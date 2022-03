Volver al inicio Set 1 0 - 3

15 - 0 Taylor Harry Fritz no consigue superar la red con su volea Este será el segundo duelo entre ambos jugadores. El primero fue también en una final, en Acapulco 2020 y Rafa Nadal se impuso con relativa comodidad con un contundente 6-3, 6-2. Fritz ocupa en estos momentos el 20º puesto en el ranking ATP y ha logrado solo un título ATP a lo largo de su trayectoria. Fue en Eastbourne en 2019. Pero no lo tendrá nada fácil Nadal ante un Taylor Fritz que llega a esta final con un extra de motivación ante la perspectiva de conquistar el título en casa. Y es que el jugador californiano podría ser el primer estadounidense que logra el título en Indian Wells desde André Agassi en 2001. En cuanto a número total de títulos, Rafa Nadal podría conquistar el 92º título de su trayectoria y situarse a solo dos de los 94 conseguidos por Ivan Lendl y situarse en el podio de tenistas con más torneos en la Era Open. Y es que por encima del checo, solo Jimmy Connors (109) y Roger Federer (103) han conseguido más. El tenista español busca su cuarto título en Indian Wells, un torneo que se le resiste en 2013. Anteriormente, logró la victoria en las ediciones de 2007 y 2009. Solo Novak Djokovic y Roger Federer (cinco cada uno) han levantado más veces el trofeo en el torneo californiano que Nadal. DATO. Rafa Nadal podría sumar hoy su cuarto título en la actual temporada, los mismos que logró en los dos años anteriores en conjunto (dos en 2020 y otros dos en 2021). DATO. Rafa Nadal acumula 20 victorias en este inicio de 2022 y firma su mejor arranque histórico de año y el tercero de cualquier jugador en la Era Open, una marca solo superada en dos ocasiones por Novak Djokovic (26 partidos en 2020 y 41 en 2011). Rafa Nadal está viviendo un inicio de año espectacular, con 20 victorias en los 20 partidos que ha disputado y conquistando el título en los tres torneos que ha completado hasta el momento: Open de Australia y los torneos ATP de Melbourne y Acapulco. Hoy podría conseguir su 4º trofeo del año. Rafa Nadal tiene la opción de igualar esta noche a Novak Djokovic como el jugador con más torneos Masters 1000 en la Era Open y continuar alimentando el duelo de ambos tenistas por convertirse en el mejor jugador de la historia. De momento el jugador de Belgrado cuenta con 37 títulos en este tipo de torneos, mientras que el de Manacor cuenta con 36. Buenas noches! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la final de Indian Wells entre Rafa Nadal y el jugador estadounidense Taylor Fritz. ¿Preparados? Comenzamos…