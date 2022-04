Volver al inicio Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Soon Woo Kwon no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 0

0 - 30 Soon Woo Kwon estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Soon Woo Kwon no puede precisar el resto y la bola se va fuera Los dos jugadores ya han podido saltar a pista y ultiman los ejercicios de calentamiento. El partido dará comienzo en breves instantes... Parece que el inicio del partido se va a retrasar debido a la lluvia que cae en estos momentos sobre Barcelona. Esperemos que la actividad se pueda reanudar en el Real Club de Tenis de Barcelona pasados unos minutos, aunque lo cierto es que la previsión meteorológica no es demasiado halagüeña. Esta será la primera vez en la que ambos jugadores se vean las caras en un partido oficial. DATO. Soonwoo Kwon Ha jugado seis partidos de segunda ronda en el circuito ATP este año y los ha perdido todos. En la presente campaña, Kwon ha estado lejos de las rondas finales en todos los torneos en los que ha participado y su mejor actuación de la temporada la protagonizó en el Open de Australia, poniéndole las cosas muy difíciles a Denis Shapovalov en un durísimo encuentro a cinco sets. DATO. Esta será la segunda participación de Carlos Alcaraz en el ATP 500 de Barcelona. En la primera, el año pasado, no puso pasar de la primera ronda. Por tanto, sin haber ni siquiera jugado en la presente edición, esta es ya su mejor actuación en la Ciudad Condal al estar exento por ranking de haber disputado la primera ronda. En total, el joven jugador español cuenta con un balance de 18 victorias y 3 derrotas en la presente temporada y tratará de ir aclimatándose a la arcilla para conseguir buenos resultados también en las importantes citas que hay por delante en el calendario y que culminarán con la disputa de Roland Garros a finales del mes de mayo. Además de su victoria en Miami, Alcaraz se impuso también en el torneo de Río de Janeiro, sobre tierra batida, y alcanzó las semifinales en Indian Wells. Por su parte, en el Open de Australia, en el primer Grand Slam de la temporada, alcanzó la tercera ronda, cayendo a manos de Matteo Berrettini. No obstante, este pequeño tropiezo no empaña el espectacular arranque de año de Carlos Alcaraz, especialmente con su victoria en Miami, convirtiéndose en el primer español que conquista ese torneo. Se trata de unos resultados que le han catapultado hasta el 11º puesto del ranking ATP. El tenista murciano afronta su tercer torneo de la temporada sobre tierra batida y tratará de sobreponerse a su prematura eliminación la semana pasada en el Masters 1000 de Montecarlo tras perder en segunda ronda contra Sebastian Korda. Buenas tardes !!! Bienvenido a la retransmisión en directo del debut de Carlos Alcaraz en el Conde de Godó de Barcelona contra el surcoreano Soonwoo Kwon. ¿Preparados? Comenzamos…