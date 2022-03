Volver al inicio Set 2 3 - 1

0 - 0 El passing shot de Marius Copil se estrella en la red Set 2 ¡¡¡ RESTAZO DE CARLOS ALCARAZ !!! ¡¡¡ RESTAZO DE CARLOS ALCARAZ !!! ¡¡¡ RESTAZO DE CARLOS ALCARAZ !!! ¡¡¡ GRAN DERECHA EN FORMA DE PASSING SHOT !!! ¡¡¡ PELOTA DE BREAK DE ESPAÑA !!! Set 2 2 - 1

40 - 30 Gran resto de derecha de Carlos Alcaraz que supera a Marius Copil y consigue el punto Set 2 2 - 1

30 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Ace de Marius Copil con un saque plano que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 2 DOS DERECHAS DE MARIUS COPIL YERRAN Y CARLOS ALCARAZ VUELVE A COLOCARSE CON 0-30 PARA CERCAR EL BREAK POINT. Bien el murciano bloqueando en el resto. Set 2 2 - 1

30 - 0 El golpe de derecha de Marius Copil se va fuera Set 2 2 - 1

15 - 0 El golpe de derecha de Marius Copil se va fuera Set 2 El primer servicio ayuda a Carlos Alcaraz a seguir férreo al servicio, aunque no se puede despista porque Marius Copil está al acecho al resto y, en este juego, nos ha brindado una contradejada elegante y exquisita. Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Marius Copil se va fuera Set 2 1 - 1

40 - 30 Contradejada de Marius Copil con la que supera a Carlos Alcaraz y gana el punto Set 2 1 - 1

40 - 15 El golpe de derecha de Marius Copil se va fuera Set 2 1 - 1

30 - 15 El globo de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Marius Copil se va fuera Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Marius Copil se va fuera Set 2 JUEGO PARA MARIUS COPIL AL RALENTÍ. Todo su juego pasa por el saque, le da igual arriesgar en sus segundos y bien es cierto que ha definido de manera formidable con un invertido de derecha muy angulado tras resto del campeón de Río. Set 2 1 - 1

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Marius Copil que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 2 Saque plano de Marius Copil, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 ¡¡¡ TERCERA DOBLE FALTA DE MARIUS COPIL EN EL MISMO JUEGO !!! ¡¡¡ DEUCE !!! No hay ritmo, todo pasa por el servicio del tenista de Arad. Set 2 Marius Copil falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Saque plano de Marius Copil, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 ¡¡¡ DOS DOBLES FALTAS, LA SEGUNDA GROTESCA, DE MARIUS COPIL VUELVE A ACERCAR A ESPAÑA A LA PELOTA DE BREAK !!! De nuevo, miradas entre Louis Engzell y el rumano que están teniendo sus más y sus menos en determinadas líneas. Set 2 Marius Copil falla su segundo servicio, doble falta Set 2 Marius Copil falla su segundo servicio, doble falta Set 2 1 - 0

0 - 30 El passing shot de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 1 - 0

0 - 15 Fácil dejada de Marius Copil con la que gana el punto Set 2 CARLOS ALCARAZ EMPIEZA CON BUEN PIE EL SEGUNDO SET. Parecía que lo iba a amarrar en blanco, pero dos errores no forzados por su parte (entre ellos un remate clamoroso) han hecho que se lo complicara, pero un segundo saque con kick ha dificultado a Marius Copil que no ha podido restarlo. Set 2 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Marius Copil no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 2 0 - 0

40 - 30 El remate de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 2 0 - 0

40 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 2 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Marius Copil se va fuera Set 2 0 - 0

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Marius Copil y consigue el punto Set 2 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Marius Copil no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Hay tenista de futuro y hoy lo está demostrando. Solvencia, tranquilidad y paciencia. Domina todos los registros frente a Marius Copil que solo se ha sostenido gracias a su saque, excelso en puntos comprometido, algo que no ha sucedido con el superbreak final. Set 1 ¡¡¡ PRIMER SET GANADO POR CARLOS ALCARAZ EN LA COPA DAVIS !!! ¡¡¡ HA TARDADO 40 MINUTOS EN CONSEGUIRLO Y LO HA HECHO DESPUÉS DE FORZAR SUS PRIMEROS PUNTOS DE BREAK EN EL ÚLTIMO JUEGO DE ESTA MANGA APROVECHÁNDOLO A LA PRIMERA !!! Set 1 6 - 4

0 - 0 Passing shot afortunado de Carlos Alcaraz que toca la red y consigue el punto Set 1 ¡¡¡ SEGUNDA DOBLE FALTA PARA MARIUS COPIL...... DOBLE PUNTO DE SET PARA ESPAÑA !!! Set 1 Marius Copil falla su segundo servicio, doble falta Set 1 5 - 4

30 - 15 La dejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 1 LOUIS ENGZELL CONTRADICE A MARIUS COPIL EN LA SEÑALIZACIÓN DE UNA PELOTA DE CARLOS ALCARAZ QUE TOCÓ LA LÍNEA,Y LA PELOTA DE SET QUE SOBREVUELA EL PUENTE ROMANO DE MARBELLA. 0-30- Set 1 5 - 4

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Marius Copil y consigue el punto Set 1 5 - 4

15 - 0 Marius Copil estrella su golpe de derecha en la red Set 1 ¡¡¡ JUEGO EN BLANCO PARA CARLOS ALCARAZ QUE AHORA SE DISPONE A RESTAR PARA CERRAR EL SET !!! Afianzado con su servicio, el murciano le falta un pasito para inquietar al rumano. Está restando mejor, ya ha pillado en la red a su rival en varias ocasiones, pero ahora necesita que Marius Copil se ponga algo nervioso en los puntos decisivos con su saque. Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Marius Copil se va fuera Set 1 4 - 4

40 - 0 La contradejada de Marius Copil se va fuera Set 1 4 - 4

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Marius Copil y consigue el punto Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Marius Copil se va fuera Set 1 ¡¡¡ NO LLEGA LA BOLA DE BREAK Y NOS ADENTRAMOS EN LA FASE DECISIVA DEL PRIMER SET !!! Marius Copil vuelve a exhibir una gran firmeza cuando tiene que tirar de puntos gratuitos de saque en los momentos más comprometidos. Set 1 Saque plano de Marius Copil, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque plano de Marius Copil, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 ¡¡¡ DOS GRANDES RESTOS DE CARLOS ALCARAZ LE AYUDAN A FORZAR EL DEUCE !!! Uno en forma de passing y el otro a los pies para intentar lograr esa ansiada pelota de break. Set 1 4 - 3

40 - 40 Marius Copil no consigue superar la red con su volea Set 1 4 - 3

30 - 40 Remate desde la red de Carlos Alcaraz que no opciones a Marius Copil Set 1 Saque plano de Marius Copil, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque plano de Marius Copil, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 4 - 3

15 - 15 Derechazo afortunado desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que toca la red y consigue el punto Set 1 4 - 3

0 - 15 Remate desde la red de Marius Copil que no opciones a Carlos Alcaraz Set 1 PRIMER SAQUE DIRECTO DEL ENCUENTRO PARA LUCAS ALCARAZ QUE LE SIRVE PARA CERRAR EL JUEGO DONDE CADA VEZ SE LE VE MÁS CÓMODO SOBRE LA PISTA. 4-3 y ello quiere decir, pelotas nuevas. Set 1 Ace de Carlos Alcaraz con un saque plano que no puede devolver Marius Copil Set 1 3 - 3

40 - 15 Impresionante passing shot de Carlos Alcaraz desde el fondo de la pista supera a Marius Copil y le sirve para ganar el punto Set 1 3 - 3

30 - 15 Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Marius Copil se apunta el tanto Set 1 3 - 3

15 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Carlos Alcaraz no puede dar ese paso adelante para forzar la pelota de break. Con passings y buenos restos, ha contado con un 0-30 a favor pero Marius Copil ha lucido el mejor de sus saques cuando más lo ha necesitado, incluso con segundos servicios. Set 1 3 - 3

15 - 0 Marius Copil estrella su golpe de revés en la red Set 1 Saque plano de Marius Copil, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Marius Copil, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 3 - 2

40 - 40 Fabuloso resto de revés de Carlos Alcaraz que no consigue devolver Marius Copil Set 1 Saque plano de Marius Copil, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 3 - 2

30 - 30 Buen derechazo desde la red de Marius Copil que supera a Carlos Alcaraz Set 1 Saque plano de Marius Copil, el resto de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 3 - 2

30 - 0 Marius Copil estrella su golpe de derecha en la red Set 1 3 - 2

15 - 0 Con un efectivo passing shot desde el centro de la pista, Carlos Alcaraz supera a Marius Copil y gana el tanto Set 1 JUEGO PARA CARLOS ALCARAZ QUE TAMBIÉN HA NECESITADO DE DEUCE. Sube la calidad y también el riesgo en su golpeo frente a un jugador rumano de muchas tablas que conoce sus limitaciones pero que sabe jugar con el estado anímico de su rival y su condición de debutante. Set 1 3 - 2

0 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Marius Copil y consigue el punto Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Marius Copil se va fuera Set 1 2 - 2

40 - 40 Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red Set 1 2 - 2

40 - 30 Impresionante passing shot de Carlos Alcaraz desde el fondo de la pista supera a Marius Copil y le sirve para ganar el punto Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Marius Copil se va fuera Set 1 2 - 2

15 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Marius Copil no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 2 - 2

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Marius Copil que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 A MARIUS COPIL LE HA COSTADO PERO CARLOS ALCARAZ NO HA SABIDO RESTAR CON LOS SEGUNDOS DE SU RIVAL. Mal porcentaje de primeros del rumano que aún así no tiene problemas para arriesgar y anotarse el juego del empate en este inicio de partido. Set 1 Segundo servicio liftado de Marius Copil, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 2 - 1

40 - ADV Remate desde la red de Marius Copil que no opciones a Carlos Alcaraz Set 1 2 - 1

40 - 40 El golpe de derecha de Marius Copil se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Marius Copil, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 NOS VAMOS AL PRIMER DEUCE DEL ENCUENTRO. Carlos Alcaraz se rehace de un 0-30, Marius Copil comete su primera doble falta y el español empieza a buscarle las cosquillas al rumano tirado en la red. Set 1 2 - 1

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Marius Copil y consigue el punto Set 1 2 - 1

30 - 40 Marius Copil con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 Marius Copil falla su segundo servicio, doble falta Set 1 2 - 1

15 - 30 Impresionante passing shot de Carlos Alcaraz desde el fondo de la pista supera a Marius Copil y le sirve para ganar el punto Set 1 2 - 1

0 - 30 El passing shot de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 1 Segundo servicio liftado de Marius Copil, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 CARLOS ALCARAZ SE ANOTA EL SEGUNDO PUNTO DE LA MAÑANA. Y en esta ocasión sí que ha dado rienda suelta a su potente primer servicio obteniendo puntos gratuitos en tres de los cuatro que ha conseguido. Solo un revés precioso de Marius Copil ha sido la excepción a un juego perfecto por parte del marroquí. Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Marius Copil se va fuera Set 1 1 - 1

40 - 15 El golpe de Marius Copil se va fuera Set 1 1 - 1

30 - 15 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Marius Copil que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Marius Copil se va fuera Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Marius Copil se va fuera Set 1 Marius Copil ha hecho gala de la que es, sin duda, su mejor arma, que es el saque, y alardeando de su condición de doblista marchándose con rapidez en la red definiendo con la volea. 1-1 Set 1 1 - 1

0 - 0 Marius Copil con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 Segundo servicio liftado de Marius Copil, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 0

0 - 30 Remate desde la red de Marius Copil que no opciones a Carlos Alcaraz Set 1 1 - 0

0 - 15 Marius Copil con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 PRIMER JUEGO EN LA HISTORIA DE LA COPA DAVIS PARA CARLOS ALCARAZ. Con dificultades con el primer servicio, ha resuelto con mucha facilitad su servicio dadas las dificultades de restar de su oponente y a que el murciano ha vivido dentro de pista en estos primeros 4 minutos. Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Marius Copil se va fuera Set 1 0 - 0

40 - 15 Con un preciso passing shot desde el la red, Carlos Alcaraz supera a Marius Copil y gana el tanto Set 1 Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Marius Copil se va fuera Set 1 0 - 0

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Marius Copil y consigue el punto Set 1 El primer punto de la historia de Carlos Alcaraz en la Copa Davis ha comenzado arriesgando con el segundo servicio y fallando con el revés cortado tras un breve intercambio. 0-15. Set 1 0 - 0

0 - 15 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Todo preparado en Marbella, en el Puente Romano Club de Tenis, en un día muy nuboso que avecina primavera, viendo influyente y que amenaza lluvia con timidez (20% de probabilidad). Ambos jugadores han terminado de calentar. La juez de silla será la sueca Louise Engzell. Debuta Carlos Alcaraz. A por el 2-0. Doblista de buen servicio, disputa la tercera eliminatoria de su carrera de Play Off clasificatorio para disputar el Grupo Mundial. En ambos casos, los rumanos perdieron: 0-5 ante República Checa en 2011 y, sobre todo, 3-2 en Suecia en 2009. Y en ambos casos, Marius Copil, que jugó los dobles de esas series, disputó los individuales no decisivos. Marius Copil, de Arad y de 31 años de edad, diestro de revés a una mano, será su rival. Llegó hace tres años a ser el número 57 del mundo en 2018 merced a llegar a las finales esa temporada de Sofía y de Basilea ante Roger Federer. En Copa Davis cumplirá su 13ª temporada representando al equipo rumano, tiene un bagaje a favor de 19-8 en individuales (3-3 en tierra batida). De hecho, en la tierra batida de Umag fue donde logró el primer título de su carrera y es donde ha logrado los cuatro challengers en esta iniciación de su carrera. Es verdad que de un tiempo a esta parte ha cogido músculo, que su tenis es muy directo, más propio de la superficie lisa, pero tiene la lectura de juego de un veterano, muy táctico, propio de la arcilla. Esta aparición en Marbella es un pequeño paréntesis y quizás contraproducente teniendo en cuenta que ya vienen en el calendario Indian Wells y Miami para poder dar el salto al Top Ten. Algo que también podría conseguir en su especialidad que, como buen jugador español, es la tierra batida. Ya podía haber debutado en la Davis Cup Finals del año pasado pero el COVID le apartó de la convocatoria. Venía de ser el campeón de la Next Gen ATP Finals o de los cuartos de final del Open USA; y, desde entonces, ha llegado a la tercera ronda del Open de Australia y conquistó su primer ATP 500 en Río de Janeiro. Otros debuts relevantes con España en la Copa Davis fueron el de Manolo Santana en Egipto en 1958 con casi 20 años (ganó a Adel Ismail 7-5, 6-1, 1-6 y 6-4), el de Manolo Orantes EN 1967 con 18 años y 3 meses ante Egipto también (ganó a El Sonbol por 6-1, 6-2 y 6-2), o el de Juan Carlos Ferrero en el año 2000 con 20 años y 2 meses ante el ruso Yevgeny Kafelnikov al que derrotó por un triple 6-2. Se trata del jugador español más joven en debutar con “la Armada” con 18 años y 10 meses desde que el 6 de febrero de 2004, Rafa Nadal apareció en escena en la República Checa para ser decisivo en la serie pero perder en su estreno ante Jiri Novak por 7-6, 6-3 y 7-6. El manacorense tenía 17 años y 8 meses. España vence ya 1-0 después de que nuestro número 1, Roberto Bautista, haya vencido por 6-3 y 6-1 al rumano Gabi Boitán. Y ahora le toca el turno a Carlos Alcaraz, 19º en el Ranking ATP en una cita histórica porque hoy el murciano debuta representando nuestra bandera, y lo hará contra el veterano Marius Copil, 261 del mundo. Hola, muy buenas tardes a todos los seguidores del tenis, a todos los amantes de la Copa Davis y a todos los aficionados españoles porque, a continuación, retransmitiremos el segundo encuentro de esta serie clasificatoria para la Davis Cup Finals que enfrenta a España frente a Rumanía, en el Puente Romano de Marbella.