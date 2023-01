Volver al inicio Este será el tercer duelo entre ambos jugadores en torneos de Grand Slam, aunque la primera en superficie dura. Las dos veces anteriores se midieron sobre la tierra batida de Roland Garros, en las semifinales de 2020 y la final de 2021, con victorias para Djokovic en los dos casos. DJOKOVIC DOMINA EL CARA A CARA. Este será el 13º enfrentamiento entre ambos jugadores. El tenista serbio ha vencido en 10 de los 12 duelos previos, incluyendo los nueve últimos de forma consecutiva. El año pasado se encontraron hasta el cuatro oportunidades, la última en el round robin de las ATP Finals de Turín. Stefanos Tsitsipas, por su parte, ocupa el 4º puesto del ranking ATP. El jugador heleno ha conquistado nueve títulos ATP a lo largo de su trayectoria y en la presente temporada disputó la United Cup como preparación para este torneo. Grecia llegó hasta las semifinales de este torneo, aunque el ateniense venció en los cuatro duelos disputados. Djokovic milita actualmente en el 5º puesto del ranking ATP. El tenista balcánico logró el título en el único torneo que ha disputado hasta el momento tras llevarse la victoria en el ATP 250 de Adelaida. DATO. La diferencia de edad de 11 años entre Djokovic (35) y Tsitsipas (24) es la más amplia en una final del Open de Australia en la Era Open y la sexta más grande en cualquier final dentro de los cuatro Grand Slams. Stefanos Tsitsipas sería el primer jugador griego en conquistar el número 1 de la ATP, mientras que Novak Djokovic ya ha sido el líder del ranking ATP durante 373 semanas, más que ningún jugador a lo largo de la historia, y esta sería la séptima vez que conseguiría situarse al frente de la clasificación, recuperando una posición que perdió en junio de 2022. LA LUCHA POR EL NÚMERO 1. Stefanos Tsitsipas y Novak Djokovic no solo luchan por conquistar el título en el primer Grand Slam de la temporada, puesto que el ganador se coronará como nuevo número 1 de la ATP, destronando de este modo el reinado de 20 semanas de Carlos Alcaraz. En cuanto a títulos, como hemos comentado, Novak Djokovic ha ganado 21 de las 32 finales disputadas en campeonatos Grand Slams, aunque en este Open de Australia su expediente es inmaculado, con nueve triunfos en las nueve finales disputadas anteriores. DJOKOVIC, JUGADOR CON MÁS FINALES EN GRAND SLAMS. El jugador de Belgrado disputa hoy su 33ª final en el marco de los cuatro grandes torneos del calendario y ningún jugador ha disputado más en la Era Open, superando las 31 jugadas por Roger Federer y las 30 de Rafa Nadal. El de este año ha sido el mejor resultado histórico de Stefanos Tsitsipas en Melbourne tras tres ediciones en las que cayó en semifinales, las dos últimas de forma consecutiva en 2021 y 2022. TSITSIPAS, A ROMPER EL MURO DE LA HISTORIA. El tenista de Atenas disputa hoy su segunda final de Grand Slam después de haber jugado la de Roland Garros en 2021 y podría ser el primer jugador griego en levantar un título de Grand Slam. A medida que ha ido avanzando la competición, Nole ha ido haciendo gala de su condición de máximo favorito para adjudicarse el torneo en su regreso a Melbourne después de no haber podido participar el año pasado al no haber recibido la vacuna contra la Covid-19. A POR LA DECENA DE TÍTULOS EN EL OPEN DE AUSTRALIA. Novak Djokovic podría conseguir su 10º título en el Abierto de Australia y se podría convertir en el segundo tenista en conseguir diez entorchados en un mismo Grand Slam después de un Rafa Nadal que acumula 14 victorias en Roland Garros a lo largo de su trayectoria. NOLE PERSIGUE SU 22º TÍTULO DE GRAN SLAM. Novak Djokovic se encuentra ante la opción de igualar a Rafa Nadal como el jugador con más títulos de Grand Slam a lo largo de la historia. El serbio cuenta con 21 títulos, mientras que Nadal cuenta con 22 en sus vitrinas. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la gran final del Open de Australia 2023 entre Stefanos Tsitsipas y Novak Djokovic. ¿Preparados? Comenzamos…