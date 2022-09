Volver al inicio Set 4 Muchas gracias por habernos acompañado en la retransmisión de esta sensacional final. Ha sido un placer. Hasta la próxima, reciban un cordial saludo. Set 4 Cerrados otra jornada histórica para el tenis español. Carlos Alcaraz se corona como nuevo rey de la ATP, el número 1 más joven de la historia. Lo que hha conseguido es impresionante, pero lo mejor está por venir. Set 4 Casper Ruud ha llegado a dos finales de Grand Slam y ha perdido las dos. La primera contra Rafa Nadal en Roland Garros y la segunda hoy frente a otro jugador español, Carlos Alcaraz. Set 4 Carlos Alcaraz ha sido el cuarto jugador español en alcanzar el número 1 del ranking ATP tras Carlos Moyá (1999), Juan Carlos Ferrero (2003) y Rafa Nadal (2008, 2010, 2013, 2017, 2018 y 2019). Set 4 Con 19 años, 4 meses y 6 días, Carlos Alcaraz ha sido el segundo tenista más joven en ganar el US Open en la Era Open (desde 1969), solo superado por Pete Sampras en 1990 (19 años y 29 días). Y ha sido el séptimo más joven en conseguir ganar un Grand Slam en la Era Open. Set 4 Asimismo, el tenista murciano se ha convertido en el cuarto jugador español en ganar en el US Open tras Manuel Santana (1965), Manuel Orantes (1975) y Rafa Nadal (2010, 2013, 2017 y 2019). Set 4 Carlos Alcaraz ha conseguido su primer título en un Grand Slam, convirtiéndose en el noveno jugador español que lo consigue tras Rafa Nadal, Manuel Santana, Sergi Bruguera, Albert Costa, Manuel Orantes, Andrés Gimeno, Juan Carlos Ferrero y Carlos Moyá. Set 4 Se funde Carlos Alcaraz en unemotivo abrazo con todo su equipo, incluyendo a su entrenador, Juan Carlos Ferrero, clave sin duda en la formación de un jugador destinado a marcar una época. Set 4 DATO. Con 19 años y cuatro meses, Carlos Alcaraz se ha convertido en el tenista más joven en alcanzar el número 1 del ranking ATP en la Era Open, superando el récord que ostentaba Lleyton Hewitt cuando lo consiguió en 2001 con 20 años y nueve meses. Set 4 CARLOS ALCARAZ CONSIGUE EL US OPEN !!! LOGRA SU PRIMER TÍTULO DE GRAND SLAM !!! Set 4 Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado que no puede devolver Casper Ruud Set 4 3 - 5

30 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 4 DOS BOLAS DE CAMPEONATO !!! PARA CARLOS ALCARAZ !!! Set 4 Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado que no puede devolver Casper Ruud Set 4 3 - 5

15 - 30 El remate de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 4 3 - 5

0 - 30 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 4 Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado que no puede devolver Casper Ruud Set 4 Juego en blanco para Casper Ruud !!! Ha cumplido con su parte el noruego, pero el partido está en manos de Carlos Alcaraz, que sirve para llevarse el US Open. Set 4 3 - 5

0 - 0 La contradejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 4 Saque liftado de Casper Ruud, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 4 2 - 5

15 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 4 2 - 5

0 - 15 Casper Ruud estrella su golpe de revés en la red Set 4 Alcaraz confirma el break conseguido en el juegop anterior y se sitúa a un solo juego de la gloria, de poder llevarse el US Open, su primer título de Grand Slam. Set 4 2 - 5

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 4 Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado que no puede devolver Casper Ruud Set 4 Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado que no puede devolver Casper Ruud Set 4 2 - 4

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 4 2 - 4

15 - 15 Casper Ruud no consigue superar la red con su volea Set 4 2 - 4

15 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 4 BREAK DE CARLOS ALCARAZ !!! Puede haber dado el español un golpe prácticamente definitivo, camino ya de conseguir el US Open, pero hay que rematar la faena. Set 4 2 - 4

0 - 0 El revés de Casper Ruud se va fuera Set 4 BOLA DE BREAK PARA ALCARAZ !!! Primera oportunidad para el murciano en este cuarto set. Set 4 2 - 3

30 - 40 El remate de Casper Ruud se va fuera Set 4 2 - 3

30 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 4 2 - 3

15 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 4 Saque liftado de Casper Ruud, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 4 2 - 3

0 - 15 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 4 Sigue superando Alcaraz con solvencia sus turnos de servicio. Ahora ha conseguido tres saques directos consecutivos que le han abierto claramente el camino en este juego. Cada vez más cerca el español de poder conseguir su primer título de Grand Slam y convertirse en el jugador más joven en hacerse con el número 1 del ranking ATP. Set 4 2 - 3

0 - 0 El golpe de derecha de Casper Ruud se va fuera Set 4 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 4 Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado que no puede devolver Casper Ruud Set 4 Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado que no puede devolver Casper Ruud Set 4 Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado que no puede devolver Casper Ruud Set 4 Ace de Casper Ruud con un saque liftado que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 4 Saque liftado de Casper Ruud, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 4 Sin embargo, parece que Alcaraz ha encontrado de nuevo el rumbo. Está dominando ahora el juego desde el fondo de la pista, mucho más preciso en los golpeos y moviendo mucho más a un Casper Ruud, que sigue resistiendo, pero al que le cuesta mucho más poner bolas en pista. Set 4 Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado que no puede devolver Casper Ruud Set 4 1 - 1

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 4 1 - 1

15 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 4 1 - 1

0 - 30 El golpe de derecha de Casper Ruud se va fuera Set 4 1 - 1

0 - 15 Casper Ruud estrella su golpe de revés en la red Set 4 Muy importante el juego que ha conseguido anotarse ahora Casper Ruud porque ha frenado algo el momento al alza que estaba protagonizando el tenista de El Palmar. Set 4 1 - 1

0 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 4 0 - 1

40 - 15 Casper Ruud con una volea cercana a la red consigue el punto Set 4 Ace de Casper Ruud con un saque liftado que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 4 0 - 1

15 - 15 El golpe de derecha de Casper Ruud se va fuera Set 4 0 - 1

15 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 4 Está subiendo mucho el nivel nuevamente y ahora ha logrado remontar un 0-30 en contra, pero lo ha hecho con puntos ganadores y dando sensación de nuevo de claro dominio desde el fondo de pista, recordando a la versión que vimos en el primer set. Set 4 0 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Casper Ruud se va fuera Set 4 0 - 0

30 - 40 El golpe de derecha de Casper Ruud se va fuera Set 4 0 - 0

30 - 30 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 4 0 - 0

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 4 0 - 0

30 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 4 0 - 0

15 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Sufrió mucho Alcaraz con su último turno de saque y tuvo que levantar dos bolas de break, pero supo sugfrir. Logró puntos memorables y se metió por enésima vez al público de la Arthur Ashe en el bolsillo, algo que le ha ayudado llegar con fuerzas renovadas a un tie break en el que ha pasado por encima de Casper Ruud. Set 3 CARLOS ALCARAZ SE LLEVA EL TERCER SET !!! Enorme el tenista español en el tie break. Había perdido los cuatro disputados en este US Open, pero se ha anotado este con particular solvencia ante un Casper Ruud que parecía llegar más entonado al tramo final de esta tercera manga. Set 3 6 - 7

0 - 0 El golpe de derecha de Casper Ruud se va fuera Set 3 1-6. CINCO BOLAS DE SET PARA CARLOS ALCARAZ !!! Set 3 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Casper Ruud no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 1-5. Abre hueco el tenista murciano en el tie break y da la sensación de que ha llegado muy entero a esta 'muerte súbita' tras tener que levantar dos bolas de set anteriormente. Set 3 6 - 6

1 - 5 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 3 1-4. Otro minibreak a favor de Alcaraz !!! Está tirando ahora de solvencia el español. Es lo que toca... Set 3 6 - 6

1 - 4 Casper Ruud estrella su golpe de revés en la red Set 3 1-3. Minibreak a favor de Carlos Alcaraz !!! Set 3 6 - 6

1 - 3 Casper Ruud estrella su golpe de revés en la red Set 3 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Casper Ruud no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 6 - 6

1 - 1 El revés de Casper Ruud se va fuera Set 3 Ace de Casper Ruud con un saque liftado que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 3 NOS VAMOS AL TIE BREAK !!! Alcaraz se anota el juego después de levantar dos bolas de break. Set 3 6 - 6

0 - 0 Remate desde la red de Carlos Alcaraz que no opciones a Casper Ruud Set 3 6 - 5

40 - ADV Casper Ruud estrella su golpe de revés en la red Set 3 6 - 5

40 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 3 6 - 5

40 - ADV El passing shot de Casper Ruud se va fuera Set 3 Levanta también la segunda bola de break Carlitos !!! Sigue resistiendo el murciano... Set 3 6 - 5

40 - 40 Remate desde la red de Carlos Alcaraz que no opciones a Casper Ruud Set 3 SEGUNDA BOLA DE SET PARA CASPER RUUD !!! Set 3 6 - 5

ADV - 40 Gran resto de derecha de Casper Ruud que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 6 - 5

40 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 6 - 5

40 - ADV Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 6 - 5

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Casper Ruud que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Casper Ruud no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 6 - 5

40 - 40 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 BOLA DE SET PARA CASPER RUUD !!! Máxima presión para el tenista español... Set 3 6 - 5

40 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Casper Ruud que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 6 - 5

30 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Casper Ruud no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 6 - 5

15 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 6 - 5

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 3 Como una apisonadora ahora Casper Ruud !!! Juego en blanco del noruego y se asegura al menos la disputa del tie break en un tercer set que va camino de ser clave en el devenir de esta emocionante e intensa final del US Open 2022. Set 3 6 - 5

0 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 5 - 5

40 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Ace de Casper Ruud con un saque liftado que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 3 5 - 5

15 - 0 Carlos Alcaraz no consigue superar la red con su volea Set 3 Mantiene la apuesta Alcaraz !!! Y puede tener ahora una buena oportunidad al resto. Veremos... Set 3 5 - 5

0 - 0 El golpe de derecha de Casper Ruud se va fuera Set 3 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Casper Ruud no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 5 - 4

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 3 5 - 4

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 3 5 - 4

15 - 0 Gran resto de derecha de Casper Ruud que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 Ha metido mucha presión ahora Carlitos Alcaraz desdela zona de resto, pero vuelve a salir Ruud airoso de la situación. Se lleva el juego el noruego y se sitúa con opciones de poder adjudicarse ya el tercer set. Máxima presión ahora sobre el turno de servicio del tenista de El Palmar. Set 3 Saque liftado de Casper Ruud, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 4 - 4

ADV - 40 La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 3 4 - 4

40 - 40 Casper Ruud estrella su golpe de derecha en la red Set 3 4 - 4

40 - 30 El passing shot de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 4 - 4

30 - 30 El golpe de derecha de Casper Ruud se va fuera Set 3 4 - 4

30 - 15 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 4 - 4

30 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 3 Saque liftado de Casper Ruud, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Buen juego ahora de Alcaraz. Celebra los puntos el español y trata de dar más energía a todos sus golpes, tratando de sobreponerse a un partido en el que no está consiguiendo imponer su juego de la forma acostumbrada. Set 3 4 - 4

0 - 0 Casper Ruud estrella su golpe de revés en la red Set 3 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Casper Ruud no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 4 - 3

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 3 4 - 3

30 - 15 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 4 - 3

15 - 15 El globo defensivo de Casper Ruud se va fuera Set 3 4 - 3

15 - 0 El golpe de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 Es una roca Casper Ruud !!! Mucho más estable en su juego el noruego y Alcaraz debe jugar de una forma sobresaliente para doblegarle. Como estamos diciendo, a poco que el español baja un poco el nivel, es incapaz de hacer frente al tenista de Oslo, dominador de la situación desde aproximadamente el ecuador en el segundo set. Set 3 4 - 3

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Casper Ruud que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 Casper Ruud falla su segundo servicio, doble falta Set 3 3 - 3

40 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 3 3 - 3

30 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 3 Saque liftado de Casper Ruud, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Consigue frenar la sangría Carlos Alcaraz después de haber perdido los tres juegos anteriores de forma consecutiva. Set 3 3 - 3

0 - 0 El revés de Casper Ruud se va fuera Set 3 3 - 2

15 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 3 - 2

0 - 40 Remate desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que no da opciones a Casper Ruud Set 3 3 - 2

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 3 3 - 2

0 - 15 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 Consolida la remontada Casper Ruud y le da la vuelta al marcador. Decíamos que Alcaraz había dejado pasar una gran oportunidad de ponerse con 3-0 a favor y ahora ha visto como le ha dado de nuevo oxígeno al tenista noruego, mucho más regular y estable en su juego. Set 3 3 - 2

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 2 - 2

40 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Casper Ruud que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 2 - 2

30 - 15 Casper Ruud gana el tanto con un revés desde la red Set 3 2 - 2

15 - 15 Casper Ruud estrella su golpe de revés en la red Set 3 Saque liftado de Casper Ruud, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 BREAK DE CASPER RUUD !!! Iguala de nuevo el marcador. Mucho más irregular ante un Ruud que sigue jugando a gran nivel, por tanto en cuanto el español baja el rendimiento, consigue salir a flote con mucha solvencia. Set 3 2 - 2

0 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 3 1 - 2

40 - 30 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 3 DOS BOPLAS DE BREAK AHORA PARA RUUD !!! Se atisba cierta precipitación en el juego de Alcaraz por momentos. Set 3 1 - 2

40 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 3 1 - 2

30 - 15 La volea de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 1 - 2

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Casper Ruud que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 1 - 2

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 3 Inaugura su casillero de juegos Casper Ruud en este segundo set y lo cierto es que da la sensación de que Alcaraz ha dejado pasar una oportunidad enorme para haberse situado con dos breaks de ventaja en este tercer parcial. Hay que seguir trabajando, pero parece que Alcaraz vuelve a jugar más ordenado y está consiguiendo volver a llevar la iniciativa en el partido. Set 3 Segundo servicio liftado de Casper Ruud, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 0 - 2

ADV - 40 El passing shot de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 0 - 2

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Casper Ruud que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 3 BOLA DE BREAK PARA ALCARAZ !!! Opción de ponerse con 3-0. Set 3 0 - 2

30 - 40 El revés de Casper Ruud se va fuera Set 3 0 - 2

30 - 30 Impresionante globo desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que Casper Ruud no consigue devolver Set 3 0 - 2

30 - 15 La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 3 0 - 2

15 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 3 0 - 2

0 - 15 El revés de Casper Ruud se va fuera Set 3 Está de vuelta Carlos Alcaraz !!! Logra confirmar el break el murciano y consigue abrir hueco en el marcador en el inicio del tercer parcial de la final. Set 3 Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado que no puede devolver Casper Ruud Set 3 0 - 1

15 - 40 Fácil dejada de Casper Ruud con la que gana el punto Set 3 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Casper Ruud no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Casper Ruud no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 3 0 - 1

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 3 BREAK DE CARLOS ALCARAZ !!! A la tercera fue la vencida y lo cierto es que el español está teniendo que asumir muchos riesgos para conseguir puntos porque Ruud está defendiendo a la perfección, muy rápido de piernas. Set 3 0 - 1

0 - 0 La contradejada de Casper Ruud se estrella en la red Set 3 0 - 0

30 - 40 La volea de Carlos Alcaraz se va fuera Set 3 0 - 0

15 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 3 TRIPLE BOLA DE BREAK PARA ALCARAZ !!! Son sus primeras opciones en este tercer set. Set 3 0 - 0

0 - 40 El revés de Casper Ruud se va fuera Set 3 0 - 0

0 - 30 El golpe de derecha de Casper Ruud se va fuera Set 3 0 - 0

0 - 15 Revés afortunado desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que toca la red y consigue el punto Set 2 Habrá que ver si se puede recuperar Alcaraz rápidamente de un momento de bajón en su juego que le ha costado perder el segundo set. Set 2 Se ha desestabilizado Alcaraz después de perder su servicio por primera vez en el partido. Cierto que luego ha tenido oportunidades para recuperarlo aunque, a diferencia de lo sucedido en el primer set, no ha estado demasiado acertado, fallando en varias dejadas y no siendo tan determinante en el juego desde el fondo de la pista. Set 2 CASPER RUUD SE LLEVA EL SEGUNDO SET !!! Consigue igualar el marcador el tenista noruega después de aprovechar el pequeño 'agujero oscuro' en el que se ha metido Alcaraz en los últimos juegos. Set 2 6 - 2

0 - 0 Remate desde la red de Casper Ruud que no opciones a Carlos Alcaraz Set 2 Doble falta de Alcaraz y segunda pelota de set para Ruud !!! Set 2 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Casper Ruud no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 BOLA DE SET PARA CASPER RUUD !!! Eso sí, al resto. De cualquier manera, muy complicada para Alcaraz esta segunda manga. Set 2 5 - 2

ADV - 40 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 5 - 2

40 - 40 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 5 - 2

30 - 40 Casper Ruud estrella su golpe de revés en la red Set 2 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Casper Ruud no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 5 - 2

15 - 15 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Casper Ruud que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Casper Ruud no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Confirma el break Casper Ruud y el jugador de Oslo se sitúa a las puertas de poder hacerse con la segunda manga e igualar el marcador. Set 2 5 - 2

0 - 0 Gran remate desde el fondo de la pista de Casper Ruud que provoca un error de Carlos Alcaraz Set 2 Segundo servicio liftado de Casper Ruud, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Saque liftado de Casper Ruud, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 BOLA DE BREAK PARA CARLOS ALCARAZ !!! Segunda oportunidad para el español en el segundo set. Set 2 4 - 2

30 - 40 El revés de Casper Ruud se va fuera Set 2 4 - 2

30 - 30 Casper Ruud con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 4 - 2

15 - 30 Casper Ruud estrella su golpe de derecha en la red Set 2 4 - 2

15 - 15 El revés de Casper Ruud se va fuera Set 2 Saque liftado de Casper Ruud, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 BREAK DE CASPER RUUD !!! Rompe por primera vez el saque de Alcaraz en esta final y cobra ventaja en el segundo set. Set 2 4 - 2

0 - 0 El passing shot de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 BOLA DE BREAK PARA CASPER RUUD !!! Primera opción del jugador de Oslo en el segundo parcial... Set 2 3 - 2

40 - 30 El passing shot de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 2 3 - 2

30 - 30 La volea de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 3 - 2

15 - 30 Fácil dejada de Casper Ruud con la que gana el punto Set 2 3 - 2

0 - 30 El golpe de derecha de Casper Ruud se va fuera Set 2 3 - 2

0 - 15 El revés de Casper Ruud se va fuera Set 2 Ha tenido la oportunidad Alcaraz, pero lo cierto es que ha aguantado bien Casper Ruud, presionado de nuevo en su turno de servicio. Mucho más sólido el noruego en esta segunda manga, plantando cara a un jugador español que, aún así, da siempre la sensación de ir con una marcha más. Set 2 3 - 2

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Segundo servicio liftado de Casper Ruud, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Saque liftado de Casper Ruud, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 BOLA DE BREAK PARA ALCARAZ !!! Es la primera oportunidad para el español en este segundo parcial. Set 2 2 - 2

40 - ADV Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 2 2 - 2

40 - 40 El passing shot de Casper Ruud se va fuera Set 2 2 - 2

40 - 30 Impresionante passing shot de Carlos Alcaraz desde el fondo de la pista supera a Casper Ruud y le sirve para ganar el punto Set 2 Saque liftado de Casper Ruud, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 2 - 2

30 - 15 La dejada de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 2 - 2

15 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 2 2 - 2

0 - 15 Impresionante passing shot de Carlos Alcaraz desde el fondo de la pista supera a Casper Ruud y le sirve para ganar el punto Set 2 No afloja Alcaraz con el servicio y se mantiene la igualdad en este inicio del segundo set. Set 2 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Casper Ruud no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 2 - 1

15 - 40 Remate desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que no da opciones a Casper Ruud Set 2 2 - 1

15 - 30 El globo defensivo de Casper Ruud se va fuera Set 2 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Casper Ruud no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 2 - 1

15 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Ha subido mucho el nivel con el saque Casper Ruud. Era indispensable si quiere tener opciones en esta final y ahora ha conseguido otro juego en blanco. Set 2 2 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque liftado de Casper Ruud, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 1 - 1

30 - 0 Casper Ruud con una volea cercana a la red consigue el punto Set 2 1 - 1

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Casper Ruud que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 Está sacando muy bien Alcaraz !!! Ya suma el español cinco aces en el global del partido. Set 2 Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado que no puede devolver Casper Ruud Set 2 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Casper Ruud no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 1 - 0

0 - 30 Gran volea desde media pista de Carlos Alcaraz que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 2 Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado que no puede devolver Casper Ruud Set 2 Consigue llevar la iniciativa Casper Ruud en este segundo set y lleva bastante tiempo ya sin sufrir demasiado con su saque. Set 2 Saque liftado de Casper Ruud, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 0 - 0

40 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Casper Ruud que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 0 - 0

30 - 30 El passing shot de Casper Ruud se va fuera Set 2 Segundo servicio liftado de Casper Ruud, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 0 - 0

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Casper Ruud que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 0 - 0

0 - 15 Casper Ruud estrella su golpe de revés en la red Set 1 Carlos Alcaraz está especialmente inspirado con la volea y está haciendo mucho daño al noruego en la red, subiendo en muchas ocasiones y pleno de confianza en esas acciones. Set 1 Salió a tumba abierto el jugador español en los primeros compases del partido, tremendamente agresivo desde la zona de resto hasta que consiguió el brek. En ese momento, redobló esfuerzos en sus turnos de saque y ahorró bastante energía cuando servía su rival, administrando claramente el marcador hasta embolsarse este primer parcial. Set 1 CARLOS ALCARAZ SE LLEVA EL PRIMER SET !!! Con todo merecimiento, dado que el jugador de El Palmar ha marcadio el ritmo y ha dominado a su antojo a Ruud en esta primera manga de la final. Set 1 4 - 6

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 1 TRES BOLAS DE SET PARA ALCARAZ !!! Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Casper Ruud no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 4 - 5

0 - 30 El passing shot de Casper Ruud se va fuera Set 1 4 - 5

0 - 15 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 Cumple con su parte Casper Ruud, pero el primer set está en manos de Carlos Alcaraz y el murciano se lo puede llevar ahora con su saque. Set 1 3 - 5

40 - 30 El passing shot de Casper Ruud se va fuera Set 1 3 - 5

40 - 15 Casper Ruud estrella su golpe de revés en la red Set 1 Saque liftado de Casper Ruud, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque liftado de Casper Ruud, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 3 - 5

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Casper Ruud que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 Carlos Alcaraz se sitúa a las puertas de poder adjudicarse el primer parcial de la final. Sigue sin fallar con su saque el tenista de El Palmar. Set 1 3 - 5

0 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 1 3 - 4

30 - 40 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado que no puede devolver Casper Ruud Set 1 3 - 4

30 - 15 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 3 - 4

15 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 3 - 4

0 - 15 Carlos Alcaraz con una precisa dejada a la que no llega Casper Ruud se apunta el tanto Set 1 Ha ganado bastante solidez Ruud en sus dos últimos juegos con saque. También es verdad que, una vez que Alcaraz consiguió el break, puede administrar el marcador y centrarse en sus turnos de servicio para llevarse la primera manga, ahorrando tamnién una energía que le puede hacer falta en el caso de que se alargue la final. Set 1 Segundo servicio liftado de Casper Ruud, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 2 - 4

40 - 15 El revés de Casper Ruud se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Casper Ruud, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 2 - 4

30 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque liftado de Casper Ruud, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Sigue con ventaja Alcaraz y lo cierto es que el murciano está dominando en estos primeros compases de la final. Set 1 Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado que no puede devolver Casper Ruud Set 1 2 - 3

30 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 2 - 3

15 - 40 El golpe de derecha de Casper Ruud se va fuera Set 1 2 - 3

15 - 30 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 2 - 3

15 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 2 - 3

0 - 15 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 Logra frenar la sangria Casper Ruud y consigue ahora su primer juego con saque cómodo del partido. No en vano, lo ha cerrado con un juego en blanco. Set 1 Saque liftado de Casper Ruud, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 3

40 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 1 - 3

30 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 3

15 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Confirma Carlos Alcaraz el break conseguido en el juego anterior y consigue el murciano abrir hueco en el marcador en este primer set de la final. Set 1 1 - 3

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 1 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Casper Ruud no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 2

40 - 40 Impresionante passing shot de Carlos Alcaraz desde el fondo de la pista supera a Casper Ruud y le sirve para ganar el punto Set 1 BOLA DE BREAK PARA RUUD !!! Se han visto bolas de break en los cuatro juegos disputados hasta el momento. Set 1 1 - 2

40 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 1 - 2

30 - 30 La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 1 1 - 2

15 - 30 Casper Ruud con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 1 - 2

0 - 30 El golpe de derecha de Casper Ruud se va fuera Set 1 1 - 2

0 - 15 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 Algo dubitativo Casper Ruud en este tramo inicial del partido, singularmente con el saque, con un porcentaje muy bajo de momento en primeros servicios, lo que le da muchas oportunidades a Alcaraz para atacar al resto. Set 1 BREAK DE CARLOS ALCARAZ !!! Ha salido con mucho ritmo el español a pista, especialmente desde la zona de resto y logra quebrar el saque del noruego por primera vez. Set 1 1 - 2

0 - 0 El golpe de derecha de Casper Ruud se va fuera Set 1 1 - 1

15 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 TRIPLE BOLA DE BREAK PARA ALCARAZ !!! Vaya punto ha conseguido en la red el murciano, comenzando a destapar ya el tarro de las esencias... Set 1 1 - 1

0 - 40 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 1 - 1

0 - 30 La volea de Casper Ruud se va fuera Set 1 1 - 1

0 - 15 Revés afortunado desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que toca la red y consigue el punto Set 1 Se lleva su primer turno de saque Alcaraz y también con ciertas dificultades, levantando también dos bolas de rotura antes de conseguirlo. Set 1 1 - 1

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Casper Ruud y consigue el punto Set 1 Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado que no puede devolver Casper Ruud Set 1 Remonta Alcaraz las dos bolas de rotura en contra... Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Casper Ruud no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Casper Ruud no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 DOS BOLAS DE BREAK PARA CASPER RUUD !! Set 1 1 - 0

40 - 15 Fabuloso resto de revés de Casper Ruud que no consigue devolver Carlos Alcaraz Set 1 1 - 0

30 - 15 Carlos Alcaraz no consigue superar la red con su volea Set 1 1 - 0

15 - 15 Impresionante passing shot de Casper Ruud desde el fondo de la pista supera a Carlos Alcaraz y le sirve para ganar el punto Set 1 1 - 0

0 - 15 El golpe de derecha de Casper Ruud se va fuera Set 1 Se lleva Casper Ruud el primer juego del partido. Aunque lo cierto es que lo ha pasado francamente mal el tenista de Oslo, teniendo que remontar dos bolas de break. Set 1 Segundo servicio liftado de Casper Ruud, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 0

ADV - 40 El passing shot de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 1 0 - 0

40 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 Doble falta !!! Segunda opción de break para Carlitos !!! Set 1 Casper Ruud falla su segundo servicio, doble falta Set 1 0 - 0

40 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 BOLA DE BREAK PARA ALCARAZ !!! Llega ya la primera oportunidad para el tenista español !!! Set 1 0 - 0

30 - 40 El revés de Casper Ruud se va fuera Set 1 0 - 0

30 - 30 El golpe de derecha de Casper Ruud se va fuera Set 1 0 - 0

30 - 15 El revés de Casper Ruud se va fuera Set 1 0 - 0

30 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque liftado de Casper Ruud, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Comentar que el partido se disputa con el techo cubierto debido al riesgo de lluvia en Nueva York. Saltan los dos jugadores a la imponente Arthur Ashe !!! Todo listo para que arranque la gran final del US Open !! Una de las grandes incógnitas es ver el estado físico con el que llegará Carlos Alcaraz a esta cita. El murciano viene de tres partidos durísimos a cinco sets contra Marin Cilic, Jannick Sinner y Frances Tiafoe. De hecho, el duelo de cuartos de final contra Sinner fue el segundo partido más largo de todos los tiempos: las 5h15m, solo por detrás de las 5h26m de Stefan Edberg contra Michael Chang en 1992. ALCARAZ DOMINA EL CARA A CARA. Este será el tercer enfrentamiento entre ambos jugadores y Carlos Alcaraz se mantiene invicto ante Casper Ruud. El jugador de El Palmar se impuso en Marbella en 2021, sobre tierra batida y le derrotó también en su último duelo, en la citada final del Masters 1000 de Miami en superficie dura. PRIMERA FINAL DE GRAND SLAM PARA CARLOS ALCARAZ. El tenista murciano ha roto un techo de cristal en este US Open y disputa en Flushing Meadows su primera final en un torneo Grand Slam. Será la segunda para Casper Ruud después de perder contra Nadal este año en Roland Garros. Por su parte, Casper Ruud ha conseguido tres torneos a lo largo de este 2022. Venció en Gstaad, Génova y Buenos Aires, los tres sobre tierra batida. Disputó, además, la final de Roland Garros, cayendo a manos de Rafa Nadal y la del Masters 1000 de Miami, perdiendo precisamente contra Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz ha conseguido cuatro títulos este año. Ha sido el único capaz de ganar en dos Masters 1000 diferentes (Madrid y Miami), además de imponerse en Río de Janeiro y el Conde de Godó en Barcelona. De ganar hoy, sería el único capaz de levantar cinco títulos en la presente temporada. ALCARAZ PODRÍA SER EL MÁS JOVEN EN LLEGAR AL NÚMERO 1 DE LA ATP. Como decíamos, de ganar, el tenista murciano se situaría como número 1 de la ATP. Y, con 19 años y cuatro meses, en el más joven en conseguirlo en la Era Open, superando el récord que ostentaba Lleyton Hewitt cuando lo consiguió en 2001 con 20 años y nueve meses. Con 19 años y 4 meses, Carlos Alcaraz se podría convertir en el séptimo jugador más joven en conseguir ganar un Grand Slam en la Era Open. El primero fue Michael Chang, con 17 años y tres meses en la edición de 1989 de Roland Garros. SEGUNO MÁS JOVEN EN GANAR EN NUEVA YORK. Con 19 años, 4 meses y 6 días, Carlos Alcaraz tiene la oportunidad de ser el segundo tenista más joven en ganar el US Open en la Era Open (desde 1969), solo superado por Pete Sampras en 1990 (19 años y 29 días). Y CUARTO ESPAÑOL GANADOR DEL US OPEN. Carlos Alcaraz podría ser el cuarto jugador español en ganar en el US Open tras Manuel Santana (1965), Manuel Orantes (1975) y Rafa Nadal (2010, 2013, 2017 y 2019). NOVENO ESPAÑOL CON UN GRAND SLAM. Carlos Alcaraz podría conseguir su primer título en un Grand Slam, convirtiéndose en el noveno jugador español que lo consigue tras Rafa Nadal, Manuel Santana, Sergi Bruguera, Albert Costa, Manuel Orantes, Andrés Gimeno, Juan Carlos Ferrero y Carlos Moyá. También se puede catalogar como histórico este partido para Casper Ruud. El tenista noruego se puede convertir en el primer jugador de su país en ganar un Grand Slam y el primer en situarse como número 1 de la ATP. CITA CON LA HISTORIA. La NextGen es ya toda una realidad. Hace apenas un año, el joven talento murciano sorprendía al alcanzar los cuartos de final del US Open y ahora, con cinco títulos en su bolsillo, incluyendo dos torneos Masters 1000, tiene la oportunidad de conseguir su primer torneo de Grand Slam y convertirse en el jugador más joven en alcanzar el número 1 de la ATP. Buenas noches !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la final del US Open 2022 entre Carlos Alcaraz y Casper Ruud. ¿Preparados? Comenzamos…