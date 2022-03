Barty, la número uno del mundo, deja el tenis a los 25 años

La australiana Ashleigh Barty, vigente campeona de Wimbledon y del Abierto de Australia, anunció este miércoles su retiro del tenis profesional. La mejor jugadora del mundo y ganadora de tres Grand Slams se marcha a los 25 años, tras una corta y meteórica carrera que ha cercenado de forma abrupta.

«Estoy muy feliz y preparada. Sé desde lo más fondo de mi corazón que este es el momento adecuado y que esto es lo correcto», dijo la australiana en sus redes sociales. «Sé que mucha gente no lo entenderá, pero no pasa nada. Ash Barty, la persona, tiene muchos sueños que perseguir que no involucran necesariamente viajar alrededor del mundo, estar lejos de mi familia, de mi hogar...».

Barty, que aseguró estar «físicamente cansada» y «sin mucho más que aportar», lo deja en un momento dulce de su carrera, con la conquista del pasado Abierto de Australia en enero, siendo la primera australiana en conseguirlo en 44 años, y tras 114 semanas en el número uno, desde que se subió por primera vez al trono después de ganar Roland Garros en 2019. Solo Steffi Graf y Serena Williams, con 186 semanas, y Martina Navratilova, con 156, consiguieron rachas más largas en el primer puesto del ránking.

Además, junto a Serena, es la única jugadora en activo en ganar un Grand Slam en tres superficies distintas.

«Sé cuánto trabajo se necesita para dar lo mejor de uno mismo. Se lo he dicho a mi equipo muchas veces: »No lo siento más«. Físicamente, no tengo nada más que dar. Se lo he dado todo a este deporte tan bonito y estoy muy contenta con ello», añadió Barty.

Esta no es la primera vez que Barty abandona el tenis profesional. En 2014, cuando se había labrado una buena carrera de doblista, se tomó un descanso de dos años en los que estuvo jugando al cricket en la liga de su país. Además, la australiana estuvo profundamente afectada por la pandemia y, pese a ser número uno del mundo, decidió no volver al circuito cuando lo hizo la mayoría de sus compañeras. Estuvo sin competir desde febrero de 2020 hasta febrero de 2021.

La prematura retirada de Barty no es algo sin precedentes en el tenis femenino. Justine Henin, ganadora de siete Grand Slams, colgó la raqueta con 25 años por problemas físicos, aunque volvió año y medio después para retirarse definitivamente un año después de eso. La belga Kim Clijsters, vencedora en cuatro Grand Slams, también lo dejó muy pronto, a los 23 años, pero después de un parón de dos años retornó al circuito.