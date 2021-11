Volver al inicio Set 1 0 - 1

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Emilio Gomez que supera a Pablo Carreño Busta y consigue el punto Todo preparado en el Madrid Arena de la Casa de Campo que presenta a esta hora mejor ambiente que en el encuentro de Feliciano López. Se nota que el público ha salido de trabajar. El juez de silla será el francés Damien Dumusois. Aplausos a ambos tenistas. Pablo Carreño a sellar el trámite ante Ecuador. Sin embargo, en Copa Davis cuenta con una dilatada experiencia. Ha disputado 30 partidos con un resumen de 17 victorias y 13 derrotas. Ha vencido sus últimos tres partidos: en la final del grupo I en 2018 ante Darian King (Barbados), en los cuartos de final del grupo I de 2019 contra Juan Lugo (Venezuela); y sobre todo en el Play Off de acceso a esta Davis Cup Finals en el 3-0 ante Japón derrotando a Go Soeda por 7-5 y 7-6. Su rival de hoy es Emilio Gómez, diestro de 29 años de edad y asesorado por Andrés Schneiter y Raúl Viver, y al que le cuesta estar en el Top 150 del mundo. Jugador de Challengers donde en este año 2021 ha llegado a dos finales, una la ganó (en Salinas 2 frente a Nicolas Jarry) y la otra la perdió (en Little Rock contra Jack Sock). Pablo Carreño es un tenista diestro muy regular y pausado en su estilo de juego. Más experto en la tierra batida que en la dura, es completo en todas las facetas del juego sin brillar en ninguno de ellos. Cuenta con un buen saque para superficie rápida pero su estilo es más elaborativo que directo, donde en ocasiones podemos ver puntos de mucho pundonor para levantarse del asiento. En cuanto a su andadura con nuestra bandera en la Copa Davis, la experiencia es negativa con un bagaje de dos victorias y cuatro derrotas, incluido su único antecedente en el Finals de 2019 donde participó en la Ensaladera conquistada por España. Sustituyó a Roberto Bautista que causó baja momentánea por la muerte de su padre y perdió en cuartos de final frente a Guido Pella por 7-6, 6-7 y 1-6. Ha sido su punto central de un 2021 en el que ha conquistado Hamburgo y Marbella. Un año que comenzó con las semifinales de la ATP Cup donde venció sus dos partidos en fase de grupos. Y en el que también cabe destacar las semifinales del Conde de Godó, de Mallorca y la final que perdió en Metz ante Hubert Hurkacz. De 30 años de edad y entrenado por Samuel López y César Fábregas, el gijonés cuenta con seis títulos en su haber en su carrera profesional, aunque el mayor éxito de su carrera profesional fue la medalla de bronce conseguido en los Juegos Olímpicos de Tokyo tras derrotar en el tercer y cuarto puesto a todo un Novak Djokovic. Además, contamos con un antecedente entre estos dos jugadores, y no hace mucho (hace mes y medio). También sobre superficie lisa, se vieron las caras por primera vez en la segunda ronda de Indian Wells y la victoria fue española con un claro 6-1 y 6-4 en un partido que duró 1h 10’ y en el que Pablo Carreño venció el 91% de sus primeros saques. Se miden el número 20 del mundo, el asturiano Pablo Carreño, contra el 149 en el Ranking ATP, el guayaquileño Emilio Gómez; por lo que, como ha pasado en el anterior compromiso, nuestro representante no debería tener problemas para pasar por encima al sudamericano y colocar el 2-0 en la eliminatoria. Hola, muy buenas tardes a todos los seguidores del tenis en general y a los amantes de esta Copa Davis Finals en particular. Después del primer punto conseguido por Feliciano López frente a Roberto Quiroz; Pablo Carreño se dispone a hacer lo propio contra Emilio Gómez para asegurar la primera victoria de España en el Grupo A de la edición de este año.