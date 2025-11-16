En directo | Alcaraz - Sinner
0 - 15
Carlos Alcaraz estrella su golpe de derecha en la red
¡¡¡ PRIMER JUEGO DEL PARTIDO PARA CARLOS ALCARAZ !!! Muy cómodo para el español merced a su seguridad con el primer saque y porque Jannik Sinner ha decidido seguir engrasando la máquina jugándose algunas devoluciones.
1 - 0[ SET 1 ]
Jannik Sinner estrella su golpe de revés en la red
40 - 15
Segundo servicio liftado de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner no puede precisar el resto y la bola se va fuera
30 - 15
El golpe de derecha de Jannik Sinner se va fuera
15 - 15
El golpe de derecha de Carlos Alcaraz se va fuera
15 - 0
Saque plano de Carlos Alcaraz, el resto de Jannik Sinner se va fuera
Con el francés Renaud Lichtenstein como juez de silla, está todo preparado en el deslumbrante Inalpi Arena donde no cabe un alfiler en ese aforo que tiene para 18000 espectadores, la grandísima mayoría de ellos apoyarán fervientemente a un Jannik Sinner como si un partido de Copa Davis se tratase. Un reto más para un Carlos Alcaraz que le gana al transalpino en el ranking mundial, en el head to head y hoy espera hacerlo en su terreno ante los suyos.
Se trata del único italiano de la historia en ganar este torneo, hoy busca revalidarlo sin ceder ni un solo set, sin ceder un solo saque. Tal y como hizo en 2024. Por su parte, Carlos Alcaraz es el séptimo jugador español en alcanzar una ATP Finals tras Rafa Nadal (dos veces), David Ferrer, su coach Juan Carlos Ferrero, Carlos Moyá, Alex Corretja y Manolo Orantes. Solo lo lograron los dos últimos (en 1998 y 1976 respetivamente)
En esta edición su martillo pilón ha hecho que salde por la vía rápida todos sus compromisos: 7-5 y 6-1 ante Felix Auger-Aliassime, 6-4 y 6-3 contra Alexander Zverev, 6-3 y 7-6 frente a Ben Shelton, y ayer en semifinales no tuvo piedad con Alex de Miñaur (7-5 y 6-2).
Por su parte, Jannik Sinner está más experimentado en estas lides. En cuatro participaciones ha alcanzado la final tres veces. Aparte de la de hoy, perdió en 2023 contra Novak Djokovic (doble 3-6) y ganó la de 2024 contra Taylor Fritz (doble 6-4), por lo que es el vigente ganador.
Este año debía ganar tres partidos para alzarse con el número 1, su gran objetivo. Y así lo hizo en la liguilla donde se impuso en su debut a De Miñaur por 7-6 y 6-2. No lo pasó bien ante Fritz al cual remontó con muchos problemas (6-7, 7-6 y 6-3), para avasallar primero a Musetti (6-4 y 6-1) y ayer en semifinales a Auger-Aliassime (6-2 y 6-4).
Carlos Alcaraz ha alcanzado la final de la ATP Finals por primera vez en su carrera deportiva. De hecho, hasta este año tenía más derrotas (cuatro) que victorias (tres) ya que llegó a semifinales en 2023 y fue eliminado en el Round Robin en 2024. Nunca en este torneo se ha medido a Jannik Sinner.
Estamos hablando de un robot competitivo que ni respira, ni sienta ni padece. Una máquina física de correr por el fondo de pista, de servicio y de tiros desde el fondo de pista con muy pocos fallos. Un estilo que contrasta con la diversidad, la espontaneidad y también las características físicas, que tiene en el cambio del ritmo, la dejada y el espectáculo su mayor virtud.
Un cetro que ha defendido con uñas y dientes Jannik Sinner, que estuvo sin competir algo más de tres meses. Que no lo soltó hasta que llegó al otoño y que incluso hace dos semanas regresó a él hasta que no ha podido retenerlo en estos días. Y esto porque de los 12 torneos jugados ha logrado llegar a 10 en la final, conquistando 5 entorchados: Open de Australia, Wimbledon y Masters1000 de París como más destacados.
Trono que confirmó tras ganar los tres encuentros de esta ATP Finals, y que simplemente fue la guinda de una temporada de ensueño de ocho títulos (la más laureada de su carrera), incluyendo Roland Garros, el US Open, las finales de los Masters 1000 de Montecarlo, Roma y Cincinati, o la final en Wimbledon.
Un 2025 que nos ha ofrecido un mano a mano espectacular entre ambos, cada uno por caminos distintos Un Carlos Alcaraz que empezaba incluso como número 3 y tenía que remontar casi 5000 puntos. Aprovechando la sanción por dopaje del italiano, se tomó este año como el año en el que iba a terminar como número 1 del mundo.
En honor a la verdad también hay que decir que ésta será en indoor solo la segunda de las 32 finales (24 títulos) que ha jugado Carlos Alcaraz. Eso sí, la que disputó la ganó (este año en Rotterdam). Por parte de Jannik Sinner, ésta será su 33ª final, ha logrado 23 títulos. Y esta será su 12ª final en indoor (ni más ni menos que nueve títulos).
Siendo estrictos en estas condiciones exactas, solo se han medido una vez: la primera de todas: en segunda ronda del Masters 1000 de París de 2021 cuando “Charly” se impuso por 7-6 y 7-5. Y si nos vamos a sus duelos en pista dura, abierto o cubierto, el H2H se sitúa en un 7-2 para el pimentonero.
Hoy será su 16º partido en ATP con un 10-5 a favor de un Carlos Alcaraz, que, en las dos últimas temporadas, es el murciano el que se lleva el “gato al agua” con un 7-1 a su favor de forma contundente. Sin embargo, hoy parece que estamos en territorio del transalpino: pista dura e indoor. Pero no porque la historia no dice lo mismo…..
Tras el duelo de leyendas de la rivalidad para la historia de la trilogía formada por Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic, con algunos años puntuales de Andy Murray. Para la épica del tenis ya ha fraguado desde tres años a esta parte, este mano a mano entre el de El Palmar y el de San Cándido.
El español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, se medirá al segundo en el Ranking ATP, el italiano Jannik Sinner. Están ellos dos, luego los últimos latigazos de la dilatada carrera de Novak Djokovic, y después el abismo hasta divisar cualquier jugador que les pueda hacer frente.
Hola muy buenas tardes y sean bienvenido a la final de las finales de este 2025 en el mundo de la ATP. Hoy finaliza la temporada en el circuito, penúltima cita en el calendario tenístico antes de la Copa Davis, y lo hace con el epílogo de la ATP Finals. O lo que es lo mismo, los dos mejores tenistas del planeta frente a frente.
