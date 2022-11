Volver al inicio Set 1 Juego en blanco para Bautista. Cumple con su parte el tenista castellonense, pero lo cierto es que el primer parcial del partido está en las manos del jugador croata y sirve ahora para adjudicárselo. Set 1 Ace de Roberto Bautista Agut con un saque liftado que no puede devolver Borna Coric Set 1 5 - 3

0 - 40 El golpe de derecha de Borna Coric se va fuera Set 1 5 - 3

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Roberto Bautista Agut que supera a Borna Coric y consigue el punto Set 1 5 - 3

0 - 15 Borna Coric estrella su golpe de revés en la red Set 1 Confirma Coric el break conseguido en el juego anterior y lo cierto es que el jugador balcánico está ofreciendo de momento un gran nivel en pista. Set 1 Ace de Borna Coric con un saque liftado que no puede devolver Roberto Bautista Agut Set 1 4 - 3

40 - 15 Impresionante passing shot de Borna Coric desde el fondo de la pista supera a Roberto Bautista Agut y le sirve para ganar el punto Set 1 4 - 3

30 - 15 El revés de Roberto Bautista Agut se va fuera Set 1 4 - 3

15 - 15 El revés de Borna Coric se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Borna Coric, Roberto Bautista Agut no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Toca remontar porque da la sensación de que el primer set se le ha puesto bastante complicado al equipo dirigido por Sergi Bruguera. Set 1 BREAK PARA CROACIA !!! Tremendo ahora Borna Coric, jugándose una dejada tremenda con la que hizo que el punto recayera de su lado. Set 1 4 - 3

0 - 0 La volea de Roberto Bautista Agut se va fuera Set 1 Saque liftado de Roberto Bautista Agut, Borna Coric no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 DOS BOLAS DE BREAK PARA CORIC !!! Mucha presión de nuevo sobre el saque del español... Set 1 3 - 3

40 - 15 Roberto Bautista Agut estrella su golpe de revés en la red Set 1 3 - 3

30 - 15 El globo defensivo de Roberto Bautista Agut se va fuera Set 1 3 - 3

15 - 15 Borna Coric estrella su golpe de revés en la red Set 1 3 - 3

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Borna Coric que supera a Roberto Bautista Agut y consigue el punto Set 1 Ahora juego también muy cómodo con servicio para Borna Coric !!! Set 1 3 - 3

0 - 0 El golpe de derecha de Roberto Bautista Agut se va fuera Set 1 Ace de Borna Coric con un saque liftado que no puede devolver Roberto Bautista Agut Set 1 2 - 3

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Borna Coric que supera a Roberto Bautista Agut y consigue el punto Set 1 2 - 3

15 - 15 El golpe de derecha de Borna Coric se va fuera Set 1 Saque liftado de Borna Coric, Roberto Bautista Agut no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Juego en blanco para Roberto Bautista, el primero del partido. Los dos jugadores van ganando solidez con su saque tras unos primeros juegos en los que se pudo haber hecho bastante daño al resto. Igualdad, en cualquier caso, en estos primeros compases de esta eliminatoria de cuartos de final entre España y Croacia. Set 1 2 - 3

0 - 0 El revés de Borna Coric se va fuera Set 1 2 - 2

0 - 40 El golpe de derecha de Borna Coric se va fuera Set 1 Saque liftado de Roberto Bautista Agut, Borna Coric no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Saque liftado de Roberto Bautista Agut, Borna Coric no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Está subiendo mucho el nivel el tenista croata con su saque y le ha costado ahora mucho más a Bautista poder restar con ciertas garantías. Set 1 Ace de Borna Coric con un saque liftado que no puede devolver Roberto Bautista Agut Set 1 1 - 2

40 - 30 La volea de Borna Coric se va fuera Set 1 1 - 2

40 - 15 Roberto Bautista Agut estrella su golpe de revés en la red Set 1 Ace de Borna Coric con un saque liftado que no puede devolver Roberto Bautista Agut Set 1 1 - 2

15 - 15 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Borna Coric que supera a Roberto Bautista Agut y consigue el punto Set 1 1 - 2

0 - 15 Fabuloso resto de revés de Roberto Bautista Agut que no consigue devolver Borna Coric Set 1 Más confortable ahora el turno de servicio de Bautista, pero todo apunta a que el duelo entre estos dos jugadores va a ser durísmo, con mucha igualdad en pista. Set 1 1 - 2

0 - 0 El golpe de derecha de Borna Coric se va fuera Set 1 1 - 1

15 - 40 El golpe de derecha de Roberto Bautista Agut se va fuera Set 1 Ace de Roberto Bautista Agut con un saque liftado que no puede devolver Borna Coric Set 1 1 - 1

0 - 30 Roberto Bautista Agut con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Borna Coric se apunta el tanto Set 1 1 - 1

15 - 0 El golpe de derecha de Roberto Bautista Agut se va fuera Set 1 1 - 1

0 - 0 Borna Coric con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 Segundo servicio liftado de Borna Coric, Roberto Bautista Agut no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 1

40 - 40 El golpe de derecha de Borna Coric se va fuera Set 1 0 - 1

ADV - 40 El golpe de derecha de Roberto Bautista Agut se va fuera Set 1 0 - 1

40 - 40 El revés de Borna Coric se va fuera Set 1 0 - 1

40 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Borna Coric que supera a Roberto Bautista Agut y consigue el punto Set 1 Ace de Borna Coric con un saque cortado que no puede devolver Roberto Bautista Agut Set 1 0 - 1

15 - 30 El revés de Borna Coric se va fuera Set 1 0 - 1

15 - 15 El revés de Borna Coric se va fuera Set 1 0 - 1

15 - 0 El revés de Roberto Bautista Agut se va fuera Set 1 Se hace Bautista con el primer juego del partido y la verdad es que el jugador español se lo ha tenido que trabjar de lo lindo porque Coric ha presionado mucho desde la zona de resto, hasta el punto de llegar a disfrutar de la primera opción de rotura. Set 1 0 - 1

0 - 0 Borna Coric estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 0

40 - ADV Borna Coric estrella su golpe de derecha en la red Set 1 0 - 0

40 - 40 El revés de Roberto Bautista Agut se va fuera Set 1 0 - 0

40 - ADV El revés de Borna Coric se va fuera Set 1 Saque liftado de Roberto Bautista Agut, Borna Coric no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 BOLA DE BREAK PARA CROACIA !!! Problemas para el primer turno de saque de Bautista. Set 1 0 - 0

ADV - 40 Roberto Bautista Agut estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 0

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Borna Coric que supera a Roberto Bautista Agut y consigue el punto Set 1 Roberto Bautista Agut falla su segundo servicio, doble falta Set 1 0 - 0

15 - 40 El golpe de derecha de Borna Coric se va fuera Set 1 0 - 0

15 - 30 Roberto Bautista Agut estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 0

0 - 30 Impresionante passing shot de Roberto Bautista Agut desde el fondo de la pista supera a Borna Coric y le sirve para ganar el punto Set 1 Saque liftado de Roberto Bautista Agut, Borna Coric no puede precisar el resto y la bola se va fuera Bautista ocupa en estos momentos el 21º puesto en el ranking ATP y esta temporada ha sido de las más exitosas de su carrera con dos títulos, en Kitzbuhel y Doha. De hecho, desde 2018 no conquistaba tantos títulos en un mismo año (también dos). SIETE TRIUNFOS SEGUIDOS EN COPA DAVIS. Este es el 20ª partido de Roberto Bautista en Copa Davis y el tenista de Castellón ha logrado 13 victorias (seis derrotas). Atesora siete triunfos consecutivos en la competición y no pierde desde 2019, cuando cayó contra Andrey Rublev. De momento, hay igualdad en el cara a cara entre ambos jugadores, con cuatro victorias para cada uno. Si es cierto que Borna Coric se ha llevado el triunfo en sus tres últimos enfrentamientos, incluyendo el disputado en este 2022 en el Masters 1000 de Cincinatti (6-2, 6-3). Nos centramos ya en el primer partido de la serie. Como indicábamos, Roberto Bautista se mide a Borna Coric y ambos son dos viejos conocidos en el circuito, puesto que ya se han enfrentado hasta en ocho ocasiones, aunque este será su primer duelo en la Copa Davis. ESPAÑA, INVICTO EN COPA DAVIS CONTRA CROACIA. Esta será la cuarta eliminatoria de Copa Davis entre España y Croacia y la Armada no ha perdido en ninguna de las tres anteriores. La última fue en 2019, en la fase de grupos, y la victoria fue por 3-0. En estas Davis Cup Finals, España cuenta con las destacadas ausencias de Rafa Nadal, ya conocida desde hace tiempo, y la de Carlos Alcaraz, que se ha perdido por lesión tanto esta cita como las ATP Finals que se disputaron en Turín la pasada semana. Ayer se disputó la primera eliminatoria de cuartos de final con el duelo entre Australia y Países Bajos. El país oceánico se impuso en los dos durísimos duelos individuales y ya espera en semifinales al ganador de este duelo. ESPAÑA, PAÍS MÁS LAUREADO EN LA COPA DAVIS EN EL SIGLO XXI. Desde el año 2000, la Armada ha conquistado seis títulos en la Copa Davis, más que ningún otro país. En este periodo, Rusia logró tres Ensaladeras y países como Croacia y República Checa, dos cada uno. España logró el título en 2019 y en esta edición persigue su séptimo entorchado en este torneo, pudiendo igualar a Suecia como el quinto país con más títulos, solo por detrás de Estados Unidos (32), Australia (28), Francia (10) y Reino Unido (10). Este es el tercer año que la Copa Davis disputa este formato de eliminatorios con sede única. Las dos primeras se disputaron en Madrid y la de 2022 en Málaga, tal y como hemos comentado anteriormente. Abren fuego a partir de las 16:00 horas (horario peninsular) Roberto Bautista contra Borna Coric, mientras que Pablo Carreño se medirá a Marin Cilic en el segundo duelo. Como bien saben, la eliminatoria consta de dos enfrentamientos individuales y si fuera necesario el desempate, se disputaría un tercer encuentro de dobles. Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión de la eliminatoria de cuartos de final de la Davis Cup Finals entre Croacia y España desde el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, en Málaga. ¿Preparados? Comenzamos…