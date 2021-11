Volver al inicio Set 1 4 - 2

40 - 40 Feliciano López estrella su golpe de revés en la red Set 1 4 - 2

40 - 30 Roberto Quiroz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 Ace de Feliciano López con un saque liftado que no puede devolver Roberto Quiroz Set 1 4 - 2

30 - 15 Feliciano López con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 Saque liftado de Feliciano López, Roberto Quiroz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 4 - 2

0 - 15 Gran resto de derecha de Roberto Quiroz que supera a Feliciano López y consigue el punto Set 1 Trata Roberto Quiroz de hacerse fuerte ahora con el saque y tendrá que seguir intentando buscar algo al resto porque su situación en esta primera manga del partido es ciertamente comprometida. Set 1 4 - 2

0 - 0 Feliciano López estrella su golpe de derecha en la red Set 1 4 - 1

15 - 40 El revés de Feliciano López se va fuera Set 1 4 - 1

15 - 30 Gran volea desde media pista de Roberto Quiroz que supera a Feliciano López y consigue el punto Set 1 Saque liftado de Roberto Quiroz, Feliciano López no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 4 - 1

15 - 0 Roberto Quiroz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 CONFIRMA FELICIANO EL BREAK !!! Con algo de incertidumbre eso si porque tuvo que acometer otra bola de rotura en contra, pero lo cierto es que no le está temblando el pulso al español con el servicio y está solventando bien los puntos importantes. Set 1 Saque liftado de Feliciano López, Roberto Quiroz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 3 - 1

ADV - 40 Gran volea desde media pista de Feliciano López que supera a Roberto Quiroz y consigue el punto Set 1 Ha levantado ya cinco bolas de break en contra Feliciano López !!! Set 1 Saque liftado de Feliciano López, Roberto Quiroz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 BOLA DE BREAK PARA ECUADOR !!! Set 1 3 - 1

30 - 40 Contradejada de Roberto Quiroz con la que supera a Feliciano López y gana el punto Set 1 Ace de Feliciano López con un saque liftado que no puede devolver Roberto Quiroz Set 1 3 - 1

15 - 30 Feliciano López estrella su golpe de revés en la red Set 1 3 - 1

15 - 15 Feliciano López con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 3 - 1

0 - 15 Feliciano López estrella su golpe de revés en la red Set 1 BREAK DE ESPAÑA !!! Ha aprovechado Feliciano la primera oportunidad y ya camina el español con un break de ventaja en este primer parcial. Set 1 3 - 1

0 - 0 La volea de Roberto Quiroz se va fuera Set 1 BOLA DE BREAK PARA ESPAÑA !!! Primera oportunidad del partido para Feli !!! Set 1 2 - 1

40 - 30 Roberto Quiroz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 2 - 1

30 - 30 Feliciano López con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 2 - 1

15 - 30 Roberto Quiroz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 2 - 1

15 - 15 El golpe de derecha de Roberto Quiroz se va fuera Set 1 2 - 1

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Roberto Quiroz que supera a Feliciano López y consigue el punto Set 1 Parece que Feli está consiguiendo sacudirse la tensión inicial y ahora ha conseguido jugar con su saque de forma mucho más fluida. Ya acumula cuatro aces el tenista toledano. Set 1 2 - 1

0 - 0 Feliciano López con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 Ace de Feliciano López con un saque liftado que no puede devolver Roberto Quiroz Set 1 Saque liftado de Feliciano López, Roberto Quiroz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 1

15 - 15 Feliciano López estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 1

15 - 0 Feliciano López con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 Menos dificultades en su turno de saque para Roberto Quiroz... Set 1 1 - 1

0 - 0 El golpe de derecha de Feliciano López se va fuera Set 1 Saque liftado de Roberto Quiroz, Feliciano López no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 0

15 - 30 Roberto Quiroz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 0

0 - 30 Impresionante passing shot de Roberto Quiroz desde el fondo de la pista supera a Feliciano López y le sirve para ganar el punto Set 1 Saque liftado de Roberto Quiroz, Feliciano López no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Muy complicado el primer turno de servicio de Feliciano !!! Ha tenido que levantar cuatro bolas de break en contra el jugador español antes de anotar su primer juego del partido. Set 1 Ace de Feliciano López con un saque liftado que no puede devolver Roberto Quiroz Set 1 Saque liftado de Feliciano López, Roberto Quiroz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 0

40 - 40 Feliciano López con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 0 - 0

40 - ADV Feliciano López estrella su golpe de revés en la red Set 1 Fuerza el deuce Feliciano !!! Set 1 Ace de Feliciano López con un saque liftado que no puede devolver Roberto Quiroz Set 1 Salva las dos primeras bolas de rotura en contra Feliciano Set 1 Segundo servicio liftado de Feliciano López, Roberto Quiroz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Ace de Feliciano López con un saque liftado que no puede devolver Roberto Quiroz Set 1 TRIPLE BOLA DE BREAK PARA ECUADOR !!! Set 1 0 - 0

15 - 30 Roberto Quiroz no consigue superar la red con su volea Set 1 0 - 0

0 - 30 Fácil dejada de Roberto Quiroz con la que gana el punto Set 1 Feliciano López falla su segundo servicio, doble falta Esta será la primera vez que se enfrenten Feliciano López y Roberto Quiroz. El ecuatoriano ocupa actualmente el puesto número 291 en el ranking y, aunque es un jugador que se desenvuelve con más asiduidad en el circuito challenger, esta temporada fue capaz de alcanzar los cuartos de final en el ATP 250 de Delray Beach. Esta es la segunda eliminatoria que disputen España y Ecuador en la Copa Davis. La primera fue en 1967, en semifinales, con contundente victoria del equipo español por 5-0 en el Real Club Tenis de Barcelona como sede y Manolo Santana como gran protagonista imponiéndose en los dos partidos de individuales, además de en el choque de dobles. No obstante, desde 2000, España ha ganado esta competición en seis de las 20 ediciones disputadas (2000, 04, 08, 09, 11 y 19), disputando además las finales de 2003 y 2012, más que ninguna otra nación. DATO. España es la sexta nación más laureada en la Copa Davis, con seis entorchados y solo Estados Unidos (32), Australia (28), Francia (10), Gran Bretaña (10) y Suecia (7) han conseguido más títulos a lo largo de la historia. Feliciano López ocupa en la actualidad el puesto 106 del ranking ATP. Ha ganado siete títulos ATP a lo largo de su trayectoria y su mejor resultado esta temporada lo consiguió al alcanzar la final en el torneo de Tenerife disputado hace apenas tres semanas. En cuanto a sus prestaciones en partidos individuales, el toledano ha disputado 15 choques en esta competición, con un balance de seis victorias y nueve derrotas. Con cinco títulos de Copa Davis a sus espaldas, Feliciano López es uno de los grandes artífices de la época dorada de España en este torneo. Ha estado presente en 29 eliminatorias hasta el momento, disputando un total de 39 partidos, con 17 victorias y 22 derrotas. El choque de dobles lo disputarán, en principio, Marcel Granollers y Feliciano López contra la pareja formada por Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo. De este modo, Feli haría doblete en una intensa primera jornada en la que asume un rol claramente protagonista. Esto ha provocado que Sergi Bruguera tenga que hacer cambios de última hora en el equipo y finalmente ha decidido que sea Feliciano López el que abra fuego en esta serie y se enfrente a Roberto Quiroz. El segundo duelo de individuales lo disputarán Pablo Carreño contra Emilio Gómez, el número 1 del equipo ecuatoriano. Así, a las bajas ya conocidas por lesión de Rafa Nadal y de Roberto Bautista se sumó a última hora de ayer la de Carlos Alcáraz, la nueva sensación del tenis español, tras dar positivo por Covid-19. La Armada comienza hoy la defensa del título conseguido en 2019 en la Caja Mágica y espera que Madrid vuelva a ser talismán, aunque es cierto que las lesiones y las bajas de última hora han dejado bastante mermado el equipo capitaneado por Sergi Bruguera de cara a esta importante cita con la que se cierra el curso tenístico 2021. Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo del estreno de España en las finales de la Copa Davis contra Ecuador. ¿Preparados? Comenzamos…