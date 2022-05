Volver al inicio Set 2 3 - 1

0 - 0 David Goffin estrella su golpe de revés en la red Set 2 Saque plano, en su segundo servicio de Rafael Nadal, el resto de David Goffin se va fuera Set 2 Rafael Nadal falla su segundo servicio Set 2 2 - 1

30 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver David Goffin Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de David Goffin se va fuera Set 2 ¡Le rompe el saque! Nuevo break de Rafa, que se pone 2-1 con servicio para volver a echar tierra de por medio. La cosa pinta bien para el español. Set 2 2 - 1

0 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a David Goffin y consigue el punto Set 2 1 - 1

40 - 0 Fabuloso resto de revés de Rafael Nadal que no consigue devolver David Goffin Set 2 1 - 1

30 - 0 El golpe de derecha de David Goffin se va fuera Set 2 1 - 1

15 - 0 El golpe de derecha de David Goffin se va fuera Set 2 1 - 1

0 - 0 Gran remate desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que provoca un error de David Goffin Set 2 0 - 1

40 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a David Goffin y consigue el punto Set 2 0 - 1

30 - 0 El revés de David Goffin se va fuera Set 2 0 - 1

15 - 0 Gran remate desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que provoca un error de David Goffin Set 2 Ace de David Goffin con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 2 0 - 0

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de David Goffin que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 0 - 0

40 - 40 El golpe de David Goffin se va fuera Set 2 Saque plano de David Goffin, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 0

40 - 40 El golpe de David Goffin se va fuera Set 2 Saque plano de David Goffin, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 0 - 0

30 - 30 David Goffin estrella su golpe de revés en la red Set 2 Ace de David Goffin con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 ¡Primer set para Rafa! Tras una manga inicial muy reñaida, Nadal encarrila el pase a cuartos de final con dos juegos pulcros y consistentes. Set 1 6 - 3

0 - 0 Gran remate desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que provoca un error de David Goffin Set 1 5 - 3

40 - 30 Gran resto de derecha de David Goffin que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 5 - 3

40 - 15 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a David Goffin y le sirve para ganar el punto Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver David Goffin Set 1 Saque plano, en su segundo servicio de Rafael Nadal, el resto de David Goffin se va fuera Set 1 5 - 3

0 - 15 El remate de Rafael Nadal se va fuera Set 1 5 - 3

0 - 0 El golpe de derecha de David Goffin se va fuera Set 1 4 - 3

ADV - 40 El golpe de derecha de David Goffin se va fuera Set 1 4 - 3

40 - 40 Remate desde el centro de la pista de David Goffin que no da opciones a Rafael Nadal Set 1 Saque plano, en su segundo servicio de David Goffin, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 4 - 3

40 - 15 El globo de Rafael Nadal se va fuera Set 1 4 - 3

30 - 15 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 4 - 3

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a David Goffin y consigue el punto Set 1 4 - 3

15 - 0 David Goffin estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Partido mucho más parejo de lo que se creía en un principio. Nadal pone el 4-3, pero cada juego está siendo de lo más igualado. Ya hemos visto dos roturas de saque, una por cada contendiente. Set 1 4 - 3

0 - 0 El golpe de David Goffin se estrella en la red Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de David Goffin se va fuera Set 1 3 - 3

40 - 40 El revés de David Goffin se va fuera Set 1 3 - 3

30 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Rafael Nadal falla su segundo servicio Set 1 3 - 3

30 - 15 Rafael Nadal con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de David Goffin se va fuera Set 1 3 - 3

0 - 15 Remate desde el centro de la pista de David Goffin que no da opciones a Rafael Nadal Set 1 3 - 3

0 - 0 El golpe de derecha de David Goffin se va fuera Set 1 2 - 3

40 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 2 - 3

40 - 0 David Goffin estrella su golpe de revés en la red Set 1 David Goffin falla su segundo servicio Set 1 David Goffin falla su segundo servicio Set 1 2 - 3

0 - 0 El remate de Rafael Nadal se estrella en la red Set 1 2 - 2

40 - ADV El remate de Rafael Nadal se va fuera Set 1 2 - 2

40 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 2 - 2

40 - 30 David Goffin estrella su golpe de derecha en la red Set 1 2 - 2

30 - 30 Gran remate desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que provoca un error de David Goffin Set 1 2 - 2

15 - 30 El revés de David Goffin se va fuera Set 1 Rafael Nadal falla su segundo servicio Set 1 Rafael Nadal falla su segundo servicio Set 1 2 - 2

0 - 0 El golpe de Rafael Nadal se estrella en la red Set 1 2 - 1

15 - 40 El golpe de Rafael Nadal se va fuera Set 1 2 - 1

15 - 30 Gran volea desde media pista de Rafael Nadal que supera a David Goffin y consigue el punto Set 1 2 - 1

0 - 30 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, David Goffin supera a Rafael Nadal y gana el tanto Set 1 2 - 1

0 - 15 La dejada de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Empiezan ambos tenistas a calentar su muñeca. Goffin ha ganado su servicio, pero Nadal sigue firme con el suyo. 2-1 en este parcial del primer set. Set 1 2 - 1

0 - 0 El revés de David Goffin se va fuera Set 1 1 - 1

40 - 15 El globo de Rafael Nadal se va fuera Set 1 1 - 1

30 - 15 Revés desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a David Goffin Set 1 1 - 1

15 - 15 El golpe de derecha de David Goffin se va fuera Set 1 1 - 1

0 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 1 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 1 - 0

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de David Goffin que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 1 - 0

40 - 40 Remate desde el centro de la pista de David Goffin que no da opciones a Rafael Nadal Set 1 1 - 0

40 - 30 El revés de David Goffin se va fuera Set 1 1 - 0

30 - 30 David Goffin estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 0

15 - 30 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Ace de David Goffin con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 1 - 0

15 - 0 David Goffin estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Primer juego resuelto por la vía rápida: dos aces y dos errores forzados para Nadal. Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de David Goffin se va fuera Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de David Goffin se va fuera Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver David Goffin Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver David Goffin Ambos jugadores salen ya a la pista del recinto madrileño. Rafa, obviamente, ante una atronadora ovación del público que allí se ha dado cita. El belga está en el número 60 del ránking ATP, mientras que Rafa es actualmente cuarto, solo por detrás de Djokovic, Medvedev y Zverev. Nadal se mide a un rival al que se ha enfrentado seis veces, la última de ellas en 2020, con un balance de 4-2 para el tenista balear. El cuadro de 2022 tiene su morbo ya que, si todo va según lo esperado, los cuartos serían frente a Carlos Alcaraz y las semis contra Novak Djokovic. El manacorí llega en buena forma, confiado de sus posibilidades en un torneo que ya ha ganado en cinco ocasiones, la última en 2017. En breve se verán las caras Rafa Nadal y David Goffin en estos ocatvos de final del Mutua Madrid Open.