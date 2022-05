Volver al inicio Set 1 1 - 1

30 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Ace de Nikoloz Basilashvili con un saque liftado que no puede devolver Carlos Alcaraz Este será el segundo partido entre Carlos Alcaraz y Nikoloz Basilashvili y el español ya venció al georgiano en su primer enfrentamiento. Fue además sobre arcilla, en la edición de 2021 de Roland Garros, con un cómodo triunfo en tres mangas (6-4, 6-2 y 6-4). En la presente campaña, el tenista de Georgia ha caído en las rondas previas de la mayoría de los torneos que ha disputado y su mejor resultado lo alcanzó al llegar a la final en el ATP 250 de Doha, cayendo a manos de Roberto Bautista. Nikoloz Basilashvili afronta este torneo como número 27 del ranking ATP. El tenista de Tbilisi ha conquistado cinco títulos a lo largo de su trayectoria, tres de ellos sobre tierra batida. El último, en 2021, en Münich. DATO. Esta será la segunda participación de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Madrid. En la primera, en la edición de 2021, cayó en segunda ronda contra Rafa Nadal, por lo que de ganar en este partido, accederá a los octavos de final y será ya su mejor registro en este torneo. Alcaraz se presenta en este Masters 1000 de Madrid con un balance de 11 victorias y una derrota en partidos en tierra batida, perdiendo solo en Montecarlo, en ese mencionado duelo contra Sebastian Korda en segunda ronda. DATO. Carlos Alcaraz ha vencido en 23 de los 26 partidos que ha disputado en este 2022 y cinco de esos triunfos han sido contra tenistas que estaban en el Top Ten de la ATP (Matteo Berrettini, Hubert Hurkacz, Casper Ruud y Stefanos Tsitsipas). El único punto negro del murciano llegó en Montecarlo, al ser eliminado en la segunda ronda del torneo contra el estadounidense Sebastian Korda. En realidad, la progresión de Carlos Alcaraz está siendo meteórica. En la presente temporada ha conseguido levantar tres títulos, el Masters 1000 de Miami en superficie dura y los ATP 500 de Barcelona y Río de Janeiro, sobre tierra batida. Alcanzó, además, las semifinales en el Masters 1000 de Indian Wells y la tercera ronda en el Open de Australia. De hecho, solo hace unos días ingresó en el Top 10 del ranking de la ATP (número 9) con 18 años, 11 meses y 20 días, convirtiéndose en el noveno tenista más joven en conseguirlo en la Era Open. Y es que Carlos Alcaraz está dando pasos de gigante en este 2022 para consolidarse entre los mejores jugadores del ranking, no solo por el calibre de los torneos que está ganando, si no la forma en la que lo está haciendo. Hay una enorme expectación para ver la evolución del joven jugador murciano en este cuarto Masters 1000 de la temporada después de su épica victoria de hace unos días en el Conde de Godó de Barcelona. Buenas noches !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo del debut de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Madrid contra Nikoloz Basilashvili. ¿Preparados? Comenzamos…