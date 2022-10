Alcaraz lidera a España en la fase final de la Davis

Tal y como estaba previsto, el murciano Carlos Alcaraz liderará al equipo español de Copa Davis en la fase final que se celebrará del 22 al 27 de noviembre en el pabellón Martín Carpena de Málaga sin la presencia del manacorense Rafa Nadal. Pablo Carreño, Roberto Bautista y Marcel Granollers acompañarán al número uno del mundo en la lista facilitada este lunes por el capitán Sergi Bruguera y en la que todavía falta un quinto tenista que el catalán dará a conocer poco antes del inicio de la competición.

El hecho de que todavía quede ese jugador por definir aparentemente podría abrir la puerta a Nadal , que en los últimos tiempos solo ha competido en la Laver Cup para la despedida de Roger Federer y en la actualidad disfruta de su reciente paternidad. Sin embargo, fue el propio Sergi Bruguera el que descartó esa posibilidad. «A principio de año ya me dijo que no contase con él, que no estará para la Copa Davis. Siempre lo ha estado, pero esta vez no lo estará. Tiene el derecho a escoger», explicó el catalán.

Croacia, rival de España en los cuartos del próximo 23 de noviembre, viajará con todo a la Costa del Sol: Marin Cilic, Borna Coric, Borna Gojo, Mate Pavic y Nikola Mektic. La preocupación del capitán balcánico, Vedran Martic, está en saber cómo llegará Coric, que sigue renqueante del hombro y no juega desde Tokio.

Se da la circunstancia de que España disfrutará con la presencia de dos de estos jugadores jugadores en la Copa Masters de Turín, que tendrá lugar del 13 al 20 de noviembre próximos, justo antes de las Finales de la Copa Davis. Se trata de Alcaraz en individuales y de Marcel Granollers en la modalidad de dobles.