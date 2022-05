Volver al inicio Set 1 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 1 ¡¡¡ EN BLANCO PARA NOVAK DJOKOVIC APUNTÁNDOSE INCLUSO SU SEGUNDO ACE DE LA SEMIFINAL !!! Tras un mal inicio, el de Belgrado se ha recompuesto y ahora, al menos con su saque, viaja tranquilo sin que Carlos Alcaraz pueda poner un resto al otro lado de la red. Set 1 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 1 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 3

15 - 0 Novak Djokovic con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 SIN PROBLEMAS PARA CARLOS ALCARAZ CON SU SERVICIO. No solo ha cerrado con saque y volea como si estuviera en Wimbledon, si no que con 15-15 nos ha presentado su repertorio de dejadas de hoy recordándonos que ayer machacó a Rafa Nadal. Set 1 1 - 3

0 - 0 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 1 - 2

30 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 1 - 2

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Novak Djokovic y consigue el punto Set 1 1 - 2

15 - 30 Carlos Alcaraz con una precisa dejada a la que no llega Novak Djokovic se apunta el tanto Set 1 1 - 2

15 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 ¡¡¡ PRIMER SAQUE DIRECTO DEL PARTIDO PARA CARLOS ALCARAZ !!! Desde el lado del deuce a la escuadra contraria. Ya se anotó uno Novak Djokovic en el primer juego del encuentro. Set 1 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Novak Djokovic Set 1 NOVAK DJOKOVIC SE ESTRENA EN ESTAS SEMIFINALES. Se apunta el primer juego del encuentro después de que el tenista español haya bajado el pistón en sus restos. Los puntos gratuitos de saque nos sirven para marcharnos al primer descanso de este apasionante choque del circuito ATP. Set 1 Segundo servicio liftado de Novak Djokovic, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 2

40 - 15 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 1 0 - 2

40 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Novak Djokovic que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque plano de Novak Djokovic, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 ¡¡¡ CONFIRMA CARLOS ALCARAZ !!! Se rehace de la pelota de break, se planta fácil en el centro de la pista después de que la bola haya tocado en la red y se recupera de un gran resto de Nole para ganar el punto que le sirve para poner tierra de por medio. Set 1 0 - 2

0 - 0 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 1

40 - ADV Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Tres fallos consecutivos de Carlos Alcaraz le complican el servicio después de haber empezado con 30-0 y sembrando muchas dudas sobre el jugador serbio. PELOTA DE ROTURA PARA NOVAK DJOKOVIC. Set 1 0 - 1

40 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 0 - 1

30 - 30 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 0 - 1

15 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Novak Djokovic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 1

0 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de derecha en la red Set 1 ¡¡¡ Y LE PASA !!! ¡¡¡ Y LE PASA !!! ¡¡¡ LE PASA CON UN CRUZADO DE REVÉS A DOS MANOS !!! ¡¡¡ NUESTRO CHAVAL ROMPE AL NÚMERO 1 DEL MUNDO !!! Y no solo eso sino que avisa de sus intenciones atacando el saque del tricampeón en Madrid. Set 1 0 - 1

0 - 0 Impresionante passing shot de Carlos Alcaraz desde el fondo de la pista supera a Novak Djokovic y le sirve para ganar el punto Set 1 ¡¡¡ PRIMERA DOBLE FALTA DEL ENCUENTRO !!! ¡¡¡ LA COMETE NOVAK DJOKOVIC QUE LE SIRVE EN BANDEJA LA PRIMERA PELOTA DE BREAK DEL ENCUENTRO A CARLOS ALCARAZ !!! Set 1 Novak Djokovic falla su segundo servicio, doble falta Set 1 0 - 0

30 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Ace de Novak Djokovic con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 1 0 - 0

0 - 30 El revés de Novak Djokovic se va fuera Set 1 0 - 0

0 - 15 Novak Djokovic estrella su golpe de revés en la red A reventar la pista central Manolo Santana de la Caja Mágica de Madrid. Hay una expectación impresionante con respecto a un chico que nos está volviendo locos. Ovación de época en su entrada a cancha y tras terminar de calentar. Nunca ha jugado contra el número 1 del mundo. Nunca ha volado tan alto. ¡¡¡ Vamos Carlitos !!! Tras un 2021 prácticamente pulcro al conseguir Open de Australia, Roland Garros y Wimbledon, y llegar a la final del Open USA, aparte también del Masters 1000 de París. Su polémica en Australia le ha obligado a un parón donde solo ha competido en Dubai (semifinales), Montecarlo (segunda ronda) y Belgrado (finalista). Novak Djokovic, de Belgrado y con 35 años de edad, ha vencido Madrid en tres ocasiones (2011, 2016 y 2019). Es el Rey de los Masters 1000 con 37, uno más que Rafa Nadal (36) y busca ese gran torneo que le devuelva a ser favorito máximo, sobre todo de cara a Roland Garros y poder sumar su 21º Grand Slam e igualar al manacorense como el tenista que ha vencido más grandes. Enfrente, Novak Djokovic que, en su cuarto torneo del año, está mostrando el nivel que atesora y que todos conocemos. Está siendo su mejor semana de un año controvertido para el plavi, gracias a sus victorias por la vía rápida frente a Gael Monfils y Hubert Hurkacz, tras verse beneficiado del abandono de Andy Murray en octavos de final. Por lo que hoy todos los ojos puestos en ese tobillo derecho por si se resiente ante Nole. Aparte del encuentro ante el balear, el de El Palmar lo pasó peor ante Cameron Norrie. Poco más de dos horas y media necesitó para solventar su compromiso de octavos de final por 6-4, 6-7 y 6-3. Antes, en segunda ronda, se deshizo el martes de Nikoloz Basilashvili por 6-3 y 7-5. En el día de ayer, avasalló a Rafa Nadal tanto en el primer set, donde desarboló el tenis contemplativo del manacorese, y en el tercer acto, donde tuvo la personalidad suficiente con break a favor para aguantar el mejor juego de la tarde del pentacampeón en Madrid. Entremedias, un segundo set protagonizado por las interrupciones, dos, una de ellas por doblarse el tobillo. Con 19 años y 2 días, hoy el murciano se convertirá en el semifinalista más joven de la historia de este Masters 1000 y, por tanto, aspira a serlo, con un día más, en el finalista que ha pronto habrá llegado entre Caja Mágica y Madrid Arena. Aparte, podría ser el segundo en cargarse a Rafa Nadal y Novak Djokovic en la capital de España tras David Nalbandián en 2007. Estamos hablando de Carlos Alcaraz, oriundo de El Palmar (Murcia). Campeón vigente de la última edición de la ATP #NextGen. Sensación del año. Un meteorito que, hasta hace un año, no estaba ni en el Top 100; y que, en este 2022, se ha apoderado de Río de Janeiro, del Conde de Godó y del Masters 1000 de Miami. No es que estemos hablando de futuro. Es esperanza. Es ilusión. Es palmares. Es presente. Hoy todos en la Manolo Santana de la Caja Mágica. Todos frente al televisor. Todos escuchando la radio. O leyendo este directo como plato fuerte deportivo del día. Si ayer contemplamos un relevo generacional. Hoy podemos ver directamente una sucesión. Hola muy buenas tardes a todos los seguidores del tenis, muy buenas tardes a todos los amantes del mundo del deporte español, porque, a continuación, ofreceremos en directo las semifinales del ATP Masters 1000 de Madrid donde el número 9 del mundo, Carlos Alcaraz, se enfrentará por primera vez en su carrera a Novak Djokovic, líder en el Ranking ATP.