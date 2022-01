El caso Tenercina enfrenta a la Regional con Tenerife y con La Palma

Menos dos meses han pasado desde que la federación canaria que preside el grancanario Francisco Rivero y cuyo vicepresidente y secretario es el tinerfeño Ismael Pérez, suspendieran la liga interinsular femenina de Lanzarote y Fuerteventura «porque se solapaba con la liga regional» en palabras del máximo mandatario, sin que hubiera reunión previa con las insulares ni con los clubes. Esta situación propició que un equipo de Fuerteventura y otro de Lanzarote abandonaran posteriormente.

Ahora se ha abierto una nueva brecha, con un caso similar, pero con las insulares de Tenerife y La Palma, a cuenta que el Tenercina palmero, iba a participar en una interinsular con los equipos femeninos de Tenerife. En una reunión de urgencia, porque el calendario ya estaba elaborado, entre los clubes y la insular tinerfeña, decidieron emitir un comunicado, donde entre otros puntos, mostraban su solidaridad con el Tenercina y «no entienden que se impida la participación de un equipo cuando a día de hoy no existe, a nivel regional, ninguna competición de lucha canaria femenina.

No hay calendario, no hay normas de competición y lo más grave, no ha habido reuniones previas con las federaciones insulares y sus equipos». Acusan a la regional, además, de no dar explicaciones cuando hay precedentes en esta temporada, sin nombrar ni especificar que, en masculino, el Unión Agüimes Cicar compite en la liga de Fuerteventura. «La federación de Tenerife no va a admitir actitudes discriminatorias y elevará ante las autoridades deportivas de Canarias su queja».

Fina Rodríguez esperará a la respuesta de Manolo López

La presidente de la insular palmera, Fina Rodríguez no quiso hacer manifestaciones todavía a Canarias7 «hasta que me responda el director general de deportes, Manolo López, que me dijo que lo haría entre ayer y hoy (por el martes). Después si hablaré.»

Por su parte, un estrecho colaborador con dicha federación, con el que contactó este periódico, calificó de «una vergüenza que no vamos a tolerar en La Palma, con lo que ha costado tener y mantener un equipo femenino, que nos vengan con estas actitudes dictatoriales. Eso no cabe en la lucha canaria y no lo vamos a permitir».

Como ha venido haciendo la tónica en estos últimos meses, los directivos de la federación canaria, empezando por su presidente, siguen dando la callada por respuesta a los temas que se le plantean relacionados con su gestión, a pesar que lo volvimos a intentar, pero nuevamente, sin suerte.