Volver al inicio Set 1 Saque liftado de Daniil Medvedev, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 DOS BOLAS DE SET PARA DANIIL MEDVEDEV !!! Set 1 2 - 5

15 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 Saque liftado de Daniil Medvedev, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Ace de Daniil Medvedev con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 2 - 5

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Set 1 Daniil Medvedev sirve ahora para llevarse el primer set en esta final del Open de Australia 2022, el primer Grand Slam de la temporada. Set 1 SEGUNDO BREAK PARA DANIIL MEDVEDEV !!! Rafa no encuentra resquicios y el ruso termina por romper por segunda vez el saque del tenista español. Set 1 2 - 5

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 OTRAS TRES BOLA DE ROTURA PARA MEDVEDEV !!! Set 1 2 - 4

0 - 40 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Daniil Medvedev supera a Rafael Nadal y gana el tanto Set 1 Dos dobles faltas seguidas de Rafa. No le está funcionando el saque, arriesga más y ahí están viniendo los errores. De nuevo juego con saque bajo presión para el español. Set 1 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 1 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 1 Confirma el break Daniil Medvedev y adquiere una importante ventaja en este primer parcial. Aún así, por buscar una lectura positiva, parece que comienza a carburar Rafa algo más con el drive. Veremos... Set 1 2 - 4

0 - 0 El passing shot de Rafael Nadal se va fuera Set 1 2 - 3

30 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Set 1 Saque liftado de Daniil Medvedev, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Ace de Daniil Medvedev con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 2 - 3

15 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 2 - 3

15 - 0 Daniil Medvedev estrella su golpe de derecha en la red Set 1 BREAK DE DANIIL MEDVEDEV !!! A la tercera fue la vencida. No terminan de entrar los primeros y el jugador moscovita está restando bien, muy profundo, lo que le está permitiendo llevar la iniciativa en la mayoria de los puntos. Toca remontar en esta primera manga de la contienda. Set 1 2 - 3

0 - 0 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 TRIPLE BOLA DE BREAK PARA DANIIL MEDVEDED !!! Sigue con problemas con el saque Nadal... Set 1 2 - 2

0 - 40 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 2 - 2

0 - 30 Impresionante passing shot de Daniil Medvedev desde el fondo de la pista supera a Rafael Nadal y le sirve para ganar el punto Set 1 2 - 2

0 - 15 Revés desde el centro de la pista de Daniil Medvedev que supera a Rafael Nadal Set 1 Sigue intratable con su saque el ruso. Se lleva el juego con comodidad y eso que en este juego Rafa le ha podido hacer un par de puntos al resto... Set 1 Ace de Daniil Medvedev con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 2 - 1

30 - 40 El globo defensivo de Rafael Nadal se va fuera Set 1 2 - 1

30 - 30 El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera Set 1 Saque liftado de Daniil Medvedev, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Daniil Medvedev, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 2 - 1

15 - 0 El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera Set 1 Enorme Rafa !!! Ha costado mucho, pero el español termina por decantar la balanza a su favor después de tener que superar dos bolas de break en contra. Le está poniendo ya las cosas difíciles de inicio Daniil Medvedev, pero Nadal ya le ha hecho saber que está dispuesto a sufrir, a disputar cada bola y alargar el partido todo lo que sea necesario. Set 1 2 - 1

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Set 1 1 - 1

ADV - 40 Daniil Medvedev estrella su golpe de revés en la red Set 1 Saque liftado de Rafael Nadal, Daniil Medvedev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Segunda opción de rotura para Daniil Medvedev !!! Set 1 1 - 1

40 - ADV Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Salva la primera Rafa. Se está dando cuenta de que tiene que ser más agresivo y ha comenzado a subir con más asiduidad a la red. Set 1 1 - 1

40 - 40 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 BOLA DE BREAK PARA MEDVEDEV !!! Primera del partido para el tenista de Moscú... Set 1 1 - 1

30 - 40 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 1 - 1

30 - 30 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 1 - 1

15 - 30 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Daniil Medvedev y le sirve para ganar el punto Set 1 1 - 1

0 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Daniil Medvedev que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 1 - 1

0 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Más fluido de momento con su servicio el ruso. Se anota sin especiales dificultades su primer juego con saque del partido. Set 1 Ace de Daniil Medvedev con un saque liftado que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 1 - 0

15 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 1 - 0

15 - 30 El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera Set 1 Saque liftado de Daniil Medvedev, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 0

0 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Le ha costado bastante a Rafa hacerse con el primer juego del partido. Le ha faltado jugar con más primeros y se ha mostrado algo impreciso con el revés, aún así ha amarrado con solvencia los puntos decisivos. Set 1 Segundo servicio liftado de Rafael Nadal, Daniil Medvedev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 0

ADV - 40 Daniil Medvedev estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 0

40 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 0

40 - 30 Rafael Nadal estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 0

40 - 15 El golpe de derecha de Daniil Medvedev se va fuera Set 1 Saque liftado de Rafael Nadal, Daniil Medvedev no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 0

15 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 0 - 0

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Daniil Medvedev y consigue el punto Acaban de saltar a pista Rafa Nadal y Daniil Medvedev !!! Impresionante el ambiente que se respira en la Rod Laver Arena, uno de los grandes templos del tenis mundial. Todo preparado. En unos minutos arranca el partido y que ganas tenemos ya !!! Todos los duelos previos entre Rafa Nadal y Daniil Medvedev se han desarrollado en pista dura, pero el de Manacor ha conseguido imponerse en los dos ‘outdoor’ disputados, en las finales del US Open y del Masters 1000 de Canadá, ambos en 2019. SEGUNDO ENFRENTAMIENTO EN GRAND SLAM. Este será el segundo partido en el que ambos jugadores se vean las caras en un torneo de Grand Slam. La primera fue en esa épica victoria de Rafa Nadal en la final del US Open 2019, en un durísimo partido a cinco sets, de esos que quedan en los anales del recuerdo. CUATRO DUELOS PREVIOS ENTRE NADAL Y MEDVEDEV. Este será el quinto enfrentamiento entre el tenista español y el ruso y Rafa domina de momento el cara a cara con tres victorias y una derrota, aunque cayó en el duelo más reciente en las semifinales de la ATP Finals de Londres en 2020. El jugador moscovita ha conseguido 13 títulos ATP a lo largo de su trayectoria, consiguiendo cuatro torneos en la pasada campaña. Daniil Medvedev llega a esta cita como número 2 de la ATP y cuenta con una ocasión pintiparada para acercarse al primer puesto en manos todavía de un Novak Djokovic cuya presencia en las grandes citas del calendario es toda una incógnita debido a su negativa a la vacuna contra la Covid-19. SIGUIENDO LA ESTELA DE KAFELNIKOV Y SAFIN. Daniil Medveded podría convertirse en el tercer tenista de Rusia capaz de ganar el Open de Australia después de las victorias de Yevgeny Kafelnikov en 1999 y Marat Safin en 2005. SUERTE DESIGUAL EN FINALES DE GRAND SLAM. Las otras dos finales de Daniil Medvedev fueron en el Abierto de los Estados Unidos (2019 y 2021), sucumbiendo contra Rafa Nadal en la primera e imponiéndose a Novak Djokovic en la segunda, conquistando de este modo su primer entorchado en uno de los ‘Cuatro Grandes’. MEDVEDED IGUALA EL RÉCORD DE MARAT SAFIN. Con estas cuatro finales de Grand Slam, Medvedev ha igualado el récord de Marat Safin como jugador ruso con más presencias (cuatro) en finales en los ‘Cuatro Grandes’ torneos. MEDVEDEV BUSCA SU PRIMER ENTORCHADO EN MELBOURNE. El jugador moscovita disputa hoy su cuarta final en un torneo de Grand Slam, la segunda en este Open de Australia después de disputarla también en la pasada edición y caer a manos de Novak Djokovic. NADAL ASPIRA A CONSEGUIR HOY SU 90 TÍTULO ATP. Si se impusiera en este partido, el jugador manacorense habría levantado ya 90 títulos ATP en su trayectoria, convirtiéndose en el cuarto jugador con más de 90 títulos de este tipo en la Era Abierta después de Jimmy Connors (109), Roger Federer (103) e Ivan Lendl (94). 500 VICTORIAS DE RAFA EN PISTA DURA. Contra Matteo Berrettini en semifinales, Rafa Nadal logró la victoria número 500 de su carrera en superficie dura (140 derrotas) y solo Roger Federer (783), Novak Djokovic (634) y Andre Agassi (592) han logrado más en la Era Open. SEGUNDA MAYOR DIFERENCIA ENTRE DOS TÍTULOS EN EL OPEN DE AUSTRALIA. El tenista de Manacor se encuentra en disposición de lograr su segundo Open de Australia 13 años después del primero en 2009, siendo esta la segunda mayor diferencia de años entre dos victorias en este torneo por detrás de Ken Rosewall (16 años su segundo y tercer título, 1955 – 1971). NADAL PODRÍA SER EL TERCER JUGADOR MÁS VETERANO EN GANAR UN GRAND SLAM. Rafael Nadal podría convertirse en tercer jugador más veterano en ganar un título de Grand Slam en la Era Open (35 años, 7 meses y 27 días). Sólo superado por Ken Rosewall (37 años, 1 mes y 24 días en el Abierto de Australia de 1972) y Roger Federer (36 años 5 meses 7 días en el Abierto de Australia de 2018). DOBLE CORONA EN TODOS LOS GRAND SLAM, OTRO HITO PARA EL ESPAÑOL. Rafael Nadal se podría erigir en el segundo jugador que gana al menos dos veces en cada uno de los cuatro Grand Slam en la Era Open tras Novak Djokovic. ÚNICO ESPAÑOL EN CONQUISTAR EL OPEN DE AUSTRALIA. Rafa Nadal persigue su segunda corona en este Open de Australia. Con el título conseguido en 2009, ha sido el único jugador español que se ha llevado este título tanto en categoría masculina como en categoría femenina. SEXTA FINAL PARA RAFA EN MELBOURNE. El tenista de Manacor disputa su sexta final en el Open de Australia, convirtiéndose en el tercer jugador en la Era Open con más de seis finales en este torneo, solo superado por Novak Djokovic (nueve) y Roger Federer (siete) y sobrepasando a Stefan Edberg y Andy Murray (cinco cada uno). ENORME EFECTIVIDAD EN FINALES DE GRAND SLAM. Rafa Nadal ha ganado 20 de las 28 finales que ha disputado en torneos de Grand Slam (71.4% de victorias) y solo el estadounidense Pete Sampras presenta un mejor ratio de triunfos en finales en torneos de esta categoría en la Era Open (77.7%, 14 ganadas y cuatro perdidas), entre aquellos jugadores que han disputado al menos diez. 29 FINALES DE GRAND SLAM PARA RAFA NADAL. El regreso a las pistas del balear se puede calificar como de triunfal, logrando la victoria en el ATP 250 de Merlbourne, su primer torneo de la temporada, y plantándose en una nueva final de la Grand Slam, la 29ª de su carrera, solo Roger Federer y Novak Djokovic (ambos con 31) han disputado más en la Era Open. Pero si hay un jugador capaz de sobreponerse a las adversidades e ir derribando los obstáculos que se presentan en el camino es Rafa Nadal. El de Manacor arrancaba la temporada con dudas después de un prolongado periodo de inactividad, mermado por una lesión crónica y contagiándose también por el Covid-19 justo en el momento en el que reaparecía en el circuito. ASALTO AL NÚMERO 1 DEL RANKING. La empresa, no obstante, no será fácil para un Nadal que se enfrenta a Daniil Medvedev, el – con excepción de Djokovic – mejor jugador en la actualidad, especialmente en pista dura. De hecho, el tenista de Moscú podría estar en disposición de llegar a la cima del ranking ATP en las próximas semanas si terminara levantado el título en este primer Grand Slam del curso. Hoy Rafa Nadal se cita con la historia y es que el jugador español podría convertirse en el primer jugador que conquista 21 títulos de Grand Slam en la historia del tenis, deshaciendo el empate que mantenía con Roger Federer y Novak Djokovic (20 cada uno). Buenos días !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la gran final del Open de Australia 2022 entre Rafa Nadal y Daniil Medvedev. ¿Preparados? Comenzamos...