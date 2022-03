Alcaraz y Bautista ponen a España rumbo a la Copa Davis

El camino a la séptima ensaladera comenzó este viernes con buen paso ante Rumanía. El combinado español no vivió ninguna sorpresa ante un rival, a priori, muy inferior, y gracias a dos encuentros perfectos de Roberto Bautista y Carlos Alcaraz, el pase a las Finales de Copa Davis de septiembre está mucho más cerca. Solo hará falta un triunfo en uno de los tres encuentros del sábado para certificar el pase a la fase final del torneo auspiciado por Kosmos, la empresa del futbolista azulgrana Gerard Piqué.

Bautista, número uno español, abrió una fría jornada en el Club Puente Romano de Marbella con triunfo ante el número 721 del ranking, Gabi Adrian Boitan, por 6-3 y 6-1. Apenas una hora y 8 minutos duró el inexperimentado rumano ante un Bautista que ejerció de rodillo y pasó por encima de su débil adversario para conseguir su noveno triunfo en la competición. Uno especial, además, porque volver a Marbella supone volver a uno de los escenarios más amargos para el recuerdo del tenista Castellón en la Copa Davis. En esta pista cayó en 2018 contra Cameron Norrie, por entonces 114 del mundo, tras tener una ventaja de 2-0 en el marcador frente al sudafricano nacionalizado británico. Esa, de hecho, ha sido la única vez en su carrera que Bautista ha perdido tras disfrutar de dos sets a su favor.

El número 15 del escalafón se desquitó este viernes y dejó el terreno llano para que Alcaraz no se estrenase en la competición con una carga de tensión extra. El murciano, al que la covid negó debutar en las pasadas Finales de Madrid, sí pudo presentarse en Marbella. Aunque la Davis es una competición traicionera, en la que la posición de los protagonistas en la lista de la ATP suele quedarse a un lado, Alcaraz está hecho de otra pasta. Marius Copil, con 26 partidos de Davis y 18 victorias a sus espaldas, fue la víctima (6-4 y 6-3) de un Alcaraz que probó las mieles de una competición que ha forjado a campeones y de la que ya es partícipe.

El número uno rumano, el 261 del mundo aunque llegó a ser el 56, aguantó las embestidas de su joven adversario hasta el décimo juego del primer set. Llegó entonces el primer 'break' del pupilo de Juan Carlos Ferrero para darle ventaja en el marcador. Copil, de 31 años, no pudo aguantar en la continuación el ritmo de bola de Alcaraz. Una segunda rotura del tenista de El Palmar en el cuarto juego de la segunda manga aceleró el desenlace en una primera jornada que empezó con frío y nubes y acabó con calor y sol. Lo que más le costó a Carlos fue cerrar el resultado. Lo hizo finalmente en el décimo parcial con un revés de Marius que se marchó largo.

Triunfos en todas las competiciones

A sus 18 años, Alcaraz ya tiene victorias en todas las competiciones y podría volver a saltar a escena este sábado, aunque lo más probable es que la eliminatoria no llegue viva al cuarto partido. España debería ser también superior en el dobles donde, si no hay cambios de última hora, jugarán Alejandro Davidovich y Pedro Martínez contra Horia Tecau, retirado a principios de año, y Nicolae Frunza. Si la pareja española consigue el tercer punto, los duelos entre Bautista y Copil y Alcaraz y Boitan podrían no jugarse o disputarse beneficio de inventario.

En caso de conseguir la victoria, España accederá a la fase final de la Copa Davis, que se partirá en dos ventanas de tiempo. Primero, se jugará en septiembre, del 14 al 18, la fase de grupos, en varias ciudades distintas aún por confirmarse. Y ya en noviembre, del 23 al 27, se disputará la fase de eliminatorias, en una misma sede, también por confirmarse.

Los pupilos de Sergi Bruguera se unirían a las cuatro selecciones ya clasificadas. Serbia, como finalista de la pasada edición, Gran Bretaña y Croacia, en calidad de invitadas, y Rusia, como vigente campeona. Sin embargo, la Federación Internacional de Tenis ha vetado la presencia de Rusia por la guerra en Ucrania, por lo que, de no cambiar su decisión, la Copa Davis contará con otra nación invitada para sustituir a los rusos.