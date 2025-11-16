En directo | Alcaraz - Sinner

Con el francés Renaud Lichtenstein como juez de silla, está todo preparado en el deslumbrante Inalpi Arena donde no cabe un alfiler en ese aforo que tiene para 18000 espectadores, la grandísima mayoría de ellos apoyarán fervientemente a un Jannik Sinner como si un partido de Copa Davis se tratase. Un reto más para un Carlos Alcaraz que le gana al transalpino en el ranking mundial, en el head to head y hoy espera hacerlo en su terreno ante los suyos.