Volver al inicio Set 1 5 - 2

0 - 0 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 1 BOLA DE BREAK PARA TOMMY PAUL !!! Tercera del partido para el tenista de Nueva Jersey. Set 1 5 - 1

40 - ADV Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Tommy Paul que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 5 - 1

40 - 40 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 1 BOLA DE SET PARA NOVAK DJOKOVIC !!! Set 1 Ace de Novak Djokovic con un saque liftado que no puede devolver Tommy Paul Set 1 5 - 1

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Tommy Paul que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 5 - 1

30 - 15 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 1 Ace de Novak Djokovic con un saque liftado que no puede devolver Tommy Paul Set 1 Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 BREAK DE NOVAK DJOKOVIC !!! Segunda vez que el tenista balcánico rompe el servicio de Paul y tiene ahora la oportunidad de cerrar el primer parcial de la semifinal con su servicio. Set 1 5 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Tommy Paul se va fuera Set 1 BOLA DE BREAK PARA DJOKOVIC !!! Set 1 4 - 1

40 - 30 Tommy Paul estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Saque liftado de Tommy Paul, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 4 - 1

30 - 15 El golpe de derecha de Tommy Paul se va fuera Set 1 4 - 1

15 - 15 Contradejada de Tommy Paul con la que supera a Novak Djokovic y gana el punto Set 1 4 - 1

15 - 0 El golpe de derecha de Tommy Paul se va fuera Set 1 Sigue Nole sin encontrar demasiada continuidad en su juego, aunque lo cierto es que se ha llevado los últimos juegos con servicio sin sufrir en exceso, además jugando con la tranquilidad que le otorga haber conseguido ya el primer break del partido. Set 1 4 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Tommy Paul se va fuera Set 1 Saque liftado de Novak Djokovic, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 3 - 1

15 - 15 El revés de Tommy Paul se va fuera Set 1 3 - 1

0 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 1 Tommy Paul toma algo de oxígeno y logra inaugurar su casillero de juegos en esta semifinal. Importante que no se desenganche del partido. Set 1 Saque liftado de Tommy Paul, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque liftado de Tommy Paul, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 3 - 0

30 - 30 Tommy Paul estrella su golpe de revés en la red Set 1 Ace de Tommy Paul con un saque liftado que no puede devolver Novak Djokovic Set 1 3 - 0

15 - 15 Tommy Paul estrella su golpe de revés en la red Set 1 3 - 0

0 - 15 El golpe de derecha de Novak Djokovic se va fuera Set 1 Confirma Djokovic el break conseguido en el juego anterior y amplía la renta en el marcador. Comenzó algo atenazado el serbio, pero lo cierto es que en estos momentos domina claramente a su rival sobre la Rod Laver Arena. Set 1 3 - 0

0 - 0 El golpe de derecha de Tommy Paul se va fuera Set 1 2 - 0

40 - 15 Tommy Paul estrella su golpe de revés en la red Set 1 2 - 0

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Tommy Paul y consigue el punto Set 1 Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 2 - 0

0 - 15 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 1 BREAK DE NOLE !!! Golpea primero el serbio. Es consciente de que estas oportunidades de ir decantando el partido a su favor, no se pueden desaprovechar. Set 1 2 - 0

0 - 0 Tommy Paul estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 0

40 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 1 TRIPLE BOLA DE BREAK AHORA PARA NOVAK DJOKOVIC !!! Set 1 1 - 0

40 - 0 El revés de Tommy Paul se va fuera Set 1 1 - 0

30 - 0 El revés de Tommy Paul se va fuera Set 1 1 - 0

15 - 0 Tommy Paul estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Complicado primer juego del partido para Djokovic. El jugador de Belgrado ha comenzado bastante impreciso y ha tenido que levantar dos bolas de break en contra, aunque posteriormente ha salido del atolladero con dos saques directos. Set 1 Ace de Novak Djokovic con un saque liftado que no puede devolver Tommy Paul Set 1 Ace de Novak Djokovic con un saque liftado que no puede devolver Tommy Paul Set 1 Saque liftado de Novak Djokovic, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Segunda bola de rotura para el tenista estadounidense... Set 1 0 - 0

40 - ADV Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 0

40 - 40 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 1 0 - 0

ADV - 40 El golpe de derecha de Tommy Paul se va fuera Set 1 0 - 0

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Novak Djokovic que supera a Tommy Paul y consigue el punto Set 1 BOLA DE BREAK PARA TOMMY PAUL !!! A las primeras de cambio. Ha comenzado algo dubitativo el serbio... Set 1 Novak Djokovic falla su segundo servicio, doble falta Set 1 Saque liftado de Novak Djokovic, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 0

15 - 30 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 0

15 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red Set 1 Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Los dos jugadores ultiman los ejercicios de calentamiento. Todo preparado ya en una abarrotada Rod Laver Arena para que comience el partido en unos instantes !!! Stefanos Tsitsipas ya espera al ganador de esta segunda semifinal clasificado para la final. El tenista griego ha derrotado en cuatro sets a Karen Khachanov en un partido a cuatro sets (7-6, 6-4, 6-7 y 6-3). No tenemos referencias previas de cara a este duelo y es que esta será la primera vez en la que ambos jugadores se vean las caras en un partido oficial. Tommy Paul ocupa actualmente el número 35 del ranking ATP. El jugador norteamericano ha logrado un título ATP hasta el momento tras imponerse en 2021 en el torneo de Estocolmo. En la presente temporada disputó el ATP 250 de Adelaida 2 antes de este primer Grand Slam del año, aunque no pudo pasar de la segunda ronda. TOMMY PAUL SE CITA CON LA HISTORIA. El tenista de New Jersey se podría convertir en el primer estadounidense que logre acceder a una final en el Abierto de Australia desde que lo consiguiera André Agassi en 2003. El último jugador de Estados Unidos que logró levantar un título de Grand Slam fue Andy Roddick en el Open USA de 2003. BAUTISMO DE FUEGO PARA TOMMY PAUL. Tommy Paul disputa su primera semifinal en un torneo de Grand Slam y lo hace en su cuarta participación en el Open de Australia. Su mejor actuación hasta ahora en el torneo oceánico la registró en 2020 al alcanzar la tercera ronda. Djokovic milita actualmente en el 5º puesto del ranking ATP y en función de los resultados, podría volver a lo más alto de la lista. El tenista balcánico logró el título en el único torneo que ha disputado hasta el momento tras llevarse la victoria en el ATP 250 de Adelaida. En lo que respecta a las 44 semifinales anteriores en Grand Slam, Novak Djokovic se impuso en 32 de ellas y en el Open de Australia su expediente es inmaculado, imponiéndose en las nueve semifinales que hay disputado en la Rod Laver Arena. 45 SEMIFINALES EN GRAND SLAM. El jugador de Belgrado disputa hoy su 45ª semifinal en torneos de Grand Slam y se sitúa a solo una de Roger Federer (46), el jugador que más veces ha llegado hasta la penúltima ronda en los cuatro grandes torneos del calendario en la Era Open. A POR LA DECENA DE TÍTULOS EN EL OPEN DE AUSTRALIA. Novak Djokovic podría conseguir su 10º título en el Abierto de Australia y se podría convertir en el segundo tenista en conseguir diez entorchados en un mismo Grand Slam después de un Rafa Nadal que acumula 14 victorias en Roland Garros a lo largo de su trayectoria. A medida que ha ido avanzando la competición, Nole ha ido haciendo gala de su condición de máximo favorito para adjudicarse el torneo en su regreso a Melbourne después de no haber podido participar el año pasado al no haber recibido la vacuna contra la Covid-19. NOLE PERSIGUE SU 22º TÍTULO DE GRAN SLAM. Novak Djokovic se encuentra ante la opción de igualar a Rafa Nadal como el jugador con más títulos de Grand Slam a lo largo de la historia. El serbio cuenta con 21 títulos, mientras que Nadal cuenta con 22 en sus vitrinas. Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la segunda semifinal del Open de Australia 2023 entre Novak Djokovic y Tommy Paul. ¿Preparados? Comenzamos…