomprensible que el balear cometa tantos. Le ha perjudicado en exceso y le hace perder su saque. Ya está obligado de nuevo a romper al serbio o también perderá este tercer set. Set 3 3 - 2

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 3 2 - 2

ADV - 40 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 3 2 - 2

40 - 30 La contradejada de Novak Djokovic se estrella en la red Set 3 ¡No para de cometer errores Rafa ahora! ¡Dos bolas de break para Nole! Set 3 2 - 2

40 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 3 2 - 2

30 - 15 El remate de Rafael Nadal se va fuera Set 3 2 - 2

15 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 3 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 3 ¡Juego para Djokovic! 2-2 en el marcador y deja al balear a cero en este juego. El serbio empieza a ser un monstruo, algo que necesita para vencer al rey de la arcilla. Set 3 2 - 2

0 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 3 1 - 2

40 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 3 1 - 2

30 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 3 1 - 2

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 ¡Le costó a Rafa, pero consiguió mantener su saque en este tercer juego del tercer set para poner el 2-1 en el marcador y seguir, momentáneamente, por delante en el luminoso! Set 3 1 - 2

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 1 - 1

40 - ADV Remate desde el centro de la pista de Rafael Nadal que no da opciones a Novak Djokovic Set 3 1 - 1

40 - 40 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 3 1 - 1

ADV - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 3 1 - 1

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 ¡Ojo, bola de break para Nole! Set 3 1 - 1

40 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 3 1 - 1

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 1 - 1

30 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 3 1 - 1

15 - 15 Novak Djokovic con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto Set 3 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 3 ¡Buen saque directo del serbio para volver al 1-1 en este tercer set! Sigue la tónica de igualdad. Veremos quien de los dos rompe esa igualada para vencer en este set o, si por el contrario, vamos al tie break. Set 3 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 3 0 - 1

40 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 3 0 - 1

30 - 15 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 3 0 - 1

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 0 - 1

15 - 0 Remate desde el centro de la pista de Novak Djokovic que no da opciones a Rafael Nadal Set 3 ¡Se queda con el primer juego de este tercer set Nadal! Salió mejor el balear en esta ocasión. Set 3 0 - 1

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 3 0 - 0

15 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 3 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 0 - 0

0 - 30 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 3 0 - 0

0 - 15 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 2 5 - 4

15 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 ¡Juego y set para Novak Djokovic! Le devuelve el 6-3 el serbio al balear y consigue empatar el partido. Ambos tienen un set a favor y fuerzan llegar al cuarto al menos para ganar el partido. Casi dos horas de tremenda igualdad. Set 2 6 - 3

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 5 - 3

40 - 40 Buen derechazo desde la red de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal Set 2 5 - 3

40 - ADV El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 2 ¡Una bola de break tiene Rafa para tratar de empatar el set! Set 2 Novak Djokovic falla su segundo servicio, doble falta Set 2 5 - 3

15 - 40 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 2 5 - 3

15 - 30 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Novak Djokovic y le sirve para ganar el punto Set 2 5 - 3

15 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 2 5 - 3

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 ¡Juego para Nadal! El balear hace su trabajo y sigue con su saque, pero debe romper uno más del serbio para tratar de empatar el set. Ahora es el serbio quien depende de sí mismo para ello. Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 2 5 - 2

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 2 5 - 2

15 - 15 Fabuloso resto de revés de Novak Djokovic que no consigue devolver Rafael Nadal Set 2 5 - 2

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 ¡Juego para Novak Djokovic! Tuvo Rafa el contrabreak en varias ocasiones, pero al final el serbio se hizo con su juego y consigue ponerse a uno más de agenciarse el segundo set del encuentro. Set 2 5 - 2

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 4 - 2

ADV - 40 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 4 - 2

40 - 40 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 2 4 - 2

ADV - 40 La dejada de Rafael Nadal se estrella en la red Set 2 4 - 2

40 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 4 - 2

40 - ADV Novak Djokovic no consigue superar la red con su volea Set 2 ¡Salva las dos el serbio! Set 2 4 - 2

40 - 40 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 4 - 2

30 - 40 Novak Djokovic con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 ¡Dos bolas de break ahora para Rafa Nadal! ¡Cómo está el partido! Set 2 4 - 2

15 - 40 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 2 4 - 2

15 - 30 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 2 4 - 2

15 - 15 Fácil dejada de Novak Djokovic con la que gana el punto Set 2 4 - 2

0 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 2 ¡Consigue el break Novak Djokovic! Se pone 4-2 a favor y saque para el 5-2. Encarrila esta segunda manga el serbio, que aspira a empatar de nuevo el partido. Set 2 4 - 2

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 3 - 2

40 - 30 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 2 3 - 2

40 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 ¡Tres bolas de break ahora para Novak Djokovic! Set 2 3 - 2

40 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 3 - 2

30 - 0 Remate desde el centro de la pista de Novak Djokovic que no da opciones a Rafael Nadal Set 2 3 - 2

15 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 ¡Juego para Djokovic! Segundo descanso del set y la igualada vuelve a reinar en el marcador. Ya va 3-2 con un ritmo desconocido en el inicio de la primera manga. Veremos cómo transcurre el resto del parcial. Set 2 3 - 2

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 2 - 2

40 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 2 - 2

30 - 15 La dejada de Novak Djokovic se estrella en la red Set 2 2 - 2

30 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 2 - 2

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 ¿Segundo juego para Nadal, que empata el set! Set 2 2 - 2

0 - 0 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 2 2 - 1

30 - 40 Remate desde la red de Rafael Nadal que no opciones a Novak Djokovic Set 2 2 - 1

30 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 2 - 1

15 - 30 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 2 2 - 1

15 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 2 2 - 1

15 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 ¡Y CONTRABREAAAK! ¡QUÉ PARTIDAZO! ¡Deja a Djokovic en blanco en su propio saque y pone el segundo set de nuevo casi en igualada! ¡Le toca ganar su servicio a Nadal para devolver el agua a su cauce! Set 2 2 - 1

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 2 ¡TRES BOLAS DE BREAK PARA RAFA AHORA! Set 2 2 - 0

0 - 40 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 2 2 - 0

0 - 30 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 2 2 - 0

0 - 15 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 2 ¡BREAK PARA EL SERBIO! ¡Novak Djokovic quiere remontar! ¡Se pone 2-0 con saque para el 3-0! Celebra con furia y ahora, al menos mentalmente, parece mejor que el balear. Set 2 2 - 0

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 1 - 0

40 - 15 Rafael Nadal con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Novak Djokovic se apunta el tanto Set 2 ¡Tres bolas de break para Nole! ¡Caña de Nadal que le condena a prácticamente perder este juego! Set 2 1 - 0

40 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 1 - 0

30 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 1 - 0

15 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 2 ¡Juego Nole! Deja en blanco a Rafa en el primer saque del segundo set. No tuvo opciones el balear en esta ocasión. Set 2 1 - 0

0 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 0

40 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 0

30 - 0 Novak Djokovic con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 0 - 0

15 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Ante Nole, ha ganado 30 veces el primer set y ha acabado ganando el partido en 25 de esas ocasiones. La última vez que el serbio ganó tras perder el primer set fue en la final del Masters 1000 de Roma 2014. En un Grand Slam, solo una vez: el Open de Australia 2012. Set 1 ¡JUEGO Y SET PARA RAFA NADAL! ¡Celebra con rabia y puño cerrado! Parecía que se le hizo algo más duro en el final, pero el balear consiguió mantener la entereza y ganar el primer set del partido. Set 1 3 - 6

0 - 0 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 1 3 - 5

40 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 3 - 5

30 - 40 El globo de Rafael Nadal se va fuera Set 1 3 - 5

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 ¡Tres bolas de set para Rafa! Set 1 3 - 5

0 - 40 El globo defensivo de Novak Djokovic se va fuera Set 1 3 - 5

0 - 30 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 1 3 - 5

0 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 1 ¡Juego Djokovic! Tuvo una ocasión Rafa para ganar el set y comenzar el segundo con saque, pero sigue dependiendo de su servicio para ganar una manga que se le puede complicar de no ganar ahora. Set 1 3 - 5

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 2 - 5

ADV - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 2 - 5

40 - 40 Remate desde la red de Novak Djokovic que no opciones a Rafael Nadal Set 1 ¡BOLA DE SET PARA NADAL! Set 1 2 - 5

30 - 40 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 1 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 2 - 5

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 2 - 5

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 2 - 5

0 - 15 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 1 ¡Qué forma de regalar el saque! ¡Doble falta con ventaja del serbio que le permite romper el saque y ganar dos juegos seguidos tras perder los primeros cinco del set! Set 1 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 1 ¡Otra bola de break para el serbio! Set 1 1 - 5

ADV - 40 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 1 - 5

40 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 5

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 1 - 5

40 - 40 Remate desde el centro de la pista de Novak Djokovic que no da opciones a Rafael Nadal Set 1 1 - 5

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 ¡Salva las dos el balear! Set 1 1 - 5

40 - 40 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 1 1 - 5

40 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 ¡Tremenda dejada desde el fondo de la pista de Nole para tener dos bolas de rotura! Set 1 1 - 5

40 - 15 Novak Djokovic con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Rafael Nadal se apunta el tanto Set 1 1 - 5

30 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 5

30 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 1 - 5

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡Juego Nole, que evita el rosco en el primer punto que consigue gracias a su saque en este partido! Sin embargo, parece que Nadal lo tiene controlado. Set 1 1 - 5

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 5

40 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 0 - 5

30 - 15 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 0 - 5

0 - 15 Fácil dejada de Rafael Nadal con la que gana el punto Set 1 ¡Y 5-0! ¡Tremenda superioridad de Rafa! Segundo descanso del set y, de romper, le encasquetará un rosco en el primer set a un Nole que sigue sin encontrar su juego en la pista. Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 1 0 - 4

30 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 4

15 - 40 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 1 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 1 0 - 4

0 - 15 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 1 ¡Y OTRO BREAAAAK! ¡4-0 PARA RAFA! ¡Pone la sexta el balear para tener una ventaja más que destacable ante un Nole que no acaba de arrancar! ¡Superior el de Manacor sin esforzarse al máximo, parece! Set 1 0 - 4

0 - 0 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 1 ¡DOS BOLAS DE ROTURA PARA RAFA! Set 1 0 - 3

15 - 40 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 1 0 - 3

15 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 0 - 3

0 - 30 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 1 0 - 3

0 - 15 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 1 ¡Y CONFIRMA ROTURA! ¡Se pone Rafa 3-0 con ventaja en el primer set! Le costó entrar al partido en el inicio, pero rompió rápido el saque a Nole y deja en blanco en este tercer juego al serbio sin darle una sola oportunidad. Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 1 0 - 2

0 - 30 Rafael Nadal con una precisa dejada a la que no llega Novak Djokovic se apunta el tanto Set 1 0 - 2

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 ¡Y ROMPE EL SAQUE! ¡Jugada en red tras estar a la defensiva a fondo de pista que permite a Rafa ponerse 2-0 y saque para irse al primer descanso del set con un 3-0 a favor! Momento clave del primer parcial. Set 1 0 - 2

0 - 0 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 ¡Primera bola de rotura para Nadal! Set 1 0 - 1

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 0 - 1

40 - 40 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 1 0 - 1

ADV - 40 Novak Djokovic con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 0 - 1

40 - 40 La dejada de Novak Djokovic se estrella en la red Set 1 0 - 1

40 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 0 - 1

40 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 0 - 1

30 - 15 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 Novak Djokovic falla su segundo servicio, doble falta Set 1 0 - 1

15 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 ¡Primer juego para Nadal! 10 minutos para el primer punto. Rafa ha sufrido mucho en este arranque donde ambos cometieron fallos. Veremos si es la tónica del encuentro o si mejora la precisión. Set 1 0 - 1

0 - 0 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 1 0 - 0

40 - ADV El remate de Novak Djokovic se va fuera Set 1 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 1 0 - 0

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 ¡Tremendo saque una vez más para salvar el break! Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 1 ¡Vuelve a tener Nole bola de rotura! Set 1 0 - 0

ADV - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡Lo evita Rafa con un tremendo saque directo! Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 1 ¡Bola de rotura para Novak Djokovic! Set 1 0 - 0

40 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 0

30 - 30 Revés desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Rafael Nadal Set 1 0 - 0

15 - 30 La volea de Novak Djokovic se va fuera Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Novak Djokovic se va fuera Set 1 0 - 0

15 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡COMIENZA EL PARTIDO! ¡Ya salen los dos tenistas a la pista de juego! El público enloquece ante el partidazo que van a presenciar en la pista central. ¡En breves instantes, tras el sorteo inicial, comenzará el calentamiento previo al inicio del choque! ¡Vamos con ello! ¡No quieran perdérselo! Stefanos Tsitsipas ya está esperando rival en la final del Roland Garros 2021 el domingo. ¿Nole o Nadal? ¡Tremendo partido tenemos por delante, damas y caballeros! ¡Les esperamos! Se espera que el encuentro comience sobre las 19. ¡Hasta entonces! Novak Djokovic es uno de los dos jugadores que han logrado vencer a Nadal en Roland Garros. El otro fue Robin Soderling en 2009. Rafa Nadal ha vencido a Novak Djokovic en sus cinco últimos partidos en tierra batida. De hecho, el serbio no le gana sobre esta superficie desde 2016 (cuartos de final del Masters 1000 de Roma). Rafa Nadal ha ganado a Nole en cuatro de sus cinco semifinales en Grand Slam (tres de ellas en Roland Garros: 2007, 2008 y 2013), aunque el serbio se impuso en la última (Wimbledon 2018). Este será el partido número 27 entre Rafa Nadal y Novak Djokovic en tierra batida, con 19 victorias de Nadal en los 26 anteriores (73%). Solo tres de los 16 partidos entre Nadal y Djokovic en torneos de Grand Slam se han resuelto a cinco sets, solo uno de ellos en tierra batida (SF de Roland Garros en 2013). Este será el 9º enfrentamiento entre ambos jugadores en Roland Garros, con ocho victorias para Nadal y solo una para Djokovic (QF 2015). Novak Djokovic ha conseguido 29 victorias (51%) en el H2H ante Nadal, mientras que el español ha conseguido 28 triunfos (49%). Rafa Nadal ha ganado sus dos últimos partidos contra Novak Djokovic y no consigue tres victorias seguidas ante el serbio desde 2013. De ganar, tanto Rafa Nadal como Novak Djokovic disputarían su 29ª final en torneos de Grand Slam. Solo Roger Federer ha disputado más (31) en la Era Open. Rafa Nadal disputará su 14ª semifinal en Roland Garros. Siempre que ha alcanzado esta ronda ha ganado el torneo. ¿Caerá hoy el rey de este Grand Slam? Rafa Nadal y Novak Djokovic disputarán su partido número 58, el duelo más repetido en la Era Open (desde 1968). Tras casi tres horas y media de partido, parece que el primer finalista del Roland Garros 2021 va a ser Stefanos Tsitsipas tras vencer a Alexander Zverev en cinco sets. ¿Remontará el alemán? ¡Muy buenas tardes! ¡Bienvenidos a la segunda semifinal del Roland Garros! ¡Ambiente de partidazo en la pista Philippe-Chatrier! ¡Duelo histórico donde los haya: Novak Djokovic y Rafa Nadal lucharán por otra final en el torneo francés!