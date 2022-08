Volver al inicio Set 1 6 - 6

0 - 0 Tommy Paul no consigue superar la red con su volea Set 1 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 6 - 5

0 - 30 El golpe de derecha de Tommy Paul se va fuera Set 1 Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado que no puede devolver Tommy Paul Set 1 Lo ha intentado Alcaraz ahora al resto, pero no ha podido ser. Paul se asegura al menos la disputa del tie break en un primer set muy completo en todos los aspectos del tenista norteamericano. Set 1 Ace de Tommy Paul con un saque liftado que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 1 5 - 5

40 - ADV La volea de Tommy Paul se va fuera Set 1 5 - 5

40 - 40 El golpe de derecha de Tommy Paul se va fuera Set 1 5 - 5

40 - 30 Tommy Paul estrella su golpe de revés en la red Set 1 Ace de Tommy Paul con un saque liftado que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 1 5 - 5

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Tommy Paul y consigue el punto Set 1 5 - 5

30 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 5 - 5

15 - 0 El globo de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Consigue amarrar ahora el jugador murciano su turno de saque de forma más confortable y no le pierde la cara a un primer set disputado de poder a poder por parte de los dos tenistas. Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 5 - 4

15 - 40 Tommy Paul estrella su golpe de revés en la red Set 1 5 - 4

15 - 30 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 5 - 4

0 - 30 El globo defensivo de Tommy Paul se va fuera Set 1 5 - 4

0 - 15 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 No ha dado opción alguna ahora con el saque Tommy Paul. Juego en blanco para el estadounidense y se sitúa ya a las puertas de poder adjudicarse el primer set. Máxima presión ahora para Alcaraz. Set 1 Segundo servicio liftado de Tommy Paul, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Ace de Tommy Paul con un saque liftado que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 1 Saque liftado de Tommy Paul, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque liftado de Tommy Paul, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Máxima igualdad en este primer parcial del partido. Ha tenido de nuevo problemas con el saque el tenista murciano, pero lo cierto es que lo ha terminado por solventar bien, eso sí, tras levantar otra break ball en contra. Set 1 4 - 4

0 - 0 El globo defensivo de Tommy Paul se va fuera Set 1 Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado que no puede devolver Tommy Paul Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Problemas de nuevo para Alcaraz !!! Otra opción de break para Tommy Paul Set 1 4 - 3

ADV - 40 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 4 - 3

40 - 40 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 4 - 3

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Tommy Paul que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 4 - 3

15 - 15 Impresionante passing shot de Tommy Paul desde el fondo de la pista supera a Carlos Alcaraz y le sirve para ganar el punto Set 1 4 - 3

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Tommy Paul y consigue el punto Set 1 No baja el nivel de momento Tommy Paul y le está planteando muchos problemas a Carlos Alcaraz especialmente cuando consigue llevar la iniciativa desde el fondo de la pista. Set 1 4 - 3

0 - 0 Tommy Paul con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 3 - 3

40 - 30 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 3 - 3

30 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Tommy Paul y consigue el punto Set 1 Tommy Paul falla su segundo servicio, doble falta Set 1 3 - 3

30 - 0 El passing shot de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque liftado de Tommy Paul, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Complicadísimo el juego que ha conseguido sacar adelante ahora Alcaraz !!! Hasta dos bolas de rotura en contra ha tenido que remontar el tenista de El Palmar antes de igualar de nuevo el marcador. Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 3 - 2

40 - ADV Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Tommy Paul se apunta el tanto Set 1 3 - 2

40 - 40 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Levanta Alcaraz las dos bolas de break en contra y sale momentáneamente del atolladero. Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 OTRAS DOS BOLAS DE BREAK PARA PAUL !!! No le están entrando ahora los primeros a Alcaraz y está sufriendo en pista el tenista español. Set 1 3 - 2

40 - 15 Fabuloso resto de revés de Tommy Paul que no consigue devolver Carlos Alcaraz Set 1 Carlos Alcaraz falla su segundo servicio, doble falta Set 1 3 - 2

15 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 3 - 2

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Tommy Paul y consigue el punto Set 1 Confirma Tommy Paul el break conseguido en el juego anterior y recupera la iniciativa en el simultáneo después de que ambos jugadores se hubieran roto mutuamente el servicio en los dos juegos anteriores. Set 1 Ace de Tommy Paul con un saque liftado que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 1 Saque liftado de Tommy Paul, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 2 - 2

30 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 2 - 2

15 - 0 Tommy Paul con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 CONTRABREAK DE TOMMY PAUL !!! El estadounidense reacciona de inmetiado y vuelve la igualdad al marcador. Set 1 2 - 2

0 - 0 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Dos bolas de break ahora para Tommy Paul !!! Son sus primeras opciones en el partido... Set 1 1 - 2

40 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 2

30 - 0 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 1 - 2

15 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 BREAK DE CARLOS ALCARAZ !!! Tremendo el passing shot en carrera que se ha sacado de la manga el jugador de El Palmar Set 1 1 - 2

0 - 0 Impresionante passing shot de Carlos Alcaraz desde el fondo de la pista supera a Tommy Paul y le sirve para ganar el punto Set 1 Tercera bola de rotura para Alcaraz !!! Sigue apretando el español al resto !!! Set 1 1 - 1

40 - ADV Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Tommy Paul se apunta el tanto Set 1 1 - 1

40 - 40 El golpe de derecha de Tommy Paul se va fuera Set 1 Ha remontado Tommy Paul !!! Tras levantar las dos bolas de break en contra, ahora se sitúa con una ventaja. Set 1 1 - 1

ADV - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 1

40 - 40 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque liftado de Tommy Paul, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 DOS BOLAS DE BREAK PARA CARLOS ALCARAZ !!! Son sus primeras oportunidades del partido. Set 1 1 - 1

15 - 40 El golpe de derecha de Tommy Paul se va fuera Set 1 1 - 1

15 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 1 - 1

0 - 30 El revés de Tommy Paul se va fuera Set 1 1 - 1

0 - 15 Tommy Paul estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Con algunas dificultades, pero Alcaraz también se lleva su primer turno de saque. Lo cerró con un ace, el primero del partido, aunque tuvo que remontar un 0-30 de inicio y el jugador estadounidense ya le ha dejado claro que esto no va a ser fácil. Set 1 Ace de Carlos Alcaraz con un saque liftado que no puede devolver Tommy Paul Set 1 1 - 0

40 - ADV Tommy Paul estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 0

40 - 40 Fabuloso resto de revés de Tommy Paul que no consigue devolver Carlos Alcaraz Set 1 1 - 0

30 - 40 Tommy Paul estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 0

30 - 30 El passing shot de Tommy Paul se va fuera Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Tommy Paul no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 0

30 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Tommy Paul que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 1 - 0

15 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 Vaya ritmo con el que ha comenzado el partido !!! Se lleva el norteamericano con su saque el primer juego del partido. Set 1 1 - 0

0 - 0 Fácil dejada de Tommy Paul con la que gana el punto Set 1 0 - 0

40 - 30 Tommy Paul estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 0

40 - 15 El golpe de derecha de Tommy Paul se va fuera Set 1 0 - 0

40 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Tommy Paul que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 Saque liftado de Tommy Paul, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 0

15 - 0 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Los dos jugadores ya se encuentran en pista completando los ejercicios de calentamiento. El lance comienza en breves instantes !! Esta será el primer enfrentamiento entre ambos jugadores en partido oficial. En la presenta campaña, el tenista de Voorhees ha estado lejos de la opción de victoria en los torneos que ha disputado y su mejor resultado lo alcanzó en las semifinales de Delray Beach. Tommy Paul se encuentra actualmente en el 34º puesto de la ATP. El jugador estadounidense ha logrado un título a lo largo de su trayectoria, cuando se impuso en el torneo de Estocolmo en 2021. Carlos Alcaraz afronta su primera participación en este Masters 1000 de Montreal, con la vista puesta ya en afianzar su preparación de cara al US Open, el último Grand Slam del curso. DATO. Ningún otro jugador ha conseguido más victorias a lo largo de este 2022 que Carlos Alcaraz (42), igual que Stefanos Tsipsipas, aunque el español ha conseguido cuatro títulos, en contraposición con los dos levantados por el jugador heleno. Carlos Alcaraz ha logrado la victoria en los Masters 1000 de Madrid y Miami, siendo el único jugador que ha logrado más de un título este año en torneos de esta categoría. Además, se impuso en el Conde de Godó de Barcelona y en Río de Janeiro. A pesar de estas dos últimas derrotas en sendas finales, Alcaraz continúa con su meteórica progresión en una temporada de auténtico ensueño y en este torneo, en el que parte como la cuarta mejor raqueta del mundo, incluso tendría la posibilidad de escalar hasta el primer puesto del ranking ATP. El tenista murciano busca su 5º título de la temporada después de haber perdido en la final en los dos últimos torneos disputados: Hamburgo y Umag. Buenas tardes!!! Bienvenidos a la retransmisión en directo del debut de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Montreal contra el estadounidense Tommy Paul. ¿Preparados? Comenzamos…