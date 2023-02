Alcaraz vuelve a celebrar un triunfo cuatro meses después

Reapareció en Buenos Aires destronado del número uno tras cuatro meses ausente por una doble lesión y lo hizo con un triunfo feliz y trabajado ante el serbio Laslo Djere (6-2, 4-6, 6-2). Lajovic será su rival en los cuartos. En su estreno en el torneo, más de cien días después de su último partido, el actual número dos del mundo se mostró repuesto físicamente y muy sólido en el primer y tercer set, en los que dominó con gran autoridad. El murciano estaba impaciente por empezar la temporada y días antes se mostraba optimista de cara a su regreso tras dominar antes de su lesión desde lo más alto del ranking del tenis mundial. «Puedo mejorarlo todo a nivel de tenis, físico y mental», contaba en una entrevista. «He jugado a un gran nivel, pero tengo mucho margen de mejora. La vuelta a la competición después de cuatro meses sin jugar es complicada. La única forma de ir agarrando ritmo es jugando partidos, y espero ir a mejor en el próximo», deseó Alcaraz tras el encuentro.

El inicio del pupilo de Juan Carlos Ferrero fue firme. Rompió muy pronto el servicio de Djere y desde la fortaleza de su servicio, con el que únicamente perdió tres puntos, no pasó excesivos apuros y certificó el primer set con otro 'break'. El partido parecía que no tendría mucha más emoción cuando el tenista española se puso 0-40 con 2-2 en la segunda manga. Sin embargo, Djere, que ya había gozado anteriormente de sus primeras opciones al resto, no sólo fue capaz de salvar esa situación sino que lo repitió con 3-3 y con 4-4, en ambos casos con 15-40.

El serbio se agarró a la pista e impidió que su rival aprovechase ninguna de sus ocho pelotas de esta rotura en una segunda manga que se acabó llevando. El murciano, tampoco autoritario con su saque, también concedió muchas opciones y no pudo evitar irse a un tercer parcial con una rotura cuando sacaba para igualar a cinco.

Pero el joven de 19 años supo reponerse y recuperar las buenas sensaciones del inicio del encuentro. Volvió a 'blindar' su servicio y una rotura en el primer juego le devolvió toda la confianza para cerrar sin más apuros y citarse con otro serbio, Dusan Lajovic.

«Ha habido varios momentos que no he sabido cómo gestionarlos. Por ejemplo, he tenido varios puntos de 'break' en el segundo parcial, pero no he sabido manejarlos de buena manera, no he sabido controlarme, pausarme. Eso te lo da la competición, el ritmo entre puntos y en el punto, eso es lo que me falta», admitió el número dos del mundo.