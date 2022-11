Volver al inicio Set 2 Saque liftado de Pablo Carreño Busta, Marin Cilic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 2 - 1

15 - 15 Pablo Carreño Busta estrella su golpe de revés en la red Set 2 2 - 1

0 - 15 Marin Cilic estrella su golpe de revés en la red Set 2 Saque liftado de Marin Cilic, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 1 - 1

40 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Marin Cilic que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto Set 2 1 - 1

30 - 15 La volea de Marin Cilic se va fuera Set 2 1 - 1

30 - 0 Gran volea desde media pista de Marin Cilic que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto Set 2 1 - 1

15 - 0 Pablo Carreño Busta estrella su golpe de revés en la red Set 2 Frena en seco Pablo Carreño el intento de reacción de Cilic y se lleva su primer turno de saque en el segundo parcial. Set 2 Saque liftado de Pablo Carreño Busta, Marin Cilic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 1 - 0

40 - ADV Marin Cilic estrella su golpe de revés en la red Set 2 1 - 0

40 - 40 Marin Cilic estrella su golpe de revés en la red Set 2 BOLA DE BREAK PARA CILIC !!! Primera oportunidad para Croacia en este segundo set... Set 2 1 - 0

ADV - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Marin Cilic que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto Set 2 1 - 0

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Marin Cilic que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto Set 2 1 - 0

30 - 40 Marin Cilic estrella su golpe de revés en la red Set 2 1 - 0

30 - 30 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 2 Saque liftado de Pablo Carreño Busta, Marin Cilic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 1 - 0

15 - 15 El revés de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 2 Saque liftado de Pablo Carreño Busta, Marin Cilic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 Juego en blanco para Cilic, el primero que consigue en el partido y le puede venir bien haber podido disfrutar de este primer turno de saque sin presión. Set 2 1 - 0

0 - 0 Pablo Carreño Busta estrella su golpe de revés en la red Set 2 Ace de Marin Cilic con un saque liftado que no puede devolver Pablo Carreño Busta Set 2 0 - 0

30 - 0 Pablo Carreño Busta estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Saque liftado de Marin Cilic, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Hasta siete dobles faltas ha cometido el tenista croata en el primer set y ha tenido que afrontar ocho bolas de break en contra. El español pudo aprovechar dos de ellas y eso le sirve para poner la primera piedra de una hipotética victoria en este segundo punto de la serie. Set 1 ESPAÑA SE LLEVA EL PRIMER SET !!! Hay que ganar este partido sí o sí para empatar la eliminatoria y Carreño se ha puesto manos a la obra en un primer parcial en el que Marin Cilic ha ofrecido muy poca fiabilidad con el servicio. Set 1 5 - 7

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Marin Cilic y consigue el punto Set 1 BOLA DE SET PARA PABLO CARREÑO !!! Set 1 Segundo servicio liftado de Pablo Carreño Busta, Marin Cilic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 5 - 6

40 - 40 Revés desde el centro de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Marin Cilic Set 1 BOLA DE REAK PARA MARIN CILIC !!! No se rinde el tenista croata !!! Set 1 5 - 6

40 - 30 Gran resto de derecha de Marin Cilic que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto Set 1 5 - 6

30 - 30 Pablo Carreño Busta estrella su golpe de revés en la red Set 1 5 - 6

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Marin Cilic y consigue el punto Set 1 5 - 6

15 - 15 Marin Cilic estrella su golpe de revés en la red Set 1 5 - 6

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Marin Cilic que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto Set 1 BREAK DE CARREÑO !!! Lo entrega Marin Cilic finalmente con una nueva doble falta y da la sensación de que el jugador croata está superado hoy por las circunstancias, algo impropio en un tenista de su dilatada experiencia. Set 1 Marin Cilic falla su segundo servicio, doble falta Set 1 TRIPLE BOLA DE BREAK PARA PABLO CARREÑO !!! Set 1 5 - 5

0 - 40 Marin Cilic estrella su golpe de revés en la red Set 1 5 - 5

0 - 30 Marin Cilic estrella su golpe de revés en la red Set 1 5 - 5

0 - 15 El revés de Marin Cilic se va fuera Set 1 Saque liftado de Pablo Carreño Busta, Marin Cilic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 5 - 4

15 - 40 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 1 Saque liftado de Pablo Carreño Busta, Marin Cilic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Ace de Pablo Carreño Busta con un saque liftado que no puede devolver Marin Cilic Set 1 5 - 4

0 - 15 Marin Cilic estrella su golpe de revés en la red Set 1 Cilic se acerca ya a la posibilidad de consecución del primer set y máxima presión ahora sobre el saque del tenista asturiano. Set 1 Saque liftado de Marin Cilic, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque liftado de Marin Cilic, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 4 - 4

30 - 30 El revés de Marin Cilic se va fuera Set 1 4 - 4

30 - 15 El golpe de derecha de Marin Cilic se va fuera Set 1 Saque liftado de Marin Cilic, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 4 - 4

15 - 0 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 1 Muy determinado ahora Carreño a la hora de conseguir ganadores y nos acercamos ya a los momentos más decisivos de este disputado primer set. Set 1 4 - 4

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Marin Cilic y consigue el punto Set 1 4 - 3

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Marin Cilic y consigue el punto Set 1 4 - 3

15 - 30 El golpe de derecha de Marin Cilic se va fuera Set 1 4 - 3

15 - 15 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 1 4 - 3

0 - 15 El golpe de derecha de Marin Cilic se va fuera Set 1 Saca otro juego muy complicado con saque Cilic. Ha tenido que afrontar de nuevo una bola de break en contra, aunque lo cierto es que ha dejado ya de ser noticia porque no se encuentra nada fino el croata con el servicio. Set 1 Saque liftado de Marin Cilic, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 3 - 3

ADV - 40 Marin Cilic con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 3 - 3

40 - 40 El golpe de derecha de Marin Cilic se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Marin Cilic, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 3 - 3

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Marin Cilic que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto Set 1 OTRA OPCIÓN DE BREAK PARA CARREÑO !!! Set 1 3 - 3

30 - 40 Marin Cilic estrella su golpe de revés en la red Set 1 3 - 3

30 - 30 Marin Cilic estrella su golpe de derecha en la red Set 1 3 - 3

30 - 15 Derechazo afortunado desde el fondo de la pista de Marin Cilic que toca la red y consigue el punto Set 1 Ace de Marin Cilic con un saque liftado que no puede devolver Pablo Carreño Busta Set 1 3 - 3

0 - 15 Marin Cilic estrella su golpe de revés en la red Set 1 CONTRABREAK DE MARIN CILIC !!! Con lo que le costó a Carreño, pero gran reacción del tenista croata. Vuelve a quilibrar el resultado tras romper el saque del jugador gijonés. Set 1 3 - 3

0 - 0 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 1 BOLA DE BREAK PARA MARIN CILIC !!! Tercera del partido para el jugador balcánico. Set 1 2 - 3

40 - 30 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 1 2 - 3

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Marin Cilic que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto Set 1 2 - 3

15 - 30 Marin Cilic estrella su golpe de revés en la red Set 1 2 - 3

15 - 15 Pablo Carreño Busta estrella su golpe de derecha en la red Set 1 2 - 3

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Marin Cilic y consigue el punto Set 1 Da la sensación de que Carreño ha conseguido ya lo más difícil, pero ahora toca mantener un buen nivel con el servicio y confirmar esta rotura. Set 1 BREAK DE PABLO CARREÑO !!! Ha tardado en llegar, pero la constancia del tenista español ha tenido recompensa y consigue romper el saque del tenista croata. Set 1 2 - 3

0 - 0 La dejada de Marin Cilic se estrella en la red Set 1 OTRA BOLA DE BREAK PARA CARREÑO !!! Séptima del partido para el tenista asturiano... Set 1 2 - 2

30 - 40 El golpe de derecha de Marin Cilic se va fuera Set 1 2 - 2

30 - 30 Marin Cilic estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Ace de Marin Cilic con un saque liftado que no puede devolver Pablo Carreño Busta Set 1 Saque liftado de Marin Cilic, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 2 - 2

0 - 15 El passing shot de Marin Cilic se va fuera Set 1 Sale también bien parado Carreño de su primera situación comprometida con el servicio y logra equilibrar de nuevo el resultado. Set 1 2 - 2

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Marin Cilic y consigue el punto Set 1 2 - 1

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Marin Cilic y consigue el punto Set 1 Salva Carreño las dos bolas de break en contra !!! Set 1 2 - 1

40 - 40 El golpe de derecha de Marin Cilic se va fuera Set 1 2 - 1

40 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Marin Cilic y consigue el punto Set 1 DOBLE BOLA DE BREAK AHORA PARA CILIC !!! Primeras opciones para el tenista croata... Set 1 Pablo Carreño Busta falla su segundo servicio, doble falta Set 1 2 - 1

30 - 15 El golpe de derecha de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 1 Saque liftado de Pablo Carreño Busta, Marin Cilic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 2 - 1

15 - 0 Revés desde el centro de la pista de Marin Cilic que supera a Pablo Carreño Busta Set 1 Sale d enuevo airoso Maric Cilic de un turno de saque complicado, a trompicones y en el que ha tenido que superar dos bolas de break en contra. Set 1 2 - 1

0 - 0 El revés de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 1 Saque liftado de Marin Cilic, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Salva las dos bolas de break Cilic y ya acumula cinco en contra en este primer tramo del partido. Set 1 Saque liftado de Marin Cilic, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Ace de Marin Cilic con un saque liftado que no puede devolver Pablo Carreño Busta Set 1 DOBLE BOLA DE BREAK PARA ESPAÑA !!! Muchas dudas de Marin Cilic con su servicio... Set 1 Marin Cilic falla su segundo servicio, doble falta Set 1 1 - 1

15 - 30 El golpe de derecha de Marin Cilic se va fuera Set 1 1 - 1

15 - 15 Marin Cilic estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 1

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Marin Cilic que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto Set 1 Mucho más tranquilo el primer turno de saque para Pablo Carreño !!! Se lo anota con facilidad. Set 1 Saque liftado de Pablo Carreño Busta, Marin Cilic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque liftado de Pablo Carreño Busta, Marin Cilic no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 0

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Marin Cilic y consigue el punto Set 1 Ace de Pablo Carreño Busta con un saque liftado que no puede devolver Marin Cilic Set 1 Maric Cilic se lleva el primer juego del partido tras casi un cuarto de hora de juego. Cuatro dobles faltas, tres saques directos, tres olas de break de Carreño. Muy extraño, aunque da la sensación de que el jugador español ha dejado escapar una buena oportunidad de comenzar mandando en el partido. Set 1 1 - 0

0 - 0 El revés de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 1 0 - 0

ADV - 40 El passing shot de Pablo Carreño Busta se va fuera Set 1 Ace de Marin Cilic con un saque liftado que no puede devolver Pablo Carreño Busta Set 1 Marin Cilic falla su segundo servicio, doble falta Set 1 0 - 0

40 - 40 Pablo Carreño Busta estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Segunda bola de break para Carreño !!! Set 1 0 - 0

40 - ADV Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Pablo Carreño Busta que supera a Marin Cilic y consigue el punto Set 1 0 - 0

40 - 40 Marin Cilic estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 0

ADV - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Marin Cilic que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto Set 1 0 - 0

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Marin Cilic que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto Set 1 BOLA DE BREAK PARA CARREÑO !!! Primera oportunidad del partido... Set 1 0 - 0

40 - ADV El golpe de derecha de Marin Cilic se va fuera Set 1 Marin Cilic falla su segundo servicio, doble falta Set 1 Ace de Marin Cilic con un saque liftado que no puede devolver Pablo Carreño Busta Set 1 Marin Cilic falla su segundo servicio, doble falta Set 1 Saque liftado de Marin Cilic, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque liftado de Marin Cilic, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 0

15 - 30 Marin Cilic estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Saque liftado de Marin Cilic, Pablo Carreño Busta no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Marin Cilic falla su segundo servicio, doble falta ESPAÑA, INVICTO EN COPA DAVIS CONTRA CROACIA. Esta será la cuarta eliminatoria de Copa Davis entre España y Croacia y la Armada no ha perdido en ninguna de las tres anteriores. La última fue en 2019, en la fase de grupos, y la victoria fue por 3-0. CILIC DOMINA EL CARA A CARA. Este será el sexto enfrentamiento entre Pablo Carreño y Marin Cilic y el croata domina el cara a cara con cuatro victorias y una sola derrota, aunque fue el español el que se impuso en el último duelo entre ambos, disputado el año pasado en los JJOO de Yokio (5-7, 6-4, 6-4). El tenista de Gijón ostenta actualmente el 13º puesto en el ranking ATP y en el presente ejercicio consiguió en Toronto, el primer título Masters 1000 de su trayectoria. Por su parte, Pablo Carreño disputa su noveno compromiso en esta competición, con tres victorias y cinco derrotas en su haber. Marin Cilic es todo un veterano en esta competición con 31 eliminatorias a sus espaldas. En individuales, ha disputado 47 partidos, con 32 victorias y 15 derrotas en su balance. El tenista de Medjugorje no ha conseguido ningún título en este 2022 y su mejor actuación la consiguió al llegar a las semifinales en Roland Garros, cayendo finalmente a manos de Casper Ruud. Disputó, además, la final en Tel Aviv en este tramo final de la temporada y en ese choque sucumbió contra Novak Djokovic. Pero no será fácil, para ello tendrá que doblegar a Marin Cilic, actual número 17 de la ATP y ganador de 20 torneos en el circuito, incluyendo el US Open de 2014. Después de la derrota de Roberto Bautista hace unos minutos contra Borna Coric, Carreño está obligado a ganar este partido si quiere mantener con opciones a la Armada y forzar el duelo definitivo de dobles. Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido entre Pablo Carreño y Maric Cilic, correspondiente al segundo punto de la eliminatoria de cuartos de final de la Copa Davis entre España y Croacia. ¿Preparados? Comenzamos…