Volver al inicio Set 2 Nosotros nos despedimos tras haberles contado todo lo sucedido en este encuentro en el que Nadal ha conseguido el pase a la final en solo dos sets y apenas hora y media de juego. Gracias por habernos acompañado, hasta pronto. Set 2 Un total de 11 veces ha sido campeón Rafa Nadal en este Conde de Godó y mañana buscará un nuevo título. Como detalle, el balear siempre ha ganado el título cuando ha disputado la final en Barcelona. Set 2 Partidazo el que se presenta en la final de mañana ante un Tsitsipas que ha demostrado que es uno de los tenistas más en forma del momento tras ser campeón en Montecarlo la semana pasada y plantarse en esta final del Godó. Set 2 Rafa Nadal vuelve a disputar una final del Conde de Godó tres años más tarde para reeditar el mismo encuentro de 2018 ante el griego Stefanos Tsitsipas. Set 2 Tras tener algunos problemas en sus dos primeros encuentros en este torneo, Nadal venció con solvencia en cuartos en el día de ayer como comentábamos en la previa y hoy lo ha hecho de la misma forma para cargarse de moral de cara a la final de mañana. Set 2 Ha hecho un gran torneo Pablo Carreño para llegar a estas semifinales del Conde de Godó 2021 pero hoy no ha tenido ninguna opción de superar a Nadal. El balear ha sido muy superior y ha encarrilado los dos sets muy pronto logrando ventajas que se han vuelto insalvables para su rival. Set 2 SET Y PARTIDO PARA NADAL. El balear cierra la semifinal por la vía rápida y mañana se disputará el título con Stefanos Tsitsipas. Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 2 Segunda bola de partido para el tenista de Manacor. Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 2 La salva Pablo Carreño con un buen resto. Iguales. Set 2 5 - 2

40 - 40 Gran resto de derecha de Pablo Carreño-Busta que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 Saque directo de Rafa Nadal que tiene bola de partido. Set 2 Ace de Rafael Nadal con un saque liftado en su segundo servicio que no puede devolver Pablo Carreño-Busta Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 2 5 - 2

15 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 5 - 2

15 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 5 - 2

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Pablo Carreño-Busta y consigue el punto Set 2 Juego cómodo que gana ahora Pablo Carreño, alarga el encuentro el asturiano. No tiene prisa Rafa Nadal que va a tratar de cerrarlo ahora con su servicio. De momento el marcador refleja un 5-2 en este segundo set. Set 2 Saque plano de Pablo Carreño-Busta, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 5 - 1

15 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Pablo Carreño-Busta y consigue el punto Set 2 5 - 1

0 - 40 Revés desde el centro de la pista de Pablo Carreño-Busta que supera a Rafael Nadal Set 2 5 - 1

0 - 30 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 2 5 - 1

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pablo Carreño-Busta que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 Otro juego en blanco para Rafa Nadal y ya 5-1 para él en el marcador y primera oportunidad de la que dispone para cerrar el partido al resto. Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 2 4 - 1

40 - 0 Pablo Carreño-Busta estrella su golpe de derecha en la red Set 2 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Pablo Carreño-Busta Set 2 Potente derechazo de Nadal que no consigue restar Carreño, el balear domina con su servicio y está a solo dos juegos de cerrar el encuentro. Set 2 4 - 1

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Pablo Carreño-Busta y consigue el punto Set 2 Pablo Carreño gana su primer juego del segundo set aunque la ventaja de Rafa Nadal en esta manga sigue siendo muy importante. Set 2 Saque plano de Pablo Carreño-Busta, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 4 - 0

15 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 2 4 - 0

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Pablo Carreño-Busta y consigue el punto Set 2 4 - 0

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño-Busta que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 Saque plano de Pablo Carreño-Busta, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 2 Juego en blanco para Nadal que amplia aún más su ventaja hasta el 4-0. Carreño logró competir en el tramo final del primer set pero en este segundo sus sensaciones vuelven a no ser buenas y no es capaz de plantar cara al balear. Set 2 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 2 3 - 0

40 - 0 El revés de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 2 3 - 0

30 - 0 El golpe de derecha de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 2 3 - 0

15 - 0 Revés desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Pablo Carreño-Busta Set 2 BREAK DE NADAL. El balear pone el 3-0 en este segundo set y sigue dando pasos hacia la final. Set 2 3 - 0

0 - 0 Pablo Carreño-Busta estrella su golpe de revés en la red Set 2 2 - 0

ADV - 40 El golpe de derecha de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 2 2 - 0

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Pablo Carreño-Busta y consigue el punto Set 2 2 - 0

40 - ADV Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pablo Carreño-Busta que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 2 - 0

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Pablo Carreño-Busta y consigue el punto Set 2 Carreño respira tras salvar las dos bolas de rotura y ahora el último golpe de Nadal se marcha fuera y le otorga ventaja al asturiano en este juego. Set 2 2 - 0

40 - ADV El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 2 - 0

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño-Busta que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 2 - 0

40 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pablo Carreño-Busta que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 Otro fallo de Carreño en una bola que se le marcha muy larga y dos oportunidades de break para Rafa Nadal. Vuelven los fantasmas para el asturiano y se repite el guión del inicio del primer set. Set 2 2 - 0

40 - 15 El golpe de derecha de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 2 2 - 0

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño-Busta que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 2 - 0

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Pablo Carreño-Busta y consigue el punto Set 2 2 - 0

15 - 0 El golpe de derecha de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 2 El tenista balear abre una brecha mayor en el marcador en este segundo set al ganar con su servicio y certificar así el break anterior. 2-0 para Nadal en la seguna manga. Set 2 2 - 0

0 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Pablo Carreño-Busta y consigue el punto Set 2 Tres puntos seguidos en este juego para Rafa Nadal que tenía un 0-30 en contra y ahora se pone con ventaja. Set 2 1 - 0

40 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Pablo Carreño-Busta y consigue el punto Set 2 1 - 0

30 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Pablo Carreño-Busta y consigue el punto Set 2 1 - 0

15 - 30 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Pablo Carreño-Busta y consigue el punto Set 2 1 - 0

0 - 30 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pablo Carreño-Busta que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 2 1 - 0

0 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 2 BREAK DE NADAL. Mala suerte de Carreño en el último punto, ha pisado mal y se ha ido al suelo junto a la red lo que ha permitido a su rival ganar el punto y romperle el servicio por primera vez en el segundo set. Set 2 1 - 0

0 - 0 El golpe de derecha de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 2 Nuevos problemas para Carreño en este inicio de segundo set, ha comenzando sirviendo y su rival dispone de dos bolas de break. Set 2 0 - 0

40 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Pablo Carreño-Busta y consigue el punto Set 2 0 - 0

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Pablo Carreño-Busta y consigue el punto Set 2 0 - 0

15 - 15 El golpe de derecha de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 2 Saque plano de Pablo Carreño-Busta, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 De momento es Rafa Nadal el que está más cerca de disputar otra final más de este Conde de Godó. Set 1 El asturiano no ha podido llevar su reacción más allá porque su desventaja era bastante abultada pero ha dejado buenas sensaciones en los últimos juegos, veremos sin consigue mantener la dinámica en la segunda manga para poder pelear por el triunfo. Set 1 Se impuso con claridad el de Manacor en el tramo inicial del encuentro, hasta el punto de que todo parecía indicar que la primera manga sería rapidísima pero poco a poco fue reaccionando Carreño para no ponérselo tan fácil a su rival. Set 1 SET PARA RAFA NADAL. El último golpe de Carreño se marcha largo y el balear se adjudica la primera manga. Set 1 6 - 3

0 - 0 El golpe de derecha de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 1 5 - 3

ADV - 40 El golpe de derecha de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 1 5 - 3

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Pablo Carreño-Busta y consigue el punto Set 1 Revés largo de Nadal y bola de break para Pablo Carreño. Set 1 5 - 3

40 - ADV El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Se alarga este juego, tenía ventaja ahora el balear para ganarlo, y con él el primer set, pero la anula Carreño. Set 1 5 - 3

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño-Busta que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 5 - 3

ADV - 40 El revés de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 1 5 - 3

40 - 40 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Pablo Carreño-Busta y consigue el punto Set 1 Nueva ventaja para Carreño en este juego, Nadal intenta la dejada pero la bola se queda en la red. Set 1 5 - 3

40 - ADV La dejada de Rafael Nadal se estrella en la red Set 1 5 - 3

40 - 40 Pablo Carreño-Busta estrella su golpe de revés en la red Set 1 Bola de break para Pablo Carreño que tenía muy difícil este primer set pero poco a poco ha mejorado prestaciones y está plantando cara a su compatriota. Set 1 5 - 3

30 - 40 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Rafa Nadal no quiere dejar escapar este juego ni la oportunidad de cerrar el set en él con su saque y se emplea para evitar males mayores. Por el momento consigue igualar el 0-30 que tenía en contra. Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 1 5 - 3

15 - 30 Pablo Carreño-Busta estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Pablo Carreño ha despertado y celebra ahora el punto que le permite ponerse con 0-30 en este juego con servicio de Nadal. Set 1 5 - 3

0 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 5 - 3

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pablo Carreño-Busta que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 Ace de Pablo Carreño-Busta con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 5 - 2

15 - 40 Pablo Carreño-Busta estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Saque plano de Pablo Carreño-Busta, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Ace de Pablo Carreño-Busta con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 Ace de Pablo Carreño-Busta con un saque plano que no puede devolver Rafael Nadal Set 1 BREAK DE CARREÑO. Doble falta de Rafa Nadal que le da el juego al resto al asturiano que consigue prolongar esta primera manga. Set 1 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 1 Se juega el todo por el todo Carreño en este juego y lo sabe, dispone ahora de dos bolas de break para evitar que su rival cierre la primera manga. Set 1 5 - 1

15 - 40 El revés de Rafael Nadal se va fuera Set 1 5 - 1

15 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 5 - 1

15 - 15 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 5 - 1

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Pablo Carreño-Busta y consigue el punto Set 1 BREAK DE RAFA NADAL. Aumenta aún más la ventaja del balear en este primer set y coloca el 5-1 que le da ahora la oportunidad de cerrarlo con su servicio. Set 1 5 - 1

0 - 0 Pablo Carreño-Busta estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Nueva ventaja de Nadal en este juego. Set 1 4 - 1

ADV - 40 El golpe de derecha de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 1 Golpe ganador de Carreño subiendo a la red que le permite salvar la segunda bola de break en contra. Deuce. Set 1 4 - 1

40 - 40 Buen derechazo desde la red de Pablo Carreño-Busta que supera a Rafael Nadal Set 1 4 - 1

40 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Pablo Carreño no encuentra la manera de hacer daño con su tenis a su rival y es el balear el que manda con autoridad sobre la pista en este primer set. Dos nuevas bolas de break a favor de Nadal. Set 1 4 - 1

40 - 15 El golpe de derecha de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 1 4 - 1

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Pablo Carreño-Busta y consigue el punto Set 1 4 - 1

15 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Pablo Carreño-Busta y consigue el punto Set 1 4 - 1

0 - 15 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Pablo Carreño-Busta que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 1 3 - 1

40 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Pablo Carreño-Busta y consigue el punto Set 1 3 - 1

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Rafael Nadal que supera a Pablo Carreño-Busta y consigue el punto Set 1 3 - 1

15 - 0 El golpe de derecha de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 1 Primer juego que gana Pablo Carreño en el partido y no ha sido fácil, ha tenido que remontar un 0-30 en contra. Sigue mandando Nadal con un break a favor, 3-1. Set 1 3 - 1

0 - 0 Revés desde el centro de la pista de Pablo Carreño-Busta que supera a Rafael Nadal Set 1 3 - 0

30 - 40 Rafael Nadal estrella su golpe de derecha en la red Set 1 3 - 0

30 - 30 Buen derechazo desde la red de Pablo Carreño-Busta que supera a Rafael Nadal Set 1 3 - 0

30 - 15 Gran golpe de derecha desde el centro de la pista de Pablo Carreño-Busta que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 3 - 0

30 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Pablo Carreño-Busta y consigue el punto Set 1 3 - 0

15 - 0 El golpe de derecha de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 1 3 - 0

0 - 0 El golpe de derecha de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 1 Y otra vez Rafa Nadal se encomienda a un gran primer servicio para ponerse con ventaja en este juego. Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 1 Dos bolas de Carreño que no pasan la red y permiten a su rival igualar este juego, 30 iguales. Set 1 2 - 0

30 - 30 Pablo Carreño-Busta estrella su golpe de derecha en la red Set 1 Saque plano de Rafael Nadal, el resto de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 1 Ahora es Carreño el que consigue ventaja en este juego con Nadal al servicio, 0-30 para intentar recuperar el servicio perdido en el anterior. Set 1 2 - 0

0 - 30 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 2 - 0

0 - 15 Gran resto de derecha de Pablo Carreño-Busta que supera a Rafael Nadal y consigue el punto Set 1 BREAK DE NADAL. Pablo Carreño consiguió salvar también la segunda pero en la tercera no ha perdonado el balear que coge ventaja en este partido. Set 1 2 - 0

0 - 0 El golpe de derecha de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 1 Saque plano de Pablo Carreño-Busta, el resto de Rafael Nadal se va fuera Set 1 El tenista asturiano consigue salvar la primera. Set 1 1 - 0

40 - 15 El golpe de derecha de Rafael Nadal se va fuera Set 1 Tres bolas de break para Nadal y primeros problemas para Carreño que llegan muy pronto, nada más iniciarse el choque. Set 1 1 - 0

40 - 0 El golpe de derecha de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 1 Gesto serio de Pablo Carreño que no está acertando en este primer juego con su servicio, 0-30 en contra. Set 1 1 - 0

30 - 0 El golpe de derecha de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 1 1 - 0

15 - 0 Pablo Carreño-Busta estrella su golpe de revés en la red Set 1 Buen arranque de partido para Rafa Nadal que tras una doble falta cierra el juego con un saque directo. Set 1 Ace de Rafael Nadal con un saque plano que no puede devolver Pablo Carreño-Busta Set 1 Rafael Nadal falla su segundo servicio, doble falta Set 1 0 - 0

40 - 0 Gran golpe de revés desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Pablo Carreño-Busta y consigue el punto Set 1 0 - 0

30 - 0 El golpe de derecha de Pablo Carreño-Busta se va fuera Set 1 0 - 0

15 - 0 Gran golpe de derecha desde el fondo de la pista de Rafael Nadal que supera a Pablo Carreño-Busta y consigue el punto Los tenistas terminan de calentar y está a punto de comenzar el partido. Precisamente la última final que jugó Rafa Nadal en este torneo fue la de 2018 ante Stefanos Tsitsipas, la ganó el balear por un claro 6-2, 6-1. Se conoce ya quien será el primer finalista de este Conde de Godó 2021, el hombre de moda en esta temporada, Stefanos Tsitsipas, que se ha impuesto hace un rato en dos sets a Sinner. El griego ganó hace unos días su primer Masters 1000 al proclamarse campeón en Montecarlo y encadena su segunda final al jugar mañana la del Godó. Desde 2005, Rafa Nadal se ha proclamado campeón en 11 ediciones del Conde de Godó, de hecho es el tenista que más títulos tiene en su haber en la historia del torneo. El último español que disputó una final y la perdió fue Pablo Andújar, en 2015 ante Kei Nishikori. Más rodaje ha tenido este año Pablo Carreño con la ATP Cup, el Open de Australia, Dubai, Marbella y Montecarlo. En el ATP 250 de Marbella ganó hace un par de semanas su primer título en 2021 al vencer en la final a Jaume Munar. Este es el tercer torneo en 2021 para Rafa Nadal tras llegar a cuartos del Open de Australia, donde cayó ante Stefanos Tsitsipas y Montecarlo donde fue eliminado también en cuartos por Andrey Rublev. El último partido entre ellos fue en cuartos de final de París en 2020 cuando Carreño ganó el primer set pero Nadal remontó llevándose los dos siguientes. Este será el octavo enfrentamiento en el circuito entre Rafa Nadal y Pablo Carreño y el balear ganó en los siete anteriores: en Río de Janeiro en 2015 en Doha y Río de Janeiro en 2016, en Roland Garros en 2017 y en el Open de Australia y los Masters 1000 de Roma y París en 2020 aunque esta será la primera vez que se midan en la ronda de semifinales. Pablo Carreño, por su parte, venció a Jordan Thompson en el primer partido a Bernabé Zapata en octavos y a Diego Sebastian Schwartzman; solo cedió un set en el último encuentro ante el tenista argentino. Un camino en este torneo que no ha sido llano para el de Manacor. En su primer partido venció a Ilya Ivasha pero cediendo un set, hizo lo propio en octavos ante Kei Nishikori y su victoria más fácil fue en cuartos de final con un 2-0 ante Cameron Norrie. Buenas tardes y bienvenidos a esta segunda semifinal del Conde de Godó 2021 entre dos tenistas españoles, Rafa Nadal y Pablo Carreño.