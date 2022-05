Volver al inicio Set 1 ¡¡¡ CARLOS ALCARAZ PICA TRAS UNA MALA DEJADA DE RAFA NADAL, Y EL MANACORENSE LE PASA PARA FORZA SU CUARTO PUNTO DE BREAK !!! Set 1 0 - 1

ADV - 40 Impresionante passing shot de Rafael Nadal desde el fondo de la pista supera a Carlos Alcaraz y le sirve para ganar el punto Set 1 0 - 1

40 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 1

40 - ADV Remate desde la red de Carlos Alcaraz que no opciones a Rafael Nadal Set 1 ¡¡¡ Y DESDE LA LÍNEA DE SAQUE, CONECTANDO EL PRIMER ACE DEL ENCUENTRO, CARLOS ALCARAZ SOLVENTA MOMENTÁNEAMENTE LA PELOTA LLEVANDO EL JUEGO AL DEUCE !!! Set 1 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Rafael Nadal no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 RAFA NADAL RESPONDE CON TRES PELOTAS DE CONTRABREAK. Desde el resto se mueve mejor el manacorense para envenenar sus devoluciones y entorpecer las derechas agresivas de su compatriota. Set 1 0 - 1

40 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 0 - 1

30 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 0 - 1

15 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 ROTURA PARA CARLOS ALCARAZ, QUE NO LE TIENE MIEDO A NADA. Prácticamente en todos los juegos el que ha atacado y ha pegado ha sido el murciano. A veces no ha encontrado el cuadro contrario, pero en este punto no ha tenido ningún problema para asestar una derecha paralela ganadora. Set 1 0 - 1

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 ¡¡¡ PRIMERA PELOTA DE BREAK DEL PARTIDO !!! ¡¡¡ PARA CARLOS ALCARAZ !!! Todo ello merced a dos errores de Rafa Nadal, el primero de vista (30-30), y el segundo en el approach con su derecha que se ha estampado en la red (30-40). Set 1 0 - 0

30 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 0

30 - 30 Impresionante globo desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que Rafael Nadal no consigue devolver Set 1 0 - 0

30 - 15 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 0 - 0

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 0 - 0

15 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Todo preparado en la pista central Manolo Santana de la Caja Mágica que se encuentra a reventar con un tiempo madrileño primaveral espectacular y con la jornada semanal laboral extinguiéndose. El juez de silla será Natxo Forcadell. Ovación para ambos, que han evitado en estas horas previas ser favoritos. Más que nada porque lo tienen que demostrar a partir de ahora, ya que espera en semifinales un tal Novak Djokovic. Un espectáculo para la pista en aquella madrugada de marzo cuando el insular derrotó al peninsular por 6-4, 4-6 y 6-3 en más de tres horas de juego que fueron un constante ida y venida. En aquella ocasión, Rafa Nadal estaba en plena forma de juego pero ya se resintió de su fisura en las costillas y resistió las embestidas de un Carlos Alcaraz, atrevido, descarado y pujante, dispuesto a relevarle en el trono. Rafa Nadal y Carlos Alcaraz se ha enfrentado en dos ocasiones anteriormente. La primera fue testimonial, precisamente en la segunda ronda de este Masters 1000 el año pasado cuando el balear pasó por encima del murciano por 6-1 y 6-2. Nada que ver con el partidazo que vivimos en las semifinales del último Indian Wells. Por su lado, Carlos Alcaraz ayer no lo pasó mejor que su compatriota contra Cameron Norrie. Poco más de dos horas y media necesitó para solventar su compromiso de octavos de final por 6-4, 6-7 y 6-3. Antes, en segunda ronda, se deshizo el martes de Nikoloz Basilashvili por 6-3 y 7-5. De momento, el manacorense ha disputado dos partidos en este Masters 1000 de Madrid. Empezó como un ciclón frente a Miomir Kecmanovic en el primer set (6-1) para acabar sacando el partido en el Tie Break (7-6) en segunda ronda. Y ayer en octavos de final, empleó más de tres horas para deshacerse de David Goffin, salvando Match Balls y agonizando otra vez en el Tie Break (6-3, 5-7 y 7-6). Partido que se presenta tremendamente igualado por un hecho de importancia. Rafa Nadal ha estado casi dos meses de la pista y se ha tomado Madrid como un campeonato para coger ritmo. Ese ritmo de crucero que, en 2022, le ha llevado a conquistar Melbourne, el Open de Australia, Acapulco y la final de Indian Wells. Y al otro lado de la red, Carlos Alcaraz, con 18 años y 1 día en su DNI, oriundo de El Palmar (Murcia). Campeón vigente de la última edición de la ATP #NextGen. Sensación del año. Un meteorito que, hasta hace un año, no estaba ni en el Top 100; y que, en este 2022, se ha apoderado de Río de Janeiro, del Conde de Godó y del Masters 1000 de Miami; ése torneo que no ha podido lograr Rafa Nadal en 13 participaciones. Por un lado, Rafa Nadal, 35 años de edad, originario de Manacor (Islas Baleares) y acreedor de 91 títulos, entre los que se incluyen 21 Grand Slams, 36 Masters 1000, cinco de ellos en Madrid, dos medallas de oro (una en singles y otro en dobles) o cuatro Copa Davis, entre otros muchos otros, que le hacen acreedor como el mejor deportista español de todos los tiempos Se miden frente a frente pasado contra futuro. Trayectoria contra esperanza. Palmarés frente a ilusión. Dos presentes. Dos Top Ten del mundo que simbolizan la buena salud de la que disfruta el tenis de nuestro país. Hoy todos en la Manolo Santana de la Caja Mágica. Todos frente al televisor. En la radio. O leyendo este directo como plato fuerte deportivo del día. Hola muy buenas tardes a todos los seguidores del tenis, muy buenas tardes a todos los amantes del mundo del deporte español, porque, a continuación, ofreceremos en directo los cuartos de final del ATP Masters 1000 de Madrid. O lo que es lo mismo, el enfrentamiento entre Rafa Nadal, número 4 del mundo, y Carlos Alcaraz, noveno en el Ranking ATP.