Set 1 4 - 3

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Frances Tiafoe que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 Segundo servicio liftado de Frances Tiafoe, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 4 - 3

0 - 30 Frances Tiafoe estrella su golpe de derecha en la red Set 1 4 - 3

0 - 15 Frances Tiafoe estrella su golpe de revés en la red Set 1 ¡ROMPE TIAFOE! ¡Provoca los errores de Nadal con golpes cerca de la línea y se pone 4-3 con saque en este primer set del partido! Set 1 4 - 3

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 3 - 3

40 - 30 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 3 - 3

30 - 30 Frances Tiafoe estrella su golpe de revés en la red Set 1 3 - 3

30 - 15 La dejada de Frances Tiafoe se va fuera Set 1 3 - 3

30 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 3 - 3

15 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 ¡Juego Tiafoe! Estuvo más cerca ahora Nadal de buscar el break, pero buen aguante del norteamericano gracias a su potente saque para mantenerse en la lucha. Set 1 Segundo servicio liftado de Frances Tiafoe, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque plano de Frances Tiafoe, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 2 - 3

40 - 40 Fabuloso resto de revés de Rafael Nadal que no consigue devolver Frances Tiafoe Set 1 2 - 3

40 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 2 - 3

30 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 2 - 3

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Frances Tiafoe y consigue el punto Set 1 Ace de Frances Tiafoe con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 2 - 3

0 - 15 Frances Tiafoe no consigue superar la red con su volea Set 1 ¡JUEGO NADAL! ¡Partido reñido el que estamos viendo! Tiafoe aguanta bien los servicios de Nadal y no hay ningún juego de los disputados que se haya ganado con solvencia. Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Frances Tiafoe se va fuera Set 1 2 - 2

30 - 40 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Frances Tiafoe se va fuera Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Frances Tiafoe se va fuera Set 1 2 - 2

15 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 2 - 2

0 - 15 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Frances Tiafoe y le sirve para ganar el punto Set 1 ¡Juego Tiafoe! Potente saque del norteamericano que evita que el balear pueda adueñarse del resto. Mejor Nadal en el segundo saque, pero sin poder arrebatarle el servicio. Set 1 2 - 2

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Ace de Frances Tiafoe con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 1 - 2

30 - 30 Frances Tiafoe estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 2

30 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Ace de Frances Tiafoe con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 1 - 2

0 - 15 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Frances Tiafoe y le sirve para ganar el punto Set 1 ¡JUEGO PARA RAFA! ¡2-1! ¡Mantiene la iniciativa de saque el balear! Su derecha comenzó no funcionando bien, pero ya está metiendo todas sin problemas y provoando el error del estadounidense. Set 1 1 - 2

0 - 0 El golpe de derecha de Frances Tiafoe se va fuera Set 1 1 - 1

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Frances Tiafoe y consigue el punto Set 1 1 - 1

15 - 30 Frances Tiafoe con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 1 - 1

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Frances Tiafoe y consigue el punto Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Frances Tiafoe se va fuera Set 1 1 - 1

0 - 0 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Saque plano de Frances Tiafoe, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Frances Tiafoe, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 1

15 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 ¡JUEGO NADAL! ¡Errores de Rafa, pero que el balear no acusó! En sus primeros saques, ha sido certero y aguantó con los segundos. Set 1 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Frances Tiafoe no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 0

30 - 40 El revés de Frances Tiafoe se va fuera Set 1 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 1 0 - 0

15 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Frances Tiafoe Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Frances Tiafoe se va fuera Set 1 ¡COMIENZA EL PARTIDO! ¡Ya saltan los dos tenistas a la pista de juego! ¡En unos instantes, tras el sorteo de saque y el calentamiento, comenzará el encuentro entre el tenista estadounidense y el español! ¡No se vayan muy lejos! Tras la finalización del choque de la categoría femenina entre Kvitova y Pegula, con triunfo de la norteamericana, se espera que comience el partido entre Tiafoe y Nadal dentro de 15-20 minutos. ¡Les esperamos! El tenista norteamericano ha llegado a esta ronda tras vencer a su compatriota Marcos Giron, a Jason Kubler y a Diego Schwartzman. Tiafoe también alcanzó los cuartos de final en Wimbledon en la edición de este año, y en el US Open en 2020 y 2021, pero no pasó a los cuartos de final. Frances Tiafoe ya se encuentra en su segunda mejor participación de un Grand Slam tras los cuartos de final que alcanzó en el Open de Australia de 2019, cuando cayó ante su rival de hoy. Uno de esos encuentros fue, precisamente, en un Grand Slam, en el Open de Australia, con el balear venciendo en solo tres sets. El otro duelo, en el Masters 1000 de Madrid con ningún set del estadounidense a su favor de igual manera. Y es que el tenista estadounidense y el español se han enfrentado en dos ocasiones antes, ambas en 2019 y con el mismo resultado: Victoria de Rafa Nadal. El balear busca ganar su 23er Grand Slam en su carrera y para ello tendrá enfrente a un Frances Tiafoe con ganas de revancha. Rafa Nadal ha alcanzado los cuartos de final en las últimas cuatro ediciones del US Open, llegando a las semifinales en las tres últimas y ganando dos de ellas: 2017 y 2019. Rafa Nadal disputa los octavos de final tras vencer a Rinky Hijikata, Fabio Fognini y Richard Gasquet. ¡Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro encuentro más de este US Open! ¡Turno de los octavos de final! ¡Turno de Rafa Nadal para seguir avanzando en este Grand Slam! Su rival de hoy: Frances Tiafoe.