«Siempre me veo favorito porque es mi manera de entender el deporte»

Samuel Carmona (Las Palmas de Gran Canaria, 1996) emprende hoy uno de los viajes que más ilusión le hace según recuerda. Y ya es decir con alguien como él, diploma olímpico en Río de Janeiro 2016, campeón de todo lo posible en España y vigente titular del cinturón Intercontinental de la WBA del peso mosca. El parón de la pandemia y la inactividad sobre el ring deparado por el virus, que arrasó competiciones y calendario de eventos, le han detenido el reloj en una pelea en el último año y otra más en 2020. De ahí que encare «a tope» la velada de pasado mañana en Bilbao ante el mexicano Luis Fernando Villa Padilla, un oponente cualificado, cuya tarjeta de visita presenta 17 combates profesionales, con solo dos derrotas, y que llega de jugarse el cetro de su país, con más rodaje en el ring, en suma.

–Dice que es optimista y se ve vencedor pero, ¿hasta qué punto teme que la falta de ritmo con un adversario enfrente le pueda pasar factura?

–Es un condicionante, pero no me asusta porque llevo una rutina de entrenamientos muy buena y exigente. No he bajado la guardia en todo este tiempo. Peleé en Madrid en julio, luego se me cayó una velada en México que me hubiese venido muy bien... Ha pasado tiempo, es la verdad, pero tengo unas sensaciones muy positivas, tanto a nivel físico como mental. Me encuentro preparado. Además, será una ocasión muy importante, pues en el cartel figuran boxeadores importantes (el vasco Kerman Lejarraga se juega el Europeo superwélter en el turno estelar) y la presencia de las cámaras de Dazn le van a dar una gran repercusión.

-Se podrá seguir su pelea dentro y fuera de España en directo...

-Me ayuda a motivarme más. Si para mí saltar al ring ya es motivo de máxima entrega, saber que hay televisión y miles de personas verán la retransmisión es un añadido de calidad. Eso no me va a despistar porque lo importante es hacer mi trabajo y ganar, pero reconozco que lo tengo en cuenta, que supone un atractivo enorme.

-Y representante del boxeo canario en este evento...

-Un orgullo, como siempre es representar a mi tierra. Presumo de ser canario siempre. Hasta en los Juegos Olímpicos lo hice así y no va a ser menos ahora.

-¿Se ve favorito al triunfo ante Villa Padilla?

-Siempre me veo favorito. No lo digo por falta de humildad. Es mi manera de entender el deporte. Confianza al máximo en mí mismo, concentración e intensidad. Sé que Padilla es un duro rival, que no me va a dar la opción de equivocarme porque si lo hago, me castigará. Espero una pelea nivelada, en la que debo cuidar todos los detalles. Sé lo que tengo que hacer y que también, al ser a ocho rounds, que hay tiempo para desarrollar la estrategia a seguir.

-¿Cree que podrá decantar el pleito antes del límite?

-Es mi objetivo y ojalá se dé porque significaría ganar, que es lo importante. Por un lado es un deseo pero admito que lo mismo tampoco me viene mal ganar a los puntos porque completar ocho rounds sería muy bueno para mi preparación. Lo principal es salir vencedor y ofrecer un buen espectáculo a todos.

-¿Qué de importante tiene ganar esta pelea para los retos que quiere acometer en 2022?

-2022 tiene que ser un año importante para mí porque vengo de muchos meses sin poder tomar parte de los retos propuestos en un principio. Soy optimista y veo que todo empieza a mejorar. Me pongo en lo mejor y pienso que vienen meses muy positivos. Y, claro está, aprovechar cada pelea como la del viernes es fundamental.

-En sus cinco apariciones como profesional, desde 2019, todo victorias con tres por ko. Ha puesto el listón alto...

-Como tiene que ser. Y a más que voy. Quiero que la afición sepa que voy a dar muchas alegrías porque me estoy dejando la vida con mi entrenador Carlos Formento en cada sesión de entrenamiento. Es el camino a seguir.

-Porque se mantiene en sus trece de ser campeón mundial, de no parar hasta cumplir ese sueño...

-Por suerte, y también gracias a mi trabajo, he podido hacer grandes cosas en mi carrera. Gané títulos nacionales e internacionales, formé parte de la selección española en unos Juegos Olímpicos, que es algo que queda para siempre, he tenido grandes compañeros y rivales, no he sufrido lesiones importantes...He ido cumpliendo sueños, pero tengo claro que me queda por hacer mucho en el boxeo y quiero ser siempre mejor y eso pasa por ser campeón del mundo.