Volver al inicio Set 1 ¡JUEGO ALCARAZ! ¡Vuelve Norrie a presentar algo de resistencia, pero el murciano termina por hacerse con otro de sus juegos a pesar de cometer una doble falta! Set 1 1 - 2

0 - 0 Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 1 1 - 1

15 - 40 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 1 1 - 1

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 1 1 - 1

15 - 15 Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 1

15 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 ¡Juego Norrie! Tuvo Alcaraz una bola de rotura, pero no la pudo aprovechar y el británico se mantiene en el partido en este inicio del choque. Set 1 1 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 0 - 1

ADV - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Cameron Norrie que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 0 - 1

40 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 1

40 - ADV Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Cameron Norrie se apunta el tanto Set 1 0 - 1

40 - 40 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 1 0 - 1

40 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 0 - 1

30 - 30 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 1 Ace de Cameron Norrie con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 1 0 - 1

15 - 15 Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 1

15 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 ¡JUEGO ALCARAZ! ¡Gana el primer juego del partido! Lo hace con superioridad ante un Norrie que también ha enseñado un poco los dientes. Set 1 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Cameron Norrie no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 0

30 - 40 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 1 0 - 0

30 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 0

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 1 0 - 0

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Cameron Norrie que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 0 - 0

0 - 15 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 1 ¡COMIENZA EL PARTIDO! Cameron Norrie ha ganado el sorteo y ha elegido recibir, por lo que Carlos Alcaraz sacará en primer lugar. ¡Ya saltan los dos tenistas a la pista de juego! ¡En breves instantes, tras el sorteo inicial y el calentamiento, comenzará el partido entre Alcaraz y Norrie! ¡No se vayan muy lejos! En breve tendrá lugar el inicio del partido en la pista central Manolo Santana de este Masters 1000 de Madrid entre Carlos Alcaraz y Cameron Norrie. Carlos Alcaraz además buscará jugar los cuartos de final ante Rafa Nadal, que venció con épica a Goffin en el tie-break del tercer set. El murciano quiere seguir con su espléndido año y, tras caer en Montecarlo en segunda ronda, quiere hacer una temporada en tierra batida memorable. Solo llegó a segunda ronda en el año anterior, su única participación en Madrid hasta ahora. Carlos Alcaraz, por su parte, solo ha disputado un partido en este Masters 1000, algo más fácil ante Nikoloz Basilashvili para vencerle por 6-3 y 7-5. Esta es, además, la primera participación de Cameron Norrie en el Masters 1000 de Madrid. Cameron Norrie ha llegado a los octavos de final con un poco de dificultad tras tener que ganar siete juegos en dos sets ante el coreano Kwon en primera ronda y en tres sets ante John Isner en segunda ronda. Un rival al que Carlos Alcaraz ya conoce a pesar de tener 19 años, edad que cumple en el día de hoy. 2 veces se ha enfrentado el murciano al británico y las dos veces ha ganado: Masters 1000 de Indian Wells este mismo año y en el US Open de 2021. ¡Buenas tardes y bienvenidos a otro encuentro más de este Masters 1000 de Madrid! ¡Otro choque más de octavos de final! Y otro partido más de Carlos Alcaraz, esta vez para enfrentarse al británico Cameron Norrie.