Volver al inicio Set 1 1 - 1

15 - 40 Jaume Munar estrella su golpe de revés en la red Set 1 1 - 1

15 - 30 Carlos Alcaraz con una volea cercana a la red consigue el punto Set 1 1 - 1

15 - 15 Jaume Munar estrella su golpe de derecha en la red Set 1 1 - 1

15 - 0 La contradejada de Carlos Alcaraz se estrella en la red Set 1 1 - 1

0 - 0 El passing shot de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 0 - 1

40 - 30 El revés de Jaume Munar se va fuera Set 1 0 - 1

40 - 15 El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera Set 1 Saque liftado de Jaume Munar, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 1

15 - 15 El golpe de derecha de Jaume Munar se va fuera Set 1 Saque liftado de Jaume Munar, Carlos Alcaraz no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 Retiene Alcaraz su saque y se lleva el murciano el primer juego del partido. Set 1 Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Jaume Munar no puede precisar el resto y la bola se va fuera Set 1 0 - 0

15 - 40 Remate desde el centro de la pista de Carlos Alcaraz que no da opciones a Jaume Munar Set 1 0 - 0

15 - 30 Jaume Munar estrella su golpe de revés en la red Set 1 0 - 0

15 - 15 Carlos Alcaraz estrella su golpe de revés en la red Set 1 Saque liftado de Carlos Alcaraz, Jaume Munar no puede precisar el resto y la bola se va fuera Esta será la tercera ocasión en la que se midan ambos jugadores, con una victoria para cada uno hasta el momento en el cara a cara previo. Alcaraz venció en el último sobre tierra en Río de Janeiro en su camino hacia el título, mientras que Munar se impuso en Marbella el año pasado. Su rival en la jornada de hoy, Jaume Munar, ocupa actualmente el 101º puesto del ranking. El balear alcanzó los cuartos de final en Melbourne como su mejor resultado de la temporada, aunque ganó hace escasas fechas el torneo Challenger de Marbella. Estos sensacionales resultados, han situado al joven jugador murciano a las puertas de poder entrar por primera vez en el Top 10 del ranking ATP. Además de su victoria en Miami, Alcaraz se impuso también en el torneo de Río de Janeiro, sobre tierra batida, y alcanzó las semifinales en Indian Wells. Por su parte, en el Open de Australia, en el primer Grand Slam de la temporada, alcanzó la tercera ronda, cayendo a manos de Matteo Berrettini. No obstante, este pequeño tropiezo no empaña el espectacular arranque de año de Carlos Alcaraz, especialmente con su victoria en Miami, convirtiéndose en el primer español que conquista ese torneo. Se trata de unos resultados que le han catapultado hasta el 11º puesto del ranking ATP. El tenista murciano afronta su tercer torneo de la temporada sobre tierra batida y tratará de sobreponerse a su prematura eliminación la semana pasada en el Masters 1000 de Montecarlo tras perder en segunda ronda contra Sebastian Korda. Alcaraz afronta su segunda participación en este Conde de Godó y esta es ya su mejor actuación en el torneo, puesto que fue eliminado en primera ronda el año pasado. Así pues, y dado que el torneo no se puede alargar en principio más de las fechas establecidas, el ganador de este compromiso tendrá que afrontar hoy dos partidos, este de octavos y el de cuartos de final, por lo tanto, se trata de una jornada de máxima exigencia para todos los jugadores. Parece que hoy se retoma la actividad normal en el Real Club Tenis de Barcelona después de que ayer no se pudiera celebrar prácticamente ningún partido debido a la lluvia. Buenas tardes !! Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido de octavos de final del ATP 500 de Barcelona entre Carlos Alcaraz y Jaume Munar. ¿Peparados? Comenzamos…