Tadej Pogačar capitaliza la atención en la TotalEnergies Gran Fondo Pico de las Nieves 2025

En la modalidad Gran Fondo, Blas Rivero y Sandra Renschke se coronaron en una histórica edición que contó con más de 700 participantes | Ilaria Ianni e Igor Halicki fueron los mejores en la modalidad Artenara, un recorrido más corto pero igual de exigente

Pogačar, en el Pico de las Nieves junto con sus compañeros de equipo y otras estrellas del pelotón internacional.

CANARIAS7 Arucas Domingo, 30 de noviembre 2025, 18:44

La TotalEnergies Gran Fondo Pico de las Nieves 2025 abrió este domingo la Gran Canaria Bike Week con una puesta en escena de altísimo nivel, encabezada por la presencia de Tadej Pogačar, uno de los ciclistas más laureados del pelotón internacional. Junto a él, otras figuras como Magdeleine Vallieres, Ricardo Ten, Jasper Philipsen y Elisa Balsamo.

A las 9:00 horas, los ciclistas profesionales dieron la salida oficial a los más de 700 inscritos desde la Plaza de la Constitución de Arucas. A las 9:30 horas, el grupo profesional realizó su salida acompañando al pelotón y aportando un valor añadido sin precedentes a la experiencia deportiva.

Durante el recorrido hacia el Pico de las Nieves, los ciclistas internacionales que participaron en la prueba, entre ellos Jonas Rickaert, Lorenzo Rota, Max van der Meulen, Pavel Sivakov, Urko Vidal, Zak Erzen, Cian Uijtdebroeks, Domen Novak, Eñaut Urkaregui, Jakob Omrzel, Jaimar Etxeberria, Vegard Stake Laengen, Vlad Van Mechelen, Gloria Van Mechelen, Urška Žigart y Laura Lizette Sander, pudieron disfrutar de un trazado que combina a la perfección dureza y belleza.

A medida que avanzaba, el paisaje cambiaba entre zonas de costa, barrancos profundos y pinares de cumbre, ofreciendo una visión muy completa de la diversidad de Gran Canaria. Las rampas sostenidas, el asfalto serpenteante y los cambios de ritmo propios del terreno permitió a los ciclistas conocer de primera mano por qué este ascenso es uno de los más respetados del archipiélago.

La modalidad reina vuelve a desafiar al Pico de las Nieves

Con un trazado legendario que combinó 125 kilómetros de recorrido y 3.324 metros de desnivel positivo, la TotalEnergies Gran Fondo Pico de las Nieves volvió a demostrar por qué es considerado uno de los grandes desafíos del ciclismo en Canarias. A lo largo del ascenso, los participantes se midieron en dos exigentes tramos cronometrados, enfrentándose a un terreno tan duro como impresionante, donde la resistencia, la estrategia y la belleza del paisaje fueron protagonistas. .

Blas Rivero llegó el primero con un tiempo de 2:13:52, seguido de Daniel Kierok -2:14:14- y Piero Lorenzini -2:15:31-. En la categoría femenina, Sandra Renschke -2:55:49- se proclamó como la ganadora, alcanzando la segunda plaza Pia Bedene – 2:56:12-. y colocándose en la tercera posición Anna Gabriela Myria Ternes – 2:57:47-.

Artenara, la gran novedad: una alternativa más corta pero igualmente desafiante

La edición 2025 estrenó la modalidad Artenara, una alternativa más corta que la Gran Fondo pero igualmente exigente para quienes buscan un desafío intenso. Este recorrido compartió su primer tramo cronometrado con la prueba reina y concluyó en la emblemática Plaza de Artenara.

En esta modalidad los ganadores fueron, en categoría femenina, Ilaria Ianni -2:13:37-, seguida de Luz Estela Díaz Acevedo – 2:19:10-, y Nerea Elejabeitia -2:25:42-. En categoría masculina subió a lo más alto del podio Igor Halicki con un tiempo de 1:26:44, la segunda plaza fue para Néstor Ojeda -1:31:52-, y el tercer puesto fue para Roberto Sánchez -1:33:18-.

TotalEnergies Gran Fondo Pico de las Nieves está organizada por DG Eventos, con el patrocinio institucional del Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes y Turismo de Gran Canaria, así como Turismo Islas Canarias y la colaboración de los Ayuntamientos de Arucas y Artenara.