Volver al inicio Set 1 4 - 3

15 - 30 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 4 - 3

15 - 15 Carlos Alcaraz no consigue superar la red con su volea Set 1 4 - 3

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 1 BREAK DE CARLITOS ALCARAZ !!! Aprovechó la segunda de las dos bolas de rotura que ha tenido para quebrar por primera vez el saque de su rival y ponerse por primera vez por delante en el simultáneo. Set 1 4 - 3

0 - 0 Cameron Norrie estrella su golpe de revés en la red Set 1 Saque liftado de Cameron Norrie, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 DOS BOLAS DE BREAK PARA ALCARAZ !!! Son sus primeras oportunidades en el partido. Set 1 Cameron Norrie falla su segundo servicio, doble falta Set 1 3 - 3

30 - 15 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 1 3 - 3

15 - 15 Cameron Norrie no consigue superar la red con su volea Set 1 Saque liftado de Cameron Norrie, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Le devuelve el español ahora el juego en blanco a su rival. Ninguno de los dos jugadores se ha podido acercar ahora a la opción de disponer de una bola de break. Set 1 3 - 3

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 1 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Cameron Norrie no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 2 - 3

30 - 0 Remate desde la red de Carlos Alcaraz que no opciones a Cameron Norrie Set 1 2 - 3

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 1 Dominio del saque por parte de ambos jugadores en este tramo de la final en el torneo bonaerense. Set 1 Saque liftado de Cameron Norrie, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 2 - 2

0 - 40 El passing shot de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Ace de Cameron Norrie con un saque liftado que no puede devolver Carlos Alcaraz Set 1 2 - 2

0 - 15 El revés de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Sin grandes agobios Alcaraz en sus dos primeros turnos de saque. Sólido el jugador español en este tramo inicial del partido, aunque es cierto que Norrie está jugando también a gran nivel. Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Cameron Norrie no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 2

40 - 30 Impresionante passing shot de Cameron Norrie desde el fondo de la pista supera a Carlos Alcaraz y le sirve para ganar el punto Set 1 1 - 2

40 - 15 El golpe de derecha de Cameron Norrie se va fuera Set 1 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Cameron Norrie no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 1 - 2

15 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 1 - 2

15 - 0 Carlos Alcaraz con una precisa dejada a la que no llega Cameron Norrie se apunta el tanto Set 1 Duelo de dejadas en este primer tramo del partido. Los dos jugadores han salido a pista con alta intensidad y están regalando grandes puntos en la mejor final posible en este torneo y es que se enfrentan los dos primeros cabezas de serie. Set 1 1 - 2

0 - 0 Cameron Norrie con una precisa dejada a la que no llega Carlos Alcaraz se apunta el tanto Set 1 1 - 1

30 - 40 Cameron Norrie con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 1 - 1

30 - 30 Cameron Norrie estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 1

15 - 30 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 1

15 - 15 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 1 1 - 1

0 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 1

0 - 0 Carlos Alcaraz con una fabulosa dejada desde el fondo de la pista a la que no llega Cameron Norrie se apunta el tanto Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Cameron Norrie no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 1

30 - 30 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Cameron Norrie no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 1

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Cameron Norrie que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 0 - 1

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Cameron Norrie que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 Amarra el juego Cameron Norrie en su primer turno de servicio del partido, aunque Alcaraz se ha mostrado tremendamente agresivo desde la zona de resto. Set 1 Saque liftado de Cameron Norrie, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 0

30 - 40 El revés de Cameron Norrie se va fuera Set 1 0 - 0

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Cameron Norrie que supera a Carlos Alcaraz y consigue el punto Set 1 0 - 0

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Carlos Alcaraz que supera a Cameron Norrie y consigue el punto Set 1 Saque liftado de Cameron Norrie, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 0

0 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Este será el cuarto duelo entre Carlos Alcaraz y Cameron Norrie y el español domina el cara a cara con tres victorias y una derrota, aunque fue el británico el que se impuso en el último partido (7-6, 6-7 y 6-4), disputado el año pasado en el Masters 1000 de Cincinatti. Algo peor le fueron las cosas en el Open de Australia y Norrie cayó en la tercera ronda a manos del checo Jiri Lehecka. Cameron Norrie ocupa actualmente el puesto número 12 en el ranking ATP. El jugador británico de origen sudafricano ha conseguido cuatro títulos a lo largo de su trayectoria y en la presente temporada disputó la fina del torneo de Auckland. DATO. Carlos Alcaraz ha ganado siete de las nueve finales ATP que ha disputado a lo largo de su trayectoria, aunque cayó en las dos últimas disputadas sobre sobre tierra batida: Vs. Lorenzo Musetti en Haburgo y Vs. Jannik Sinner en Umag, ambas en 2022. Carlos Alcaraz ha iniciado su andadura en la presente temporada como número 2 del ranking ATP después de que Novak Djokovic le arrebatara el cetro con su victoria en el Open de Australia, en el primer Grand Slam del curso, aunque el jugador español lo podría recuperar en función de los resultados que obtenga en una gira americana que le llevará a participar, además de en este torneo de Buenos Aires, en los de Río de Janeiro, Acapulco y los Masters 1000 de Indian Wells y Miami. DATO. Carlos Alcaraz podría ser el primer jugador español que logra la victoria en el torneo de Buenos Aires desde que lo lograra Rafa Nadal en 2015. El tenista de El Palmar persigue la séptima victoria de su carrera después de que en 2021 lograra su primer título en Umag. Alcaraz firmó un 2022 sensacional y terminó el año como número 1 de la ATP tras adjudicarse cinco torneos, incluyendo el US Open, los Masters 1000 de Madrid y Miami, además de los ATP 500 de Río de Janeiro y Barcelona. El jugador murciano ha regresado de forma inmejorable a las pistas tras más de 100 días alejado del circuito por lesión y tiene la oportunidad de conseguir alzarse con su primer título en el primer torneo en el que participa esta temporada. Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la final del torneo de Buenos Aires entre Carlos Alcaraz y Cameron Norrie. ¿Preparados? Comenzamos…