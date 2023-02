Volver al inicio Set 1 1 - 0

15 - 40 Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 0

0 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Cameron Norrie que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 1 - 0

0 - 30 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 1 - 0

0 - 15 El globo de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Alcaraz se embolsa el primer juego de la final. Sin excesivas dificultades el español en su turno de servicio. Set 1 1 - 0

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 1 0 - 0

40 - 30 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Cameron Norrie no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 0

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Cameron Norrie que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 0 - 0

30 - 0 El revés de Cameron Norrie se va fuera Set 1 0 - 0

15 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto DATO. Cameron Norrie es el jugador al que más veces ha derrotado Carlos Alcaraz (cuatro) a lo largo de su trayectoria en el circuito ATP. Este será el quinto duelo entre Carlos Alcaraz y Cameron Norrie y el español domina el cara a cara con cuatro victorias y una derrota. La única victoria del británico llegó el año pasado, en el Masters 1000 de Cincinatti (7-6, 6-7 y 6-4), mientras que el español se llevó la victoria en el último (6-3, 7-5), en la mencionada final del ATP 250 de Buenos Aires. Cameron Norrie ocupa actualmente el puesto número 13 en el ranking ATP. El jugador británico de origen sudafricano ha conseguido cuatro títulos a lo largo de su trayectoria y en la presente temporada disputó la final del torneo de Auckland. Con esta final en Río de Janeiro, el tenista murciano ha alcanzado la final en sus cuatro últimos torneos disputados sobre arcilla: Hamburgo y Umag, ambas en 2022, y Buenos Aires, la semana pasada. Con esta final en Río de Janeiro, el tenista murciano ha alcanzado la final en sus cuatro últimos torneos disputados sobre arcilla: Hamburgo y Umag, ambas en 2022, y Buenos Aires, la semana pasada. DATO. Carlos Alcaraz ha ganado ocho de las diez finales ATP que ha disputado a lo largo de su trayectoria, aunque cayó en las dos últimas disputadas sobre sobre tierra batida: Vs. Lorenzo Musetti en Hamburgo y Vs. Jannik Sinner en Umag, ambas en 2022. Carlos Alcaraz ha iniciado su andadura en la presente temporada como número 2 del ranking ATP después de que Novak Djokovic le arrebatara el cetro con su victoria en el Open de Australia, en el primer Grand Slam del curso, aunque el jugador español lo podría recuperar en función de los resultados que obtenga en una gira americana que le llevará a participar, además de en los torneos de Buenos Aires y Río de Janeiro, en el de Acapulco y los Masters 1000 de Indian Wells y Miami. Carlos Alcaraz ya se convirtió el año pasado en el tercer tenista español en alzarse con la victoria en este torneo tras Rafa Nadal (2014) y David Ferrer (2015). DATO. Carlos Alcaraz podría lograr su segundo título en este ATP 500 de Río de Janeiro, convirtiéndose en el primer tenista que logra revalidar el título desde la irrupción de este torneo en el circuito ATP en 2014. DATO. Carlos Alcaraz podría lograr su segundo título en este ATP 500 de Río de Janeiro, convirtiéndose en el primer tenista que logra revalidar el título desde su irrupción en el circuito ATP en 2014. Carlos Alcaraz se mantiene invicto en este 2023, con ocho triunfos hasta el momento en su casillero. En este ATP 500 de Río de Janeiro ha eliminado antes de llegar a la final a Mateus Alves, Fabio Fognini, Dusan Lajovic y Nicolas Jarry. Como decíamos, el tenista de El Palmar persigue hoy el octavo título ATP de su trayectoria después de que en 2021 lograra su primer título en Umag, el noveno si incluimos también las Next Gen ATP Final que conquistó también en 2021. Alcaraz ya venía de firmar un 2022 de ensueño y terminó el año como número 1 de la ATP tras levantar cinco torneos, incluyendo el US Open, los Masters 1000 de Madrid y Miami, además de los ATP 500 de Río de Janeiro y Barcelona. El jugador murciano ha regresado de forma inmejorable a las pistas tras más de 100 días alejado del circuito por lesión y tiene la oportunidad de conseguir alzarse con su segundo título en el segundo torneo en el que participa en este 2023. Y es que Alcaraz pasó literalmente por encima de Norrie en la mencionada final del torneo de Buenos Aires, logrando el octavo título de su trayectoria, el primero en esta temporada 2023 recién estrenada para él. Apenas una semana después de enfrentarse también en la ronda final en el ATP 250 de Buenos Aires, ambos jugadores se vuelven a ver las caras en un partido en el que el español tratará de adjudicarse su segundo título de la temporada, mientras que el británico intentará tomarse la venganza deportiva de lo ocurrido el domingo pasado en la capital argentina. Buenas noches !!! Bienvenidos a la retransmisión de la final del torneo de Río de Janeiro entre Carlos Alcaraz y Cameron Norrie. ¿Preparados? Comenzamos…