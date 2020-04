Carla Suárez medita posponer su retirada

«Quiero esperar un poco a ver cómo se desarrolla todo y especialmente en estos últimos meses», dijo Carla en una charla en Instagram, cuando se le preguntó qué pasaría si no hubiera más tenis esta temporada.

«Si eso pasa contemplo una posibilidad de poder despedirme en Madrid, pero sabiendo que para ello necesito una invitación. No es fácil porque quitarle una plaza a alguien que se lo merece, es difícil», dijo la grancanaria que permanece confinada en Las Palmas en la casa de sus padres.

Carla pasa el tiempo viendo alguna serie en televisión con su padre, «después de desayunar, comer y cenar», leyendo libros, «como alguno de Elisabet Benavent».

«Por la mañana, un poco de ejercicio, bici estática que me está salvando muchísimo, y documentales, de ciclismo y otros deportes. También jugamos a las damas etc», comentó.

Carla recordó que cada vez que se ha cancelado un torneo este año, la pregunta de cómo se sentía sabiendo que se retiraba en este 2020 y las posibilidades de hacer algo en el siguiente, caía a continuación. «No es lo que yo hubiera deseado, y a día de hoy no me planteo jugar el año que viene», apuntó.

«Si que lo pensé un poco cuando cancelaron Indian Wells, me dije es mi ultimo año y no voy a poder jugar. Pero a medida que pasaba todo y entraba el miedo en el cuerpo no lo pensé tanto. Creo que hay gente que se está muriendo y yo he tenido doce o quince años para disfrutar», añadió.

Sobre sus comienzos, Carla recordó que en la familia «Suárez y Navarro ninguno tenia una raqueta», pero luego le fue gustando más este deporte, después de que su madre le apuntara a un curso.

La jugadora canaria también admitió que en su carrera le faltó tener algo más de genio o «mala leche». «Lo estuve trabajando durante un tiempo, pero en esta cuarentena ya no lo conseguiré», bromeó, para apostillar después: «Para ser un gran, gran campeón hay que tener un poco de mala leche».