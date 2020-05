«Si se juega será porque el riesgo está controlado»

— ¿Cómo lleva la fase 0 del desconfinamiento? ¿Ha salido estos días a correr fuera de casa ahora que puede o ha preferido seguir manteniendo las distancias?

— Tenía muchas ganas de salir a correr, porque hacía mucho tiempo que no podía. Así que desde que se pudo salir aproveché y salía a correr unos 30 minutos ese mismo día. Y desde entonces he salido para trabajar el cardio y también para desconectar un poco, que también es necesario tras muchos días encerrado en casa.

— Una vez ya realizado los test el pasado sábado en el Arena, toca ahora sufrir de nuevo las agujetas. Las pruebas físicas antes de nada.

— Sí, primero fueron los test y luego los entrenamientos al aire libre en los campos de fútbol anexos al pabellón. Será, lógicamente, una minipretemporada de un mes, que es lo que menos nos gusta a todos los jugadores. Pero bueno, es necesaria y hay que pasarla, claro. Será duro, habrán muchas agujetas, pero hay que hacerlo para coger de nuevo la forma adecuada para estar preparado en caso de que finalmente se juegue esa fase final.

— Luego vendrá lo mejor, entrenar en la cancha, tirar a canasta...

— Sí, además de ponernos en forma, las ganas que más tengo son las de coger el balón, lógicamente. Tras dos meses casi sin hacerlo, a ver si logro no botármelo en el pie, que es lo principal... Y a ver cómo será el primer tiro a canasta. Si entra será buena señal (risas).

— Sobran ganas para todo eso, pero la cautela por delante para evitar lesiones... y contagios.

— Claro, la sensación que me recorre, y supongo que a muchos, son dispares. Tengo ganas de jugar al baloncesto, de acabar la competición y dar mi cien por cien en la cancha, si al final se llega a jugar, pero también escuchando a muchos expertos de la medicina todos estos días, que comentan que al ser un deporte de contacto puede haber muchos contagios, pues te crea esa duda irremediablemente. Y no solo por uno mismo, sino por los familiares que tenemos a nuestro alrededor, claro. Yo, por ejemplo, convivo con personas de riesgo. Todo genera dudas, lógicamente, y a veces tira un poco para atrás. Pero bueno, ya se irá viendo cómo va transcurriendo el día a día.

— Al final, con riesgo o no, es su trabajo. Como el de un cajero ir al supermercado o un policía salir a la calle.

— Sí, en ese sentido yo pienso que si al final se da luz verde para jugar el torneo por parte del Ministerio de Sanidad, será porque el riesgo estará controlado. Yo me centraré en mi trabajo, que es dar al cien por cien en el torneo e intentar aislarme de todo lo demás. Como comenté antes, todo se irá viendo con el paso de los días.

— ¿Si finalmente se juega, qué le parece la fase final?

— Cuando lo plantearon me pareció bastante interesante la propuesta. Es verdad que no deja de ser injusto para los que se quedan fuera, pero por otro lado es lo más normal ya que lo que se pretende es hacer un torneo rápido, en pocos días, y con todos se alargaría mucho. Será muy interesante, a vida o muerte cada partido y con opción a campanada en cada uno de ellos. Sinceramente, me gustaría jugarlo, la verdad.

— ¿Real Madrid y Barça siguen siendo los favoritos para llevarse el título de Liga o todo lo que rodea al torneo lo cambia?

— Todo es una incógnita. No se sabe en qué estado de forma llegará cada club, si llegan al completo, etcétera. Madrid y Barça tienen dos equipazos y creo que seguirán siendo los favoritos, pero a un solo partido puede pasar cualquier cosa.

— Jugar sin público será lo peor.

— Nunca he jugado un partido oficial sin público, solo amistosos, pero no es lo mismo, claro. Lógicamente, la motivación del jugador no es la misma. El público es una parte fundamental del baloncesto, por no decir la más importante. Pero bueno, no nos queda otra, tenemos que adaptarnos y buscar la motivación en otros aspectos e intentar ganar el partido como sea aunque no se tenga ese empuje.

— Los que estén en el banquillo tendrán que gritar y animar más que nunca. Trabajo extra, vamos.

— Sí, el banquillo será el público en este caso. No queda otra.

— Si hay que ponerse a hacer la ola, se hace, ¿no?

— (Risas) Claro, y si hay que cantar el «Pío Pío» se canta también...

— Gran Canaria, Tenerife, Valencia, Andorra, Menorca, Madrid, Barcelona... Si tuviera que elegir sede, creo adivinar con cuál se quedaría, ¿no?

— Exactamente, ojalá que sea aquí. No sé cuándo se decidirá, pero mi opción favorita es solo una, claro.

— Parece que, al menos en Gran Canaria y también en Canarias, la cosa de la pandemia se está controlando. ¿Está más tranquilo en ese aspecto?

— Eso parece. Por lo que oigo y leo todo apunta a que Canarias está muy bien y ojalá siga así y la gente siga respetando todo en la siguiente fase. Lo más importante es que se siga respetando todas las indicaciones, que sigan siendo conscientes de que el coronavirus ha matado a muchísima gente y sigue siendo peligroso. Se va por el buen camino, pero aún queda batalla.

— ¿Cómo recibió el pasado jueves la triste noticia del fallecimiento de Pedro Montesdeoca, del Doc?

— Todos en la plantilla todavía estamos asimilando la triste noticia. Nadie lo esperaba. Solo puedo agradecerle todo lo que hizo por mí y por nosotros, mandarle mi pésame a todos sus familiares y esperemos que todo esto pase pronto para poder darle la despedida que se merece. Lo recordaremos siempre como una gran persona. Personalmente me llevaba muy bien con él, me ayudó muchísimo cuando me lesioné, cada vez que tenía un problema siempre estaba ahí, dispuesto a ayudarme con una sonrisa. Todas las temporadas nos traía tomates de su querida Aldea para darnos fuerzas; nos bromeaba siempre con su Real Madrid, que era muy fanático... Se ha ido una gran persona.

— Además de profesional, destacaba por su calidad humana.

— Claro. Como profesional no se puede decir nada de alguien que llevaba 30 años en un club dándolo todo y más. Luego estaba su gran personalidad. Siempre con una sonrisa te ayudaba en lo que hiciera falta. Se ha ido uno de los grandes.