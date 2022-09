Volver al inicio ¡Ya saltan los dos jugadores a la pista de juego! ¡En unos instantes, tras el sorteo de saque, comenzará el calentamiento previo al inicio del partido! ¡Vamos con ello! ¡Ya ha finalizado el choque entre Swiatek y Stephens! Victoria de la tenista polaca. ¡No se vayan muy lejos! Se espera que en unos 15 minutos salgan a pista los contendientes del duelo masculino. Se espera que el enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Federico Coria tenga lugar una vez finalice el choque entre Iga Swiatek y Sloane Stephens, que va ganando la tenista polaca tras vencer el primer set y tener ventaja en el segundo. Tras alcanzar tres semifinales, ganando dos de esos torneos en 2022 (Miami y Madrid) entre los grandes campeonatos del año, buscará su mejor participación en un Grand Slam tras solo alcanzar los cuartos de final en el US Open de 2021 y Roland Garros de esta edición. Tras superar la primera ronda ante Sebastian Báez por retirada en el tercer set, otro argentino se cruza en el camino del tenista murciano. Por su parte, Carlos Alcaraz, que quiere seguir haciendo historia, tiene por delante la capacidad para ganar el US Open. Federico Coria nunca ha superado la segunda ronda del US Open, cayendo en esta fase en 2020 y 2022. Solo en una ocasión superó esta tonda en un Grand Slam, cayendo en la tercera ronda en Roland Garros 2020. Federico Coria superó a Tallon Griekspoor en la primera ronda a tres sets en un partido que fue algo tosco para el de Rosario. Segundo duelo entre el tenista español y el argentino en el circuito ATP. La primera vez tuvo lugar en el torneo de Río de Janeiro en 2020 con victoria de Federico Coria jugando tres sets: 6-4, 4-6, 6-4. ¡Muy buenas tardes y bienvenidos a otro encuentro más de este US Open! ¡Nuevo turno de Carlos Alcaraz, que en esta segunda ronda se medirá ante el argentino Federico Coria!