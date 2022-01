Volver al inicio Set 1 ¡¡¡ TRIPLE BOLA DE BREAK PARA RAFA NADAL !!! Set 1 0 - 1

0 - 40 Remate desde la red de Rafael Nadal que no opciones a Karen Khachanov Set 1 RAFA NADAL COMIENZA EL PARTIDO CON UN PARCIAL DE 6-0 Y MERODEA LA PRIMERA PELOTA DE ROTURA DEL ENCUENTRO. Set 1 0 - 1

0 - 30 El golpe de derecha de Karen Khachanov se va fuera Set 1 0 - 1

0 - 15 El revés de Karen Khachanov se va fuera Set 1 ¡¡¡ NO PUEDEN COMENZAR MEJOR LAS COSAS PARA RAFA NADAL !!! JUEGO EN BLANCO PARA EL ESPAÑOL. Tres grandes primeros avisan de sus intenciones, incluyendo el primer saque directo de la contienda que cierra esta quinta jornada de competición en el Open de Australia. Set 1 Saque cortado de Rafael Nadal, Karen Khachanov no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 0

0 - 40 El revés de Karen Khachanov se va fuera Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Karen Khachanov Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Karen Khachanov se va fuera Todo preparado en la Rod Laver Arena de Melbourne donde ahora mismo son las 21:00 horas y que registra un 50% de entrada debido a las medidas COVID. El juez de silla será el dicharachero, sueco de origen marroquí Mohamed Layhani. Con todos ustedes, la primera piedra de toque de este año para Rafa Nadal. Karen Khachanov jamás ha superado la tercera ronda del Open de Australia en sus cinco participaciones, las tres últimas veces cayendo precisamente en esta fase. En esta edición, ya se ha dejado un set por el camino, fue en el primer partido ante Denis Kudla (3-6, 6-3, 6-2 y 7-6) antes de no pasar apuros contra Benjamin Bonzi (6-4, 6-0 y 7-5). Enfrente se medirá ni más ni menos que a la vigente medalla de plata olímpica. Vencedor también del Masters 1000 de París en 2008, aparte de tres torneos más. Diestro de 25 años de edad, miembro de la #NextGen y con cualidades para ser Top Ten de sobra, ha sido superado, por su irregularidad, en su país por los citados Daniil Medvedev y Andrey Rublev. No han sido rivales de entidad por lo que hoy será la primera prueba de nivel de la temporada. Hay que recordar que Rafa Nadal fue campeón en el año 2009 en un Open de Australia donde ha llegado a la final en cinco ocasiones, el manacorense aspira a estar en los octavos de final por 18ª edición consecutiva. El mejor deportista español de los tiempos ha empezado con buen pie esta andadura por 2022. Venció sus cuatro encuentros en Melbourne para alzarse con el ATP 250, y no ha pasado mayor problema para deshacerse en tres sets al estadounidense Marcos Girón y al alemán Yannick Hanfmann. En caso de perder, Rafa Nadal enlazaría su peor racha de derrotas consecutivas ante tenistas rusos (las tres que encadenó frente a Nikolai Davydenko entre 2009 y 2010) tras caer ante Daniil Medvedev en las semifinales de la ATP Finals de 2020 y contra Andrey Rublev en los cuartos de final del ATP Masters 1000 de Montecarlo. Tanto es así que si hoy vuelve a ganar el manacorense, Karen Khachanov igualará a Pablo Carreño y Jarkko Nieminen como el tercer tenista que más partidos ha disputado contra el mallorquín sin ganar (serían 8-0). Y un detalle: los siete Tie Breaks que han jugado ambos han caído del lado del tenista mediterráneo. De hecho, este jugador ruso entrenado por Pato Clavet ha perdido todas las veces que se ha enfrentado a Rafa Nadal, al que solo le ha robado un set. Fue en una de las dos veces en el que chocaron en Grand Slam: en esta misma ronda del Open USA cuando resolvió por 5-7, 7-5, 7-6 y 7-6; el otro encuentro fue en tercera ronda de Wimbledon 2017 (6-1, 6-4 y 7-6). Dos tenistas que se han enfrentado en siete ocasiones (dos veces en Grand Slam), la última de ellas hace más de dos años cuando en el Round Robin de la Davis Cup Finals España derrotó a Rusia por 2-1 gracias, en parte, al 7-6 y 6-3 asestado por el balear sobre el moscovita. Hola muy buenos días en España, buenas noches en Australia. Con todos ustedes ofreceremos en directo el partido de tercera ronda del Open de Australia que medirán al número 30 del mundo, el ruso Karen Khachanov, frente a la actual quinta raqueta del planeta, el español Rafa Nadal.