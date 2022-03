Alcaraz deja la eliminatoria a punto de caramelo

El 4 de marzo de 2022 se recordará en el mundo del tenis como el día en el que Carlos Alcaraz debutó en la Copa Davis. Una fecha que Alcaraz hubiera deseado que llegara mucho antes, durante la disputa de las Finales de Copa Davis de Madrid el pasado mes de noviembre, pero un inoportuno contagio dejó al español fuera del equipo y de la competición.

La espina en el costado del jugador de 18 años desapareció este viernes. El escenario de su estreno, el Club Puente Romano de Marbella, donde Marius Copil le forzó, pero no pudo hacer nada para frenar el ímpetu de Alcaraz (6-4 y 6-3). La eliminatoria ante Rumanía queda lista para sentencia tras la victoria del pupilo de Juan Carlos Ferrero y la de Roberto Bautista ante Gabi Adrian Boitan y podría quedar decidida mañana en el partido de dobles que, a priori, jugarán Alejandro Davidovich y Pedro Martínez.

Tras las exhibiciones de hoy, Alcaraz y Bautista podrían no tener que volver a saltar a la pista si el dobles completa el 3-0. Esto es posible gracias a que Alcaraz no se arrugó en una competición que muchas veces es traicionera y que no entiende de rankings. Copil, a sus 31 años, ya ha vivido sus mejores días como profesional y ahora mismo deambula más allá del puesto 200 de la clasificación, pero cuenta con 26 encuentros individuales en la Davis. 26 más que Alcaraz.

El saque del rumano, en una superficie lenta como la arcilla de Marbella, aguantó, pero no lo suficiente para meter en aprietos al murciano, que aprovechó la primera bola de 'break' en el partido para apuntarse en el primer set, y quebró otra vez el servicio de Copil en el segundo para acelerar y vencer en una hora y media.