«Ni en sueños podía imaginar que ganaría una Champions»

Reconoce que ya perdió la cuenta de las felicitaciones recibidas y que, tras llegar de madrugada de la ciudad sueca de Goteborg, se ha pasado el día después de la final de la Champions «entre la cama y contestando mensajes». Pero es un cansancio feliz, a juzgar por su voz y un tono emocionado que ni se esfuerza en disimular. Sus primeras sensaciones como campeona de Europa tienen a Andrea Falcón (Las Palmas de Gran Canaria, 1997) en una nube. La que es la jugadora más laureada del fútbol femenino canario, internacional en categorías inferiores y absoluta, mundialista y con seis Ligas y dos Copas, añadiendo su palmarés con el Atlético de Madrid, ahora degusta el punto culminante de todo lo vivido anteriormente. La Champions endulza los sinsabores que le han dejado sus operaciones de rodilla y la larga convalecencia que todavía cumple para volver a los campos.

- Campeona de la Champions League, que se dice pronto...

-Está siendo todo muy especial. No es el primer título que gano y espero, por supuesto, que no sea el último. Pero tiene una importancia incomparable. Si me dicen cuando empecé a jugar en el Unión Viera que iba a ganar una Champions no lo me habría creído. Ni en sueños pensaba vivir esta locura maravillosa.

-Vivió el partido desde la grada, al estar lesionada. ¿Pudo estar sentada?

-Los nervios eran enormes por mi parte porque no podía estar ayudando a las compañeras. No sabía ni cómo sentarme porque sufrí bastante. Incluso teniendo encarrilado el partido tan pronto, llegando al descanso con un 4-0 a favor que ya era definitivo, hasta el último minuto estuve mirando el reloj y pendiente del tiempo que quedaba por delante. Se me hizo eterno.

-¿Qué recuerda tras el pitido final?

-Mucha alegría y emoción. Fue un momento que no se puede describir. Hay mucho trabajo y sacrificio detrás. Meses y meses de entrenar muy duro. Y creo que nos lo merecíamos. Creo que todavía lo estoy asimilando.

-Y con el presidente Joan Laporta con ustedes...

- Nos visitó en el hotel de concentración a la hora de la merienda para darnos ánimos. Nos dijo que todo el club estaba con nosotras y que el mundo entero del fútbol tenía puestos los ojos en esta final. Luego nos felicitó.

- ¿Les prometió alguna prima?

- (Ríe) No nos dijo nada de eso, pero mayor premio que ganar una Champions no hay. Para el equipo fue muy importante que el presidente estuviese cerca y nos apoyara como lo hizo.

- Ganaron la Liga, ahora la Champions y van a por la Copa...

- En un par de semanas la jugamos y con la ilusión de ganarla. En el Barça vamos a por todas.

- ¿Cómo va de su lesión? ¿Qué plazos tiene para regresar?

- Hace dos meses me operé del cartílago de la rodilla derecha. Es mi tercera lesión de rodilla, la segunda en esta temporada, y lo estoy afrontando con paciencia y fortaleza. No ha sido fácil. Seguiré trabajando a diario con mi rehabilitación hasta comienzos de julio, cuando espero volver a casa a descansar y poder iniciar, luego, la próxima temporada.

- Le queda mucho por jugar...

- Seguro. Mi familia y mis amigos siempre han estado apoyándome. A ellos dedico esto y lo que quede por venir. Siempre he sido una luchadora.