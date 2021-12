Sonja Arup: «La mujer en el fútbol debe ir tomando más protagonismo»

Es la primera mujer vicepresidenta de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas en sus casi 100 años de historia. Preside el Observatorio de Igualdad e Integración Social y es Delegada de Protección al Menor de la Federación Canaria. Su compromiso social es uno de sus pilares y hace unos días ha presentado el innovador proyecto 'El fútbol te protege: no al abuso sexual infantil' en el que se pretende formar, prevenir y concienciar sobre posibles episodios de abuso sexual.

¿Qué le motivó a estar metida dentro del mundo del fútbol?

El fútbol siempre me ha encantado y quise estar vinculada a él. No he sido entrenadora, ni árbitra, pero sí sobrina de un gran exjugador como Felo Batista. En junio de 2016 le presenté a Antonio Suárez, presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, el proyecto Expo Fútbol y ahí me conoció. Le hablé de muchos temas sociales que se podrían realizar a través del fútbol y apostó por mí al proponerme formar parte de su junta directiva, y soy vicepresidenta desde junio de 2019.

¿Qué tal va esta experiencia?

Muy bien. Con mucho trabajo y de manera muy intensa. Hemos ido implementando varios proyectos y el último que ha visto la luz ha sido el de 'El fútbol te protege: no al abuso sexual infantil', en el que ofreceremos asesoramiento a todos aquellos menores que necesiten ayuda de un especialista. También queremos incentivar un mayor número de licencias de mujeres en el fútbol, y que las mujeres tengan una mayor presencia en las juntas directivas y presidencias de los clubes.

¿Cómo se ha adaptado a un mundo de hombres?

Está claro que el fútbol es un mundo de hombres, pero en estos últimos años el fútbol femenino está tomando su protagonismo. La mujer en el fútbol debe ir incrementando su presencia y yo pretendo darle apoyo a ese papel de la mujer en este deporte tan apasionante, aunque soy consciente de que la labor no es nada fácil.

¿Con qué sueña dentro de su labor como directiva?

Con volver a repetir esta entrevista dentro de unos años y comprobar cómo el fútbol femenino ha tenido un impulso del cien por cien, que se hayan triplicado el número de licencias de mujeres y niñas en fútbol y fútbol sala, del que tampoco me olvido, y que no tengamos que hablar de igualdad. Y que todos los estamentos que conforman el fútbol tengan una mayor presencia de mujeres.

¿Vive con pasión el fútbol?

Sí. Sigo con la misma pasión. Debo decir que no soy mucho de ir a los estadios, me gusta más ver los partidos y disfrutarlos en casa. Si volviera a nacer me hubiese gustado ser portera.

¿Qué dicen sus familiares y amigos al verla en la actualidad como vicepresidenta de la Federación de Fútbol? ¿Qué está algo loca?

Pues sí. Ellos saben que me encanta el fútbol y me ven como una loquita diferente. Jajaja.

Tras meses de un intenso trabajo ya ha visto la luz el proyecto 'El fútbol te protege: no al abuso sexual infantil'. La puesta en marcha de este programa se desarrollará en diferentes etapas. La primera de ellas tendrá un marcado interés formativo y en una segunda fase se visitarán los campos de fútbol y se impartirán talleres informativos de prevención, en dos franjas de edades (6-12 años y 12-18 años). Este proceso ha creado una señal de alerta pionera a nivel mundial para denunciar episodios de abuso sexual, que consiste en exhibir el signo de la victoria con dos dedos de la mano extendida hacia abajo tratando de imitar a la letra A.